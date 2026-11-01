7 Keunggulan Memiliki Kepribadian Introvert di Era Modern Hari Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi keunggulan kepribadian introvert di era modern / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Menjadi introvert kerap dianggap sebagai kekurangan, padahal kepribadian ini menyimpan banyak keunggulan yang sangat relevan di era modern.
Menurut psikologi, termasuk pandangan Carl Jung, setiap orang berada pada satu rentang ekstrovert dan introvert, dengan jumlah introvert sepertiga hingga setengah populasi.
Buku Quiet karya Susan Cain berupaya meluruskan anggapan keliru bahwa mereka pemalu, tidak menyukai orang lain, atau miskin gagasan.
Dilansir dari laman YourTango pada, berikut tujuh keunggulan introvert di era modern berdasarkan penjelasan psikologi.
1. Memiliki pikiran kreatif
Kesendirian dan hidup yang tenang dapat merangsang pikiran kreatif, sebagaimana pernah diungkapkan Albert Einstein dalam salah satu pernyataan terkenalnya.
Berbeda dari ekstrovert yang bergantung pada rangsangan luar, mereka lebih menyukai dunia dalam yang dipenuhi khayalan dan imajinasi kaya.
Karena imajinasi adalah sumber karya seni besar, banyak penulis, pemeran, atlet, dan seniman berbakat cenderung berada di sisi ini.
Steve Martin, Meryl Streep, Shonda Rhimes, J.K. Rowling, dan Steven Spielberg termasuk tokoh yang membuat dunia menjadi lebih berwarna.
2. Mampu fokus dengan sangat tajam
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022