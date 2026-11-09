Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Irfan Ferdiansyah
Senin, 9 November 2026 | 22.39 WIB

7 Alasan Kuat untuk Melepaskan Stereotip Negatif tentang Penuaan Menurut Psikologi. Apa Sajakah Itu?

seseorang yang memiliki stereotip tentang penuaan./Magnific/krakenimages.com - Image

seseorang yang memiliki stereotip tentang penuaan./Magnific/krakenimages.com

JawaPos.com - Penuaan merupakan bagian alami dari perjalanan hidup yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Seiring bertambahnya usia, seseorang akan mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun psikologis.

Namun, di tengah perubahan tersebut, muncul berbagai pandangan negatif yang sering kali melekat pada proses menjadi tua. 

Penuaan kerap dikaitkan dengan penurunan kemampuan, hilangnya produktivitas, ketergantungan, kesepian, bahkan berkurangnya nilai seseorang dalam masyarakat.

Pandangan seperti ini dikenal sebagai stereotip negatif tentang penuaan atau negative age stereotypes. Dalam psikologi, stereotip tersebut merujuk pada keyakinan yang digeneralisasi mengenai orang-orang berdasarkan usia mereka.

Misalnya, anggapan bahwa orang lanjut usia sulit mempelajari hal baru, tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, lebih mudah mengalami masalah emosional, atau tidak lagi memiliki kesempatan untuk berkembang.

Masalahnya, stereotip semacam ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Meskipun beberapa kemampuan fisik dan kognitif memang dapat berubah seiring bertambahnya usia, proses penuaan tidak berlangsung dengan cara yang sama pada setiap individu. Banyak orang tetap aktif, produktif, kreatif, memiliki hubungan sosial yang bermakna, dan mampu menikmati kehidupan pada usia lanjut.

Psikologi modern juga menunjukkan bahwa cara seseorang memandang penuaan dapat memengaruhi pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan. Keyakinan negatif mengenai usia dapat membentuk ekspektasi, perilaku, kesehatan psikologis, hingga keputusan seseorang dalam merawat dirinya.

Karena itu, melepaskan stereotip negatif tentang penuaan bukan sekadar upaya untuk berpikir positif. Ini merupakan langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri, menghargai proses kehidupan, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif bagi semua kelompok usia.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat tujuh alasan kuat mengapa kita perlu melepaskan stereotip negatif tentang penuaan menurut perspektif psikologi.

1. Stereotip Negatif tentang Penuaan Dapat Memengaruhi Kesehatan Mental

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Sifat Negatif Orang Ekstrovert yang Sering Tidak Disadari - Image
Kepribadian

5 Sifat Negatif Orang Ekstrovert yang Sering Tidak Disadari

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04.28 WIB

Tidak Selalu Terlihat Jelas, 9 Tanda Seseorang Mungkin Menyimpan Perasaan Negatif kepada Anda - Image
Kepribadian

Tidak Selalu Terlihat Jelas, 9 Tanda Seseorang Mungkin Menyimpan Perasaan Negatif kepada Anda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00.25 WIB

3 Frasa Negatif yang Sering Diucapkan Perempuan dengan Ketidakbahagiaan Kronis - Image
Lifestyle

3 Frasa Negatif yang Sering Diucapkan Perempuan dengan Ketidakbahagiaan Kronis

Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.10 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore