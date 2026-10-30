Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Cicilia Margarettha
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04.28 WIB

5 Sifat Negatif Orang Ekstrovert yang Sering Tidak Disadari

Gambar utama - Image
Sisi negatif kepribadian ekstrovert / Foto: Pexels.com

JawaPos.com - Orang ekstrover dikenal mudah bergaul, penuh energi, dan senang berada di tengah banyak orang.

Mereka biasanya terlihat percaya diri ketika berbicara, menikmati suasana ramai, serta mudah membangun hubungan sosial.

Namun, di balik karakter yang menyenangkan tersebut, ada sejumlah kebiasaan yang berpotensi menjadi kelemahan jika tidak disadari.

Dalam psikologi kepribadian, ekstrover berkaitan dengan kecenderungan seseorang menikmati interaksi sosial dan aktivitas yang memberikan stimulasi dari lingkungan.

Meski begitu, sifat ekstrover tidak selalu identik dengan perilaku positif. Setiap individu tetap memiliki sisi yang perlu dievaluasi.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (30/10), menyebutkan lima sifat negatif orang dengan kepribadian ekstrover.

Tipe kepribadian ekstrover dikenal ekspresif, optimistis, dan menyukai perhatian. Namun, beberapa kecenderungannya dapat menjadi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut lima sifat negatif yang perlu diperhatikan agar karakter ekstrover tidak justru merugikan diri sendiri maupun orang lain.

1. Terlalu sensitif terhadap kritik

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tidak Selalu Terlihat Jelas, 9 Tanda Seseorang Mungkin Menyimpan Perasaan Negatif kepada Anda - Image
Kepribadian

Tidak Selalu Terlihat Jelas, 9 Tanda Seseorang Mungkin Menyimpan Perasaan Negatif kepada Anda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00.25 WIB

3 Frasa Negatif yang Sering Diucapkan Perempuan dengan Ketidakbahagiaan Kronis - Image
Lifestyle

3 Frasa Negatif yang Sering Diucapkan Perempuan dengan Ketidakbahagiaan Kronis

Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.10 WIB

Ingin Tetap Optimistis di Tengah Berita Negatif yang Terus-Menerus Berdatangan? Lakukan 6 Cara Ampuh - Image
Kepribadian

Ingin Tetap Optimistis di Tengah Berita Negatif yang Terus-Menerus Berdatangan? Lakukan 6 Cara Ampuh

Rabu, 23 September 2026 | 01.44 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore