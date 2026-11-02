4 Ciri Kepribadian Utama Orang yang Lahir di Bulan November, Misterius tapi Penyayang Keluarga

JawaPos.com - Lahir di bulan November membuat seseorang bernaung dibawah energi Scorpio yang memikat, dinamis, dan misterius ataupun Sagitarius yang berjiwa petualang, namun cenderung filosofis, haus akan pengetahuan, serta mendambakan kedekatan.

Secara keseluruhan, dilansir JawaPos.com dari parade pada Senin (2/11), kedua energi tersebut pada akhirnya membentuk orang yang lahir November pada empat ciri kepribadian utama berikut ini.



1. Memiliki Karunia Spiritual

Mereka yang lahir saat Matahari melintasi Scorpio adalah individu yang dikaruniai spiritual paling menonjol di antara seluruh bulan kelahiran.

Intuisi mereka sangat tajam dan mampu membaca makna emosional yang tersirat.

Mereka sanggup menghadapi serta mengolah pengalaman yang mendalam dan kompleks.

Sementara itu, mereka yang lahir saat Matahari berada di Sagitarius adalah pemikir yang berorientasi pada gambaran besar.

Jupiter, planet yang menaungi mereka lekat dengan filosofi yang memberikan dahaga akan pengetahuan serta kemampuan untuk mengembangkan kesadaran spiritual yang mendalam.

2. Berani dan Bertekad Kuat



Mereka adalah sosok yang penuh semangat dan memiliki keyakinan tinggi serta fokus yang kuat.

Ini memungkinkan mereka mencapai puncak dalam berbagai tujuan pribadi maupun aspirasi profesional.

Baik dipengaruhi Scorpio yang berelemen air yang memberikan keteguhan hati dan keinginan untuk memegang kendali penuh atas diri sendiri ataupun mereka yang dipengaruhi oleh Sagitarius dengan pandangan hidup yang selalu optimis, keduanya tidak gentar untuk mengejar ambisi yang tinggi serta mengesankan.

3. Penyayang Keluarga



Mereka yang dibawah pengaruh Scorpio cenderung menaruh rasa hormat yang mendalam kepada orang yang lebih tua dan leluhur.

Sementara mereka yang dipengaruhi oleh Sagitarius sangat senang memprioritaskan momen-momen meriah, penuh sukacita, dan tidak terlupakan bersama circle terdekat mereka.

Mereka yang berulang tahun November sudah pasti sangat mengabdi kepada orang-orang terdekat mereka.

4. Berani Mengambil Risiko



Dibawah pengaruh Scorpio, mereka cenderung memiliki keberanian yang luar biasa dan sikap yang tenang sehingga mereka mampu mengambil risiko secara terukur.