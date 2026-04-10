10 Fobia Aneh di Dunia: Dari Takut Kata-kata Panjang Sampai Takut Selai Kacang Nempel di Mulut!

JawaPos.com – Fobia, secara umum, biasanya identik dengan ketakutan yang dianggap lumrah. Takut dengan ketinggian, ruang sempit, kegelapan dan serangga adalah contoh fobia yang paling sering ditemui.

Namun dalam kajian psikologi, fobia bisa muncul dalam bentuk yang sangat spesifik dan terkadang terdengar aneh. Meski terdengar unik, para ilmuwan menegaskan bahwa fobia tetap merupakan bagian dari gangguan kecemasan yang nyata, bahkan bisa berdampak serius pada perilaku serta kualitas hidup pengidapnya.

Secara ilmiah, fobia-fobia aneh ini dikategorikan dalam Fobia Spesifik, yaitu ketakutan berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya dan sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini biasanya terbentuk dari pengalaman traumatis, proses belajar sejak kecil, atau respons otak terhadap rasa takut yang tersimpan di sistem saraf.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 10 fobia paling aneh di dunia beserta penjelasan ilmiahnya:

1. Hippopotomonstrosesquipedaliophobia (Takut Kata Panjang) Fobia ini adalah ketakutan terhadap kata-kata panjang dan rumit. Secara ilmiah, kondisi ini berkaitan dengan kecemasan linguistik dan rasa malu saat harus membaca atau berbicara di depan umum. Otak mengasosiasikan kata panjang dengan potensi kesalahan dan rasa cemas. Penderitanya bukan takut dengan rangkaian hurufnya, namun takut pada kesalahan membacanya.

2. Nomophobia (Takut Kehilangan Ponsel) Nomophobia berasal dari no mobile phone phobia. Fenomena ini sering dikaitkan dengan ketergantungan digital dan sistem dopamin di otak yang terbiasa dengan notifikasi dan konektivitas.