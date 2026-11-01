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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 04.25 WIB

4 Jenis Introvert dalam Psikologi, Kenali Kepribadian Mana yang Paling Mirip Denganmu!

Ilustrasi jenis kepribadian introvert dalam psikologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Ilustrasi jenis kepribadian introvert dalam psikologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Banyak orang mengira introvert hanya satu tipe, padahal ada beberapa jenis dengan ciri yang berbeda-beda.

Dalam psikologi, kepribadian ini terbagi menjadi empat jenis introvert yang masing-masing memiliki kebiasaan khas.

Mengenali jenis introvert yang paling mirip denganmu membantu kamu memahami kebutuhan energi dan cara bergaul.

Dilansir dari laman YourTango pada, berikut empat jenis introvert tersebut beserta penjelasan lengkap dari sudut pandang psikologi dan kepribadian.

1. Tipe sosial

Tipe ini lebih memilih membaca, bermain komputer, berkebun, mendengarkan musik, atau menonton serial daripada menghadiri acara penuh orang asing.

Pilihan itu berbeda dari rasa malu karena tidak ada kecemasan yang mendorong mereka menyendiri atau bergaul dalam kelompok kecil.

Perilaku ini sering keliru dianggap sebagai rasa malu, fobia sosial, atau gangguan watak penghindar oleh orang yang kurang memahaminya.

Sebenarnya mereka tidak anti bergaul, hanya saja lebih menyukai kesendirian ketimbang berada di tengah keramaian yang cepat melelahkan mereka.

Mereka menyukai orang lain, mampu membangun ikatan yang kuat, dan jelas bukan sosok kesepian yang tidak punya siapa pun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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