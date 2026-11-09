9 Ciri Orang Disiplin, Tetap Menyelesaikan Pekerjaan Meski Sedang Tidak Bersemangat

JawaPos.com - Disiplin adalah kebiasaan spesifik yang dilakukan secara konsisten oleh seseorang.

Ada banyak situasi dalam kehidupan yang membuat seseorang cenderung mengesampingkan pekerjaan demi memenuhi keinginan pribadi.

Termasuk kebiasaan menunda pekerjaan karena dipandang terlalu berat untuk dikerjakan saat ini. Seseorang mungkin memilih untuk menyelesaikannya keesokan hari supaya tidak terlalu mengganggu keinginan pribadinya.

Namun, mengutip informasi dari laman aconsciousrethink pada (9/10) seseorang dengan disiplin tinggi tidak akan mudah melakukan hal tersebut.

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Mereka memiliki prinsip hidup yang kuat sehingga mampu menyelesaikan berbagai pekerjaan, termasuk tugas berat, tanpa selalu bergantung terhadap suasana hati ataupun motivasi mereka.

Berikut kiat membangun kedisiplinan agar anda tidak terus-menerus menunda pekerjaan.

Mempersiapkan semua kebutuhan

Seseorang yang memiliki disiplin tinggi biasanya mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan jauh sebelum memulai pekerjaan.

Saat waktu tiba untuk melakukan aktivitas tersebut, mereka akan lebih termotivasi karena sebagian besar persiapan sudah mereka selesaikan.

Mempersiapkan segala sesuatu sejak awal dapat membuat proses berikutnya terasa lebih mudah.

Membunuh pikiran malas