Tantangan yang Dihadapi Pemimpin Introvert dan Cara Tepat Mengatasinya

Ilustrasi, pemimpin introvert. Magnific/ magnific.
JawaPos.com - Banyak yang beranggapan kalau seorang yang introvert itu kurang efektif untuk menjadi pemimpin.
Mereka berasumsi bahwa kaum introvert kurang disukai, tidak cakap dalam berbicara di depan umum, serta cenderung menghindari rapat atau acara sosial lainnya di tempat kerja.
Dilansir JawaPos.com dari verywellmind pada Kamis (22/10), padahal, kenyataannya introvert maupun ekstrovert pasti memiliki tantangannya masing-masing dalam memimpin.
Lebih lanjut, berikut ini tentang tantangan yang dihadapi pemimpin introvert lengkap dengan cara untuk mengatasinya.
Baca Juga:Peneliti Temukan Gen Kunci Perkawinan Nyamuk, Buka Peluang Kendalikan Demam Kuning, DBD dan Zika
1. Keterampilan Komunikasi
Ketahuilah komunikasi yang baik bukan bukan berarti menjadi yang paling lantang atau paling tegas.
Jadi, pemimpin introvert tidak perlu berkecil hati.
Temukan saja gaya komunikasi di tempat kerja yang paling sesuai.
Jika kebanyakan introvert tidak nyaman berbicara di depan kelompok besar, mungkin bisa dicoba dengan komunikasi empat mata atau melalui surel.
Itu lebih efektif!.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022