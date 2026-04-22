Takut Tanpa Alasan, Ini 7 Ciri-ciri Orang yang Takut Jarum Suntik Menurut Psikologi

Ilustrasi orang yang takut jarum suntik. (Freepik) JawaPos.com – Sebagian orang merasa takut terhadap jarum suntik, yang bisa memicu kecemasan dan rasa takut berlebihan. Dalam kajian psikologi, ada beberapa ciri khusus yang umumnya dimiliki oleh orang dengan fobia terhadap jarum. Jika Anda termasuk yang mengalami ketakutan tersebut, berikut penjelasan lengkapnya sebagaimana dilansir dari Geediting. 1. Kepekaan tinggi terhadap antisipasi Salah satu ciri paling umum dari orang yang memiliki ketakutan irasional terhadap jarum suntik adalah meningkatnya kepekaan terhadap antisipasi. Bukan hanya tusukan jarumnya saja yang membuat mereka takut, tetapi seluruh proses menuju ke sana. Ruang tunggu, pemandangan jarum suntik, dan nada bicara dokter dapat memicu gelombang kecemasan. 2. Mengaitkan jarum suntik dengan pengalaman negatif Kenangan menyakitkan yang berhubungan dengan jarum suntik menuntut perhatian setiap kali muncul prospek untuk menghadapinya. Ini bukan hanya tentang rasa sakit fisik, namun tekanan emosional yang muncul setiap melihat jarum suntik. Ciri umum di antara mereka yang takut jarum suntik yaitu sering mengasosiasikan jarum suntik dengan pengalaman negatif di masa lalu. 3. Takut pingsan atau jatuh sakit Banyak orang yang takut jarum suntik melaporkan ketakutan, pingsan, atau jatuh sakit setelah disuntik. Ketakutannya bukan hanya terhadap jarum suntik itu sendiri, tetapi juga dampak setelahnya. Editor: Setyo Adi Nugroho