7 Alasan Kuat untuk Melepaskan Stereotip Negatif tentang Penuaan Menurut Psikologi. Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Penuaan merupakan bagian alami dari perjalanan hidup yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Seiring bertambahnya usia, seseorang akan mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun psikologis.

Namun, di tengah perubahan tersebut, muncul berbagai pandangan negatif yang sering kali melekat pada proses menjadi tua.

Penuaan kerap dikaitkan dengan penurunan kemampuan, hilangnya produktivitas, ketergantungan, kesepian, bahkan berkurangnya nilai seseorang dalam masyarakat.

Pandangan seperti ini dikenal sebagai stereotip negatif tentang penuaan atau negative age stereotypes. Dalam psikologi, stereotip tersebut merujuk pada keyakinan yang digeneralisasi mengenai orang-orang berdasarkan usia mereka.

Misalnya, anggapan bahwa orang lanjut usia sulit mempelajari hal baru, tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, lebih mudah mengalami masalah emosional, atau tidak lagi memiliki kesempatan untuk berkembang.

Masalahnya, stereotip semacam ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Meskipun beberapa kemampuan fisik dan kognitif memang dapat berubah seiring bertambahnya usia, proses penuaan tidak berlangsung dengan cara yang sama pada setiap individu. Banyak orang tetap aktif, produktif, kreatif, memiliki hubungan sosial yang bermakna, dan mampu menikmati kehidupan pada usia lanjut.

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Psikologi modern juga menunjukkan bahwa cara seseorang memandang penuaan dapat memengaruhi pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan. Keyakinan negatif mengenai usia dapat membentuk ekspektasi, perilaku, kesehatan psikologis, hingga keputusan seseorang dalam merawat dirinya.

Karena itu, melepaskan stereotip negatif tentang penuaan bukan sekadar upaya untuk berpikir positif. Ini merupakan langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri, menghargai proses kehidupan, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif bagi semua kelompok usia.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat tujuh alasan kuat mengapa kita perlu melepaskan stereotip negatif tentang penuaan menurut perspektif psikologi.