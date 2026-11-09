Pekerjaan Yang Paling Cocok Untuk Introvert Dengan Kepribadian INTJ

Kepribadian INTJ menjadi pertimbangan dalam memilih karier./Pexels.com
JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berpikir yang berbeda dalam menjalani pekerjaan dan karier.
Ada individu yang lebih nyaman bekerja bersama banyak orang, sementara sebagian lainnya justru menikmati suasana tenang untuk menganalisis persoalan dan menyusun strategi.
Karakter tersebut sering dikaitkan dengan individu introvert dengan tipe kepribadian INTJ dalam pengelompokan Myers Briggs Type Indicator (MBTI).
Kepribadian INTJ merupakan singkatan dari Introversion, Intuition, Thinking, Judging dalam MBTI.
Tipe kepribadian INTJ kerap digambarkan sebagai pribadi yang mandiri, analitis, strategis, serta memiliki ketertarikan besar terhadap pengetahuan.
Individu introvert dengan tipe kepribadian INTJ, biasanya senang memahami suatu persoalan secara mendalam dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitas sebuah sistem.
Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (06/11), menyebutkan individu INTJ cenderung cocok mempertimbangkan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berpikir logis, analisis, dan pemecahan masalah.
Berikut sejumlah pekerjaan yang dapat menjadi pilihan bagi individu introvert dengan tipe kepribadian INTJ;
1. Analis Keuangan
Profesi analisis keuangan melibatkan pengolahan data keuangan, evaluasi kondisi bisnis, serta penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.
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