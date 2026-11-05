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Penulis: Endah Primasari Utami
Kamis, 5 November 2026 | 19.12 WIB

4 Hewan Peliharaan yang Cocok untuk Anda yang Introvert Selain Kucing, Ada Apa Saja?

Ilustrasi, introvert dengan hewan peliharaannya. Magnific/ magnific.

 
JawaPos.com - Sebagai seorang introvert, bersosialisasi dengan orang lain mungkin bukan menjadi hal yang tidak disukai.

Jadi, lebih baik Anda yang introvert memelihara hewan dengan karakteristik seperti Anda supaya Anda tidak pernah benar-benar merasa sendirian.

Dilansir JawaPos.com dari azanimals pada Kamis (5/11), selain kucing, berikut ini empat hewan peliharaan lainnya yang cocok untuk dipelihara introvert.
 
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1. Anjing

Meski ada ras anjing yang sangat energik dan membutuhkan pemilik yang aktif serta gemar berkegiatan di luar ruangan, tapi ada juga ras yang sangat cocok bagi pribadi introvert yang lebih menyukai gaya hidup santai.

Mereka sangat setia kepada pemiliknya, namun tidak terlalu tertarik pada orang asing sehingga Anda tidak perlu khawatir akan terlibat dalam percakapan yang canggung saat sedang mengajaknya jalan-jalan.

Anjing juga sangat cerdas, yang memberi Anda kesempatan untuk melatih sekaligus membangun ikatan dengannya di rumah, tempat di mana Anda berdua merasa nyaman.

2. Mencit

Siapa sangka, hewan pengerat satu ini bisa menjadi teman yang sangat baik bagi seorang introvert.

Jika Anda termasuk tipe introvert yang sensitif terhadap kebisingan, Anda dan mencit peliharaan Anda akan sangat cocok satu sama lain, karena mencit pun sensitif terhadap kebisingan dan juga cahaya.

Mencit juga tidak banyak menuntut dan bersedia menawarkan persahabatan dengan cara yang unik.

Jika Anda adalah seorang introvert yang pemalu, Anda mungkin akan merasa memiliki kesamaan dengan mencit, karena hewan ini cenderung mudah takut dan lebih nyaman berinteraksi secara personal dengan sesamanya.

Jika Anda adalah tipe orang yang lebih aktif di malam hari, Anda bisa menempatkan kandang mencit di kamar tidur, karena mereka pun cenderung paling aktif setelah hari gelap.

Mereka gemar membangun sarang sendiri untuk menciptakan kenyamanan di dalam kandangnya, sama seperti introvert bukan?.

Tapi, sayangnya mencit memiliki rentang hidup yang relatif singkat, yakni sekitar tiga tahun, sehingga tidak menuntut komitmen jangka panjang yang terlalu berat.

Lalu, jika mencit tidak disosialisasikan dengan baik sejak dini, mungkin mereka tidak suka dipegang dan bisa merasa sangat stres.

Namun, jika Anda memelihara dan mensosialisasikannya sejak kecil, mereka mungkin bisa menerima sentuhan yang sangat lembut dari Anda.

3. Hamster

Beda jenis hamster, maka temperamennya pun juga berbeda.
 
Secara umum, mamalia kecil satu ini adalah penjelajah yang memiliki rasa ingin tahu tinggi terhadap lingkungannya serta sangat aktif di malam hari.
 
Jadi, pastikan Anda mencari tahu lebih dulu tipe mana yang sesuai.

Seperti mencit, hamster memiliki rentang hidup yang pendek, bersiaplah untuk hal tersebut.

Biasanya, mereka hidup hingga dua tahun, meski dalam beberapa kasus, mereka bisa hidup sedikit lebih lama.

4. Ikan

Makhluk-makhluk indah ini ternyata bisa memberikan kepuasan tersendiri untuk introvert.

Saat Anda menyiapkan akuarium dengan segala perlengkapan yang mereka butuhkan, mereka seolah berterima kasih dengan cara terus hidup, berenang kesana kemari, dan menyuguhkan hiburan bagi Anda sepanjang waktu.

Beberapa jenis ikan bisa hidup berdampingan dengan ikan lain, sementara yang lainnya lebih suka hidup sendiri.

Merencanakan semua aspek dalam memelihara ikan ini bisa menjadi proyek yang menyenangkan bagi introvert dan begitu semuanya siap, hasil akhirnya akan sangat sepadan.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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