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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 04.29 WIB

7 Keunggulan Memiliki Kepribadian Introvert di Era Modern Hari Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi keunggulan kepribadian introvert di era modern / foto : Magnific/ magnific - Image

Ilustrasi keunggulan kepribadian introvert di era modern / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Menjadi introvert kerap dianggap sebagai kekurangan, padahal kepribadian ini menyimpan banyak keunggulan yang sangat relevan di era modern.

Menurut psikologi, termasuk pandangan Carl Jung, setiap orang berada pada satu rentang ekstrovert dan introvert, dengan jumlah introvert sepertiga hingga setengah populasi.

Buku Quiet karya Susan Cain berupaya meluruskan anggapan keliru bahwa mereka pemalu, tidak menyukai orang lain, atau miskin gagasan.

Dilansir dari laman YourTango pada, berikut tujuh keunggulan introvert di era modern berdasarkan penjelasan psikologi.

1. Memiliki pikiran kreatif

Kesendirian dan hidup yang tenang dapat merangsang pikiran kreatif, sebagaimana pernah diungkapkan Albert Einstein dalam salah satu pernyataan terkenalnya.

Berbeda dari ekstrovert yang bergantung pada rangsangan luar, mereka lebih menyukai dunia dalam yang dipenuhi khayalan dan imajinasi kaya.

Karena imajinasi adalah sumber karya seni besar, banyak penulis, pemeran, atlet, dan seniman berbakat cenderung berada di sisi ini.

Steve Martin, Meryl Streep, Shonda Rhimes, J.K. Rowling, dan Steven Spielberg termasuk tokoh yang membuat dunia menjadi lebih berwarna.

2. Mampu fokus dengan sangat tajam

Editor: Setyo Adi Nugroho
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