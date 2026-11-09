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Penulis: Cicilia Margarettha
Senin, 9 November 2026 | 21.52 WIB

7 Pekerjaan Yang Paling Cocok Untuk Introvert Dengan Kepribadian INTP

Kepribadian INFJ menjadi pertimbangan dalam memilih karier./Pexels.com - Image

Kepribadian INFJ menjadi pertimbangan dalam memilih karier./Pexels.com

JawaPos.com - Menentukan karier atau pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dapat membantu seseorang mengenali lingkungan kerja yang membuatnya nyaman dan produktif.

Bagi individu yang senang berpikir mendalam, menganalisis persoalan, serta mencari jawaban atas berbagai pertanyaan, sejumlah profesi di bidang teknologi, sains, dan bisnis bisa menjadi pilihan menarik.

Karakter tersebut sering dikaitkan dengan individu introvert dengan tipe kepribadian INTP, salah satu tipe kepribadian dalam Myers Briggs Type Indicator (MBTI).

Kepribadian INTP merupakan singkatan dari Introversion, Intuition, Thinking, Perceiving dalam MBTI.

Tipe kepribadian INTP kerap digambarkan sebagai pribadi yang analitis, logis, memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan senang mengeksplorasi gagasan baru.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (06/11), menyebutkan individu dengan tipe kepribadian INTP dikenal sebagai pemikir inovatif yang tertarik memahami bagaimana sesuatu bekerja.

Individu introvert dengan tipe kepribadian INTP cenderung menyukai pekerjaan yang memberikan ruang untuk berpikir kritis, mengembangkan kreativitas, dan menemukan solusi secara mandiri.

Berikut sejumlah pekerjaan yang dapat dipertimbangkan oleh individu introvert dengan tipe kepribadian INTP.

1. Programmer Komputer

Profesi programmer melibatkan proses merancang, menulis, menguji, dan memperbaiki kode untuk mengembangkan perangkat lunak.

Editor: Hanny Suwindari
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