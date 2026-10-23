Tidak Selalu Terlihat Jelas, 9 Tanda Seseorang Mungkin Menyimpan Perasaan Negatif kepada Anda

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Hubungan antarmanusia tidak selalu mudah dipahami. Ada kalanya seseorang terlihat ramah ketika bertemu, tetapi sikapnya terasa berbeda saat berinteraksi lebih dekat. Perubahan seperti ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan tersebut.
Tidak semua perasaan negatif disampaikan secara terbuka. Sebagian orang memilih menjaga sikap di hadapan orang lain meskipun sedang merasa kecewa, kesal, atau kurang nyaman. Akibatnya, perubahan dalam hubungan terkadang baru disadari setelah muncul berulang kali.
Dilansir dari Geediting, ada sejumlah perilaku yang kerap dikaitkan dengan kemungkinan seseorang menyimpan ketidaksukaan atau kekesalan. Meski demikian, tanda-tanda ini tidak bisa dijadikan bukti pasti bahwa seseorang membenci Anda. Situasi pribadi, tekanan pekerjaan, dan perbedaan cara berkomunikasi juga dapat memengaruhi perilaku seseorang.
Berikut sembilan hal yang bisa diperhatikan untuk memahami dinamika hubungan dengan lebih bijaksana.
Perubahan perilaku terkadang menjadi hal pertama yang terasa ketika hubungan mulai merenggang. Seseorang yang sebelumnya antusias mengobrol mungkin mulai memberikan jawaban singkat, jarang menyapa lebih dulu, atau terlihat kurang tertarik saat berbicara.
Perubahan ini memang bisa menimbulkan tanda tanya, terlebih jika ia tetap bersikap sopan. Namun, jangan langsung menyimpulkan bahwa dirinya menyimpan kebencian. Perhatikan apakah perubahan tersebut berlangsung terus-menerus dan apakah ada kejadian tertentu yang mungkin memengaruhi hubungan kalian.
Kontak mata dapat membantu seseorang menunjukkan perhatian saat berkomunikasi. Karena itu, perubahan dalam kebiasaan tersebut terkadang membuat interaksi terasa berbeda.
Seseorang yang kurang nyaman mungkin lebih sering mengalihkan pandangan atau terlihat ingin segera mengakhiri percakapan. Akan tetapi, menghindari tatapan mata tidak selalu berkaitan dengan ketidaksukaan. Rasa malu, kecemasan, kelelahan, atau kebiasaan pribadi juga dapat menjadi penyebabnya.
Selain melalui perkataan, sikap seseorang dapat terlihat dari gerakan tubuh dan caranya menempatkan diri ketika berinteraksi. Misalnya, ia menjaga jarak, jarang menghadap ke arah Anda, atau tampak kurang santai saat berada dalam percakapan yang sama.
Jika perilaku tersebut muncul berulang kali hanya dalam situasi tertentu, mungkin ada rasa tidak nyaman yang perlu dipahami. Meski begitu, satu gerakan seperti menyilangkan tangan tidak cukup untuk menyimpulkan perasaan seseorang. Bahasa tubuh perlu dilihat bersama konteks dan kebiasaan orang tersebut.
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Jawa Pos
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