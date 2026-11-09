8 Penyebab Anda Sering Menunda Pekerjaan, Ternyata Bukan Semata-Mata karena Malas

JawaPos.com - Memiliki banyak ide merupakan sesuatu yang mudah, namun kebiasan menunda pekerjaan bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan ide-ide tersebut.

Perilaku procrastinate, prokrastinasi, atau menunda pekerjaan bukanlah semata-mata menunjukkan bahwa seseorang malas.

Memiliki ide bukanlah sesuatu yang sulit. Namun, tantangan sebenarnya muncul saat anda harus memutuskan banyak hal sebelum menyelesaikan suatu pekerjaan.

Kemudian, saat anda otak harus mencari tahu bagaimana cara memulainya sebelum menyelesaikan masalah yang sebenarnya, sampai bagaimana anda harus menyusun langkah-langkah sampai penyelesaiaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan satu pekerjaan.

Menurut informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (9/11) prokrastinasi kerap menjadi cara seseorang untuk mengelola emosi yang sulit dihadapi.

Perilaku ini juga dapat dipicu rasa stres, burnout, sampai kondisi bawaan.

Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai penyebab prokrastinasi. Bisa jadi ada kondisi yang lebih kompleks daripada sekadar rasa malas.

Bagi anda yang belakangan ini sering menunda pekerjaan, pahami faktor-faktor penyebab agar dapat menentukan cara tepat untuk mengatasi kebiasaan ini.

Takut menghadapi tekanan

Perfeksionisme adalah salah satu penyebab utama prokrastinasi. Saat anda merasa pekerjaan harus menghasilkan sesuatu yang luar biasa sejak percobaan pertama, bahkan tugas sederhana bisa terasa sangat sulit untuk dimulai.