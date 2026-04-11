Peran Nutrisi bagi Kesehatan Mental: Omega-3, Diet Mediterania, dan Sumbu Usus Otak Teruji Ilmiah

JawaPos.com - Kesehatan mental tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial, tetapi juga oleh apa yang Anda konsumsi setiap hari.

Pola makan yang tidak seimbang dapat memperburuk suasana hati, meningkatkan risiko depresi, serta mengganggu fungsi kognitif.

Sebaliknya, nutrisi yang tepat mampu mendukung kerja otak secara optimal dan menjaga stabilitas emosi.

Dalam dua dekade terakhir, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa hubungan antara makanan dan kesehatan mental bukan sekadar asumsi, melainkan fakta berbasis bukti.

Cabang ilmu baru yang dikenal sebagai psikiatri nutrisi berkembang pesat dan menyoroti bagaimana pola makan, zat gizi, serta interaksi usus dan otak memengaruhi kondisi mental seseorang.

Seiring meningkatnya bukti ilmiah, pendekatan terhadap kesehatan mental mulai bergeser.

Selain terapi dan obat-obatan, intervensi nutrisi kini dipertimbangkan sebagai bagian penting dalam upaya pemulihan.

Hal ini membuka peluang baru bagi Anda untuk menjaga kesehatan mental melalui langkah yang lebih sederhana namun berdampak besar.

Psychology Today pada Sabtu (11/04).