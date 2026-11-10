Ingin Keluar dari Pikiranmu Sendiri yang Negatif? Lakukan 7 Strategi Efektif Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki pikiran negatif./Magnific/hryshchyshen
JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa lelah dengan pikiranmu sendiri? Baru saja bangun tidur, pikiran sudah dipenuhi kekhawatiran. Ketika sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba muncul bayangan tentang kegagalan, kesalahan masa lalu, atau ketakutan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Bahkan, ketika keadaan sebenarnya baik-baik saja, pikiran negatif seolah selalu menemukan alasan untuk membuatmu merasa tidak tenang.
Kamu mungkin pernah mengatakan kepada diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, semakin berusaha menghilangkan pikiran negatif, semakin kuat pula pikiran tersebut muncul. Kamu mencoba mengalihkan perhatian, tetapi beberapa menit kemudian pikiran yang sama kembali menghantui.
Jika pernah mengalami hal seperti ini, kamu tidak sendirian.
Dalam psikologi, kecenderungan memikirkan sesuatu secara berulang, terutama hal-hal yang membuat kita merasa cemas, sedih, atau bersalah, dikenal sebagai rumination atau perenungan berlebihan. Kondisi ini dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran pemikiran yang sulit dihentikan.
Pikiran negatif sebenarnya merupakan bagian alami dari cara kerja otak manusia. Otak memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan ancaman, kemungkinan buruk, dan pengalaman tidak menyenangkan. Mekanisme ini dahulu membantu manusia bertahan hidup. Namun, dalam kehidupan modern, mekanisme tersebut terkadang membuat kita terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi.
Kabar baiknya, kamu tidak harus selalu mengikuti setiap pikiran yang muncul di kepala. Kamu bisa belajar mengubah hubunganmu dengan pikiran tersebut, memahami emosi yang menyertainya, dan mengembangkan pola berpikir yang lebih sehat.
Keluar dari pikiran negatif bukan berarti memaksakan diri untuk selalu bahagia atau mengabaikan kenyataan yang sulit. Sebaliknya, ini tentang belajar melihat sesuatu secara lebih seimbang, menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berkembang.
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat tujuh strategi efektif berdasarkan pendekatan psikologi yang bisa kamu praktikkan untuk keluar dari perangkap pikiran negatif.
1. Sadari bahwa Tidak Semua Pikiranmu Adalah Fakta
Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan manusia adalah mempercayai setiap pikiran yang muncul di dalam kepalanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022