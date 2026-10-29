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Penulis: Endah Primasari Utami
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.31 WIB

Tes Kepribadian Ilusi Optik: Apa yang Pertama Kali Terlihat Ungkap Isi Pikiran Anda, Tertuju Kemana?

Ilusi optik yang mengungkap isi pikiran Anda. Sumber: Instagram aromanna.life. - Image

Ilusi optik yang mengungkap isi pikiran Anda. Sumber: Instagram aromanna.life.

JawaPos.com - Tes kepribadian ilusi optik kali ini menggabungkan lima gambar sekaligus, yakni kupu-kupu, dua wajah, sosok Wanita, mata, dan hati.

Dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Rabu (28/10), masing-masing dari kelima gambar itu memiliki arti yang berbeda.

Apa yang pertama kali terlihat dari ilusi optik ini dipercaya mampu ungkap isi pikiran Anda, apakah tertuju pada transformasi, hubungan, diri sendiri, cinta atau hal lain? Simak.

1. Kupu-Kupu

Melihat kupu-kupu seutuhnya menandakan Anda sedang dalam masa transformasi.

Pikiran Anda terpusat pada perubahan karena Anda sedang berubah menjadi pribadi yang baru.

Seperti umumnya perubahan, proses di tengah-tengah bisa terasa menyakitkan.

Luka lama kadang muncul kembali saat diri Anda yang baru sedang terbentuk, bahkan di hari-hari tertentu beban tersebut terasa begitu berat.

2. Dua Wajah

Pikiran Anda terfokus pada hubungan.

Jadi, koneksi dengan orang lain menjadi hal pertama yang menarik perhatian Anda.

Pikiran Anda yang dipenuhi hubungan dengan pasangan, teman, maupun seseorang yang statusnya belum jelas untuk Anda kadang kala membebani pikiran Anda karena konflik atau jarak yang mungkin terjadi.

Meski Anda sedang bersama mereka, tapi tak dipungkiri ada bagian dalam hati Anda yang merasa kesepian.

3. Sosok Wanita

Pikiran Anda terfokus pada diri sendiri, mungkin karena Anda sedang berada dalam fase untuk kembali kepada diri Anda sendiri.

Dalam proses ini, mungkin Anda merasa sedikit terputus dari sisi lembut dalam diri Anda atau merasa kesepian yang tidak Anda ceritakan kepada siapa pun.

Editor: Hanny Suwindari
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