7 Manfaat Luar Biasa Buah Pepino, Si “Timun Manis” yang Kaya Nutrisi dan Jarang Diketahui

JawaPos.com - Buah pepino mungkin belum sepopuler buah lainnya, namun kandungan nutrisinya tidak bisa dianggap remeh. Dengan rasa manis menyegarkan dan tekstur lembut, pepino menjadi pilihan menarik untuk menunjang kesehatan tubuh.

Dilansir dari laman YouTube Kunci Sehat, buah yang memiliki nama latin Solanum muricatum ini mengandung sekitar 95% air serta kaya vitamin dan mineral penting. Kandungan tersebut menjadikannya sebagai buah yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga menyehatkan.

Selain itu, pepino juga diperkaya senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, dan triterpenoid yang bersifat antioksidan. Kombinasi nutrisi ini membuat pepino memiliki berbagai manfaat penting bagi tubuh jika dikonsumsi secara rutin.

1. Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh

Pepino mengandung vitamin C dalam jumlah cukup tinggi yang berperan penting dalam meningkatkan sistem imun. Vitamin ini membantu tubuh dalam memproduksi sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi.

Selain itu, kandungan antioksidannya juga membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan konsumsi rutin, tubuh menjadi lebih tahan terhadap penyakit musiman maupun infeksi ringan.

2. Membantu Melawan Risiko Kanker

Pepino diketahui memiliki kandungan antioksidan seperti flavonoid dan karotenoid yang berperan dalam menangkal radikal bebas. Senyawa ini dapat membantu menghambat pertumbuhan sel abnormal dalam tubuh.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ekstrak pepino memiliki sifat antiinflamasi dan antikanker. Kandungan vitamin A, vitamin C, serta beta karoten turut mendukung perlindungan sel dari potensi kerusakan yang dapat memicu kanker.

3. Menjaga Kesehatan Pencernaan

Kandungan serat dalam buah pepino, baik serat larut maupun tidak larut, sangat baik untuk sistem pencernaan. Serat membantu melancarkan pergerakan usus sehingga mencegah sembelit.

Tidak hanya itu, pepino juga membantu meningkatkan penyerapan nutrisi dalam tubuh. Konsumsi secara rutin dapat menjaga keseimbangan sistem pencernaan dan mengurangi risiko gangguan lambung.

4. Membantu Menurunkan Berat Badan

Pepino termasuk buah rendah kalori namun tinggi kandungan air, sehingga cocok untuk program diet. Buah ini memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa menambah asupan kalori berlebih.

Karbohidrat alami dalam pepino juga diolah menjadi energi oleh tubuh. Dengan demikian, tubuh tetap bertenaga tanpa harus mengonsumsi makanan tinggi lemak.

5. Mengatur Kadar Gula Darah

Kandungan serat dalam pepino membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah. Hal ini penting untuk menjaga kadar gula tetap stabil, terutama bagi penderita atau yang berisiko diabetes.

Selain itu, senyawa aktif seperti flavonoid dan asam fenolat dalam pepino memiliki efek antioksidan yang mendukung pengendalian gula darah. Konsumsi secara teratur dapat membantu mengurangi risiko lonjakan glukosa.

6. Mengontrol Tekanan Darah

Pepino mengandung kalium yang tinggi dan rendah natrium, kombinasi yang sangat baik untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Kalium membantu menyeimbangkan kadar garam dalam tubuh.

Selain itu, sifat diuretik alami pada pepino membantu mengurangi kelebihan natrium melalui urin. Hal ini berkontribusi dalam mencegah hipertensi dan menjaga kesehatan pembuluh darah.

7. Menjaga Kesehatan Jantung

Kombinasi kalium dan serat dalam pepino memberikan manfaat besar bagi kesehatan jantung. Kalium membantu menjaga ritme jantung tetap stabil, sementara serat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat.

Dengan rutin mengonsumsi pepino, risiko penyakit jantung dapat diminimalkan. Buah ini juga membantu menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan optimal.

Pepino bukan hanya sekadar buah yang menyegarkan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kandungan nutrisi yang lengkap menjadikannya pilihan tepat untuk melengkapi pola makan sehat sehari-hari.

Untuk menikmatinya, pepino dapat dikonsumsi secara langsung, dijadikan jus, smoothie, atau sebagai pelengkap salad dan hidangan penutup. Dengan cara konsumsi yang beragam, Anda dapat merasakan manfaatnya secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari.