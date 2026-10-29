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Penulis: Endah Primasari Utami
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.40 WIB

Tantangan yang Dihadapi Pemimpin Introvert dan Cara Tepat Mengatasinya

Ilustrasi, pemimpin introvert. Magnific/ magnific. - Image

Ilustrasi, pemimpin introvert. Magnific/ magnific.

JawaPos.com - Banyak yang beranggapan kalau seorang yang introvert itu kurang efektif untuk menjadi pemimpin.

Mereka berasumsi bahwa kaum introvert kurang disukai, tidak cakap dalam berbicara di depan umum, serta cenderung menghindari rapat atau acara sosial lainnya di tempat kerja.

Dilansir JawaPos.com dari verywellmind pada Kamis (22/10), padahal, kenyataannya introvert maupun ekstrovert pasti memiliki tantangannya masing-masing dalam memimpin.

Lebih lanjut, berikut ini tentang tantangan yang dihadapi pemimpin introvert lengkap dengan cara untuk mengatasinya.

1. Keterampilan Komunikasi

Ketahuilah komunikasi yang baik bukan bukan berarti menjadi yang paling lantang atau paling tegas.

Jadi, pemimpin introvert tidak perlu berkecil hati.

Temukan saja gaya komunikasi di tempat kerja yang paling sesuai.

Jika kebanyakan introvert tidak nyaman berbicara di depan kelompok besar, mungkin bisa dicoba dengan komunikasi empat mata atau melalui surel.

Itu lebih efektif!.

Editor: Hanny Suwindari
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