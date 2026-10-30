5 Sifat Negatif Orang Ekstrovert yang Sering Tidak Disadari

Sisi negatif kepribadian ekstrovert / Foto: Pexels.com JawaPos.com - Orang ekstrover dikenal mudah bergaul, penuh energi, dan senang berada di tengah banyak orang.

Mereka biasanya terlihat percaya diri ketika berbicara, menikmati suasana ramai, serta mudah membangun hubungan sosial.

Namun, di balik karakter yang menyenangkan tersebut, ada sejumlah kebiasaan yang berpotensi menjadi kelemahan jika tidak disadari.

Dalam psikologi kepribadian, ekstrover berkaitan dengan kecenderungan seseorang menikmati interaksi sosial dan aktivitas yang memberikan stimulasi dari lingkungan.

Meski begitu, sifat ekstrover tidak selalu identik dengan perilaku positif. Setiap individu tetap memiliki sisi yang perlu dievaluasi.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (30/10), menyebutkan lima sifat negatif orang dengan kepribadian ekstrover.

Tipe kepribadian ekstrover dikenal ekspresif, optimistis, dan menyukai perhatian. Namun, beberapa kecenderungannya dapat menjadi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut lima sifat negatif yang perlu diperhatikan agar karakter ekstrover tidak justru merugikan diri sendiri maupun orang lain.