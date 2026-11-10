Ingin Keluar dari Pikiranmu Sendiri yang Negatif? Lakukan 7 Strategi Efektif Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa lelah dengan pikiranmu sendiri? Baru saja bangun tidur, pikiran sudah dipenuhi kekhawatiran. Ketika sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba muncul bayangan tentang kegagalan, kesalahan masa lalu, atau ketakutan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Bahkan, ketika keadaan sebenarnya baik-baik saja, pikiran negatif seolah selalu menemukan alasan untuk membuatmu merasa tidak tenang.

Kamu mungkin pernah mengatakan kepada diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, semakin berusaha menghilangkan pikiran negatif, semakin kuat pula pikiran tersebut muncul. Kamu mencoba mengalihkan perhatian, tetapi beberapa menit kemudian pikiran yang sama kembali menghantui.

Jika pernah mengalami hal seperti ini, kamu tidak sendirian.

Dalam psikologi, kecenderungan memikirkan sesuatu secara berulang, terutama hal-hal yang membuat kita merasa cemas, sedih, atau bersalah, dikenal sebagai rumination atau perenungan berlebihan. Kondisi ini dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran pemikiran yang sulit dihentikan.

Pikiran negatif sebenarnya merupakan bagian alami dari cara kerja otak manusia. Otak memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan ancaman, kemungkinan buruk, dan pengalaman tidak menyenangkan. Mekanisme ini dahulu membantu manusia bertahan hidup. Namun, dalam kehidupan modern, mekanisme tersebut terkadang membuat kita terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi.

Kabar baiknya, kamu tidak harus selalu mengikuti setiap pikiran yang muncul di kepala. Kamu bisa belajar mengubah hubunganmu dengan pikiran tersebut, memahami emosi yang menyertainya, dan mengembangkan pola berpikir yang lebih sehat.

Keluar dari pikiran negatif bukan berarti memaksakan diri untuk selalu bahagia atau mengabaikan kenyataan yang sulit. Sebaliknya, ini tentang belajar melihat sesuatu secara lebih seimbang, menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berkembang.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat tujuh strategi efektif berdasarkan pendekatan psikologi yang bisa kamu praktikkan untuk keluar dari perangkap pikiran negatif.

1. Sadari bahwa Tidak Semua Pikiranmu Adalah Fakta