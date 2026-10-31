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Penulis: Ryandi Zahdomo
Minggu, 1 November 2026 | 05.39 WIB

Tes Kepribadian: Gambar Pertama Ungkap Tipe Pasangan Idaman Anda

Karya ilusi optik surealis bertajuk Renoir. (Oleg Shuplyak) - Image

Karya ilusi optik surealis bertajuk Renoir. (Oleg Shuplyak)

JawaPos.com - Mencari tahu alasan di balik ketertarikan kita terhadap sosok tertentu sering kali menjadi sebuah misteri yang sulit dipecahkan.

Meskipun riset menunjukkan bahwa manusia cenderung menyukai orang yang memiliki kesamaan minat, daya tarik bawah sadar sering kali bekerja di luar batas nalar kita.

Melalui tes visual berbasis ilusi optik sederhana ini, objek pertama yang tertangkap oleh mata Anda dapat membantu mengungkap karakteristik spesifik yang diam-diam paling Anda dambakan dari seorang pasangan romantis.

Seperti dikutip dari YourTango, mengenali kecenderungan psikologis ini akan membuka wawasan baru mengenai tipe kepribadian yang paling mudah memikat hati Anda.

Berikut adalah empat interpretasi gambar yang mengungkap sifat idaman Anda pada seorang pasangan.

1. Jika Pertama Kali Melihat Sosok Wanita di Atas Batu

Apabila objek pertama yang menarik perhatian Anda adalah wanita di atas batu, sifat kepribadian yang paling Anda dambakan dari seorang pasangan ternyata adalah rasa percaya diri yang tinggi atau cenderung menyukai orang yang bangga pada diri sendiri.

Ada daya tarik magnetis dari penampilan serta perilaku ekspresif mereka yang mirip seperti burung merak. Kendati demikian, penting untuk membedakan antara rasa percaya diri yang sehat dengan sifat arogan semata.

2. Jika Pertama Kali Melihat Gambar Perahu Layar

Bagi Anda yang pandangannya langsung tertuju pada perahu layar, sifat yang paling memikat hati Anda adalah jiwa pemberontak. Anda kerap merasa kagum sekaligus iri pada sosok petualang yang berani meninggalkan beban tanggung jawab demi kebebasan di alam bebas.

Editor: Bintang Pradewo
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