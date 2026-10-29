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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 19.15 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 29 Oktober 2026: Hadirkan Perhatian yang Tulus

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Kamis, 29 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih dekat dan menyenangkan ketika kamu mulai memberikan perhatian lebih kepada orang yang disayangi.

Kesibukan mengejar target dan menyelesaikan pekerjaan terkadang membuat waktu untuk pasangan semakin terbatas, padahal perhatian sederhana dapat membantu menjaga hubungan tetap hangat.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, hari ini bisa menjadi kesempatan untuk meninjau kembali pembagian waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Ambisi untuk mencapai kemajuan memang penting, tetapi jangan sampai seluruh energi tercurah pada tanggung jawab hingga pasangan merasa kurang diperhatikan.

Kamu tidak perlu menyiapkan kejutan istimewa atau mengeluarkan banyak uang untuk menciptakan momen yang berkesan.

Mendengarkan cerita pasangan setelah menjalani hari yang melelahkan, menanyakan kabarnya dengan tulus, atau menikmati waktu bersama tanpa gangguan ponsel dapat memberikan makna yang lebih dalam daripada sekadar hadiah.

Jika belakangan ini kalian jarang menghabiskan waktu berkualitas, cobalah menyepakati kegiatan sederhana yang dapat dilakukan bersama di tengah kesibukan.

Editor: Novia Tri Astuti
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