Tes Kepribadian: Gambar Pertama Ungkap Sifat Introvert Perusak Hubungan, Anda yang Mana?

Gambar ilustrasi tes kepribadian sifat introvert. (Oleg Shupliak)

JawaPos.com - Dinamika hubungan antara dua orang dengan karakter berbeda sering kali memicu pertengkaran, terutama dalam menjembatani kebutuhan antara kepribadian introvert dan ekstrovert.

Peneliti kepribadian Jens Asendorpf dari Universitas Humboldt Berlin bahkan mengungkapkan bahwa 90 persen orang berada di posisi tengah spektrum kepribadian tersebut.

Jika hubungan asmara Anda akhir-akhir ini sering menghadapi kendala, bisa jadi ada sifat introvert tersembunyi yang menjadi pemicu utamanya.

Melalui tes visual sederhana ini, objek pertama yang Anda lihat dapat membantu mengenali sisi kepribadian tersembunyi yang berisiko merusak keharmonisan cinta Anda.

Seperti dikutip dari YourTango pada Sabtu (31/10), mengenali kecenderungan psikologis ini akan memudahkan Anda mengomunikasikan batasan pribadi kepada pasangan tanpa memicu konflik batin.

Berikut adalah tiga interpretasi gambar yang mengungkap sifat introvert perusak hubungan Anda.

1. Jika Melihat Gambar Tengkorak Terlebih Dahulu