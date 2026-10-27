7 Alasan Mengapa Orang Tua Tunggal Lebih Tidak Bahagia Dibandingkan Mereka yang Memiliki Pasangan

seseorang yang tidak bahagia / foto: Magnific/syda_productions

JawaPos.com - Menjadi orang tua bukanlah pekerjaan yang mudah. Di satu sisi, kehadiran anak dapat memberikan rasa cinta, tujuan hidup, kebahagiaan, dan makna yang sangat besar. Namun di sisi lain, membesarkan anak juga membutuhkan energi emosional, waktu, uang, perhatian, dan kesabaran yang tidak sedikit.

Bagi orang tua yang memiliki pasangan, sebagian dari tanggung jawab tersebut dapat dibagi. Ada seseorang yang dapat diajak berdiskusi ketika anak mengalami masalah, seseorang yang bisa menggantikan ketika sedang kelelahan, atau sekadar seseorang yang dapat menjadi tempat berbagi cerita setelah menjalani hari yang berat.



Situasinya dapat berbeda bagi orang tua tunggal.



Ketika seseorang harus menjalankan peran sebagai pencari nafkah, pengasuh, pengambil keputusan, pengatur rumah tangga, sekaligus sumber dukungan emosional bagi anak seorang diri, tekanan psikologis dapat menjadi jauh lebih besar.



Sejumlah penelitian memang menemukan bahwa orang tua tunggal—terutama ibu tunggal—secara rata-rata melaporkan lebih banyak stres, tekanan finansial, kelelahan, dan masalah kesejahteraan psikologis dibandingkan orang tua yang memiliki pasangan. Namun, hal ini bukan berarti menjadi orang tua tunggal secara otomatis membuat seseorang tidak bahagia.



Justru, penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyertai kehidupan sebagai orang tua tunggal, seperti kesulitan ekonomi, kurangnya dukungan sosial, tuntutan pengasuhan, dan konflik dengan mantan pasangan, sering kali menjadi penjelasan yang lebih penting.



Lalu, mengapa orang tua tunggal bisa lebih rentan mengalami ketidakbahagiaan?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (26/10), terdapat tujuh penjelasan yang dapat dipahami melalui psikologi.



1. Beban tanggung jawab menjadi jauh lebih besar



Salah satu alasan paling jelas adalah beban tanggung jawab yang terkonsentrasi pada satu orang.



Dalam keluarga dengan dua orang tua yang bekerja sama, tanggung jawab sehari-hari secara ideal dapat dibagi. Salah satu orang mungkin mengurus anak sementara yang lain bekerja. Ketika salah satu sedang sakit atau kelelahan, pasangannya dapat mengambil alih sebagian tugas.



Orang tua tunggal tidak selalu memiliki kemewahan tersebut.



Mereka mungkin harus memikirkan sekaligus:



bagaimana membayar kebutuhan rumah tangga,



siapa yang menjaga anak,



bagaimana mengantar dan menjemput anak,



bagaimana menghadapi masalah sekolah,



bagaimana memenuhi kebutuhan emosional anak,



bagaimana menyelesaikan pekerjaan,



bagaimana mengurus rumah,



dan bagaimana tetap memiliki waktu untuk diri sendiri.



Psikologi mengenal kondisi ini sebagai role overload, yaitu keadaan ketika tuntutan berbagai peran melebihi sumber daya yang tersedia.



Masalahnya bukan sekadar jumlah pekerjaan yang banyak. Masalah yang lebih dalam adalah bahwa hampir semua keputusan akhirnya kembali kepada satu orang.



Ketika anak sakit, orang tua tunggal mungkin tidak hanya berpikir:



"Bagaimana merawat anak saya?"



Tetapi juga:



"Bagaimana saya tetap masuk kerja?"



"Siapa yang akan menjaga anak?"



"Bagaimana membayar biaya pengobatan?"



"Apa yang harus saya lakukan jika pekerjaan saya terganggu?"



Rangkaian keputusan tersebut menciptakan beban mental yang terus-menerus.



Penelitian mengenai ibu tunggal menunjukkan bahwa tuntutan caregiving dan penggunaan waktu yang lebih tinggi merupakan salah satu faktor yang dapat menjelaskan perbedaan kesehatan mental dibandingkan ibu yang memiliki pasangan.



Dalam jangka panjang, seseorang yang terus-menerus berada dalam kondisi "harus kuat" dapat mengalami kelelahan emosional.



Dan ketika seseorang terlalu lelah, kapasitas untuk merasakan kebahagiaan juga dapat ikut menurun.



2. Tidak memiliki pasangan untuk berbagi beban emosional



Manusia pada dasarnya membutuhkan hubungan sosial yang memberikan rasa aman dan dukungan.



Pasangan bukan satu-satunya sumber dukungan, tentu saja. Teman, keluarga, saudara, komunitas, dan lingkungan sosial juga dapat memainkan peran penting.



Namun, pasangan yang suportif dapat menjadi salah satu sumber dukungan emosional yang sangat dekat dan tersedia dalam kehidupan sehari-hari.



Bayangkan seseorang pulang setelah menjalani hari yang melelahkan.



Anaknya sedang rewel.



Pekerjaan bermasalah.



Tagihan belum dibayar.



Ada masalah dengan sekolah anak.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang dapat mengatakan kepada pasangannya:



"Hari ini benar-benar berat."



Kalimat sederhana tersebut mungkin terlihat sepele.



Tetapi kemampuan untuk berbagi beban emosional dapat membantu seseorang merasa bahwa dirinya tidak menghadapi semuanya sendirian.



Sebaliknya, orang tua tunggal mungkin tidak memiliki seseorang yang secara konsisten berada di sampingnya dalam kehidupan sehari-hari.



Tentu saja, seorang teman atau anggota keluarga dapat memberikan dukungan. Tetapi dukungan tersebut tidak selalu tersedia pada saat yang dibutuhkan.



Inilah mengapa social support menjadi salah satu konsep penting dalam psikologi kesejahteraan.



Literatur mengenai orang tua tunggal menunjukkan bahwa kurangnya dukungan sosial berkaitan dengan meningkatnya tekanan psikologis. Dukungan dari keluarga, teman, komunitas, maupun institusi dapat membantu mengurangi risiko tersebut.



Dengan kata lain, masalahnya bukan semata-mata:



"Tidak punya pasangan."



Masalah yang lebih mendasar adalah:



"Tidak memiliki cukup orang yang dapat menjadi tempat bersandar ketika hidup terasa terlalu berat."



Seorang orang tua tunggal yang memiliki keluarga suportif, teman dekat, kondisi ekonomi baik, dan lingkungan yang membantu dapat memiliki kesejahteraan psikologis yang jauh lebih baik daripada orang tua tunggal yang hidup sendirian tanpa dukungan.



3. Tekanan finansial dapat menggerus kebahagiaan



Uang bukan satu-satunya sumber kebahagiaan.



Namun kekurangan uang dapat menjadi sumber stres yang sangat kuat.



Orang tua tunggal menghadapi situasi yang unik karena satu pendapatan sering kali harus menopang kebutuhan beberapa orang.



Biaya makanan.



Tempat tinggal.



Pendidikan.



Transportasi.



Kesehatan.



Pakaian.



Kebutuhan sekolah.



Biaya pengasuhan anak.



Dan berbagai pengeluaran tidak terduga.



Ketika dua orang dewasa berkontribusi terhadap rumah tangga, risiko finansial tertentu dapat dibagi. Ketika hanya satu orang yang menjadi penanggung jawab utama, kehilangan pekerjaan atau berkurangnya pendapatan dapat memberikan dampak yang lebih besar.



Penelitian mengenai keluarga orang tua tunggal menunjukkan bahwa tekanan finansial merupakan salah satu faktor utama yang berkaitan dengan rendahnya kesejahteraan psikologis. Studi terbaru bahkan menemukan bahwa setelah tekanan material dan psikososial diperhitungkan, perbedaan kesejahteraan berdasarkan struktur keluarga menjadi jauh lebih kecil.



Artinya, mungkin bukan status "single parent" itu sendiri yang membuat seseorang kurang bahagia.



Yang lebih penting adalah kondisi kehidupan yang sering menyertainya.



Misalnya:



pendapatan rendah → kekhawatiran finansial → stres kronis → gangguan tidur → kelelahan → mudah marah → hubungan dengan anak terganggu → rasa bersalah → semakin stres.



Ini dapat menciptakan sebuah lingkaran psikologis.



Penelitian tentang kesulitan finansial pada orang tua tunggal juga menemukan pengalaman seperti kecemasan, depresi, isolasi sosial, dan tekanan psikologis dalam konteks kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.



Karena itu, ketika membahas kebahagiaan orang tua tunggal, faktor ekonomi tidak boleh dianggap sebagai masalah sekunder.



Dalam banyak kasus, justru faktor tersebut merupakan salah satu pusat persoalannya.



4. Tidak memiliki waktu yang cukup untuk diri sendiri



Kebahagiaan membutuhkan lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan orang lain.



Manusia juga membutuhkan waktu untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang menyenangkan, bertemu teman, berolahraga, menikmati hobi, atau sekadar tidak melakukan apa-apa.



Sayangnya, orang tua tunggal sering memiliki waktu yang sangat terbatas untuk dirinya sendiri.



Setelah bekerja, masih ada pekerjaan rumah.



Setelah pekerjaan rumah, masih ada kebutuhan anak.



Setelah anak tidur, mungkin masih ada pekerjaan yang belum selesai.



Akibatnya, waktu pribadi dapat menjadi sesuatu yang sangat langka.



Dalam psikologi, kondisi seperti ini dapat berhubungan dengan chronic stress dan emotional exhaustion.



Tubuh mungkin tetap berjalan.



Orang tersebut tetap bekerja.



Tetap memasak.



Tetap mengantar anak.



Tetap tersenyum.



Tetapi secara psikologis, cadangan energinya semakin menipis.



Menariknya, penelitian mengenai pengalaman ibu dalam mengasuh anak menunjukkan bahwa aktivitas bersama anak secara umum tidak selalu buruk bagi kesejahteraan emosional. Namun, status sebagai orang tua tunggal berkaitan dengan lebih banyak stres, kesedihan, kelelahan, dan lebih sedikit kebahagiaan dalam pengalaman pengasuhan tertentu dibandingkan ibu yang memiliki pasangan.



Ini menunjukkan sesuatu yang penting:



Anak bukan penyebab utama ketidakbahagiaan.



Yang menjadi masalah adalah ketika tuntutan pengasuhan menjadi terlalu besar dibandingkan sumber daya yang dimiliki orang tua.



Seorang ibu atau ayah dapat sangat mencintai anaknya sekaligus merasa sangat lelah.



Keduanya dapat terjadi pada saat yang sama.



5. Beban mental karena harus mengambil hampir semua keputusan sendiri



Ada bentuk kelelahan yang tidak selalu terlihat dari luar.



Namanya sering disebut mental load.



Mental load bukan sekadar melakukan pekerjaan.



Mental load adalah harus terus-menerus memikirkan apa yang harus dilakukan.



Misalnya:



"Besok anak sekolah jam berapa?"



"Uang sekolah sudah dibayar?"



"Persediaan makanan masih ada?"



"Besok siapa yang mengantar?"



"Kalau saya lembur, anak dijemput siapa?"



"Anak saya belakangan ini terlihat murung, kenapa?"



"Bagaimana membayar tagihan bulan ini?"



"Apa yang harus dilakukan kalau anak sakit?"



Orang tua mungkin terlihat sedang duduk santai.



Namun pikirannya tetap bekerja.



Bagi orang tua yang memiliki pasangan, sebagian dari pengambilan keputusan tersebut dapat didiskusikan:



"Menurutmu bagaimana?"



Kalimat tersebut memberikan kesempatan untuk membagi beban kognitif.



Bagi orang tua tunggal, banyak keputusan harus diproses seorang diri.



Dalam kondisi penuh tekanan, kemampuan kognitif manusia juga dapat terkuras. Ketika seseorang sudah mengalami stres berkepanjangan, keputusan kecil sekalipun dapat terasa melelahkan.



Akibatnya, muncul fenomena yang sering dirasakan orang tua:



"Saya bukan tidak tahu harus melakukan apa. Saya hanya sudah terlalu lelah untuk memikirkannya."



Beban seperti ini dapat berkontribusi terhadap rasa frustrasi dan menurunkan kualitas hidup.



6. Risiko konflik dan hubungan yang buruk dengan mantan pasangan



Menjadi orang tua tunggal tidak selalu berarti hidup tanpa pasangan secara sederhana.



Dalam banyak kasus, orang tua tunggal masih harus berhubungan dengan mantan pasangan karena memiliki anak bersama.



Dan di sinilah muncul tantangan lain.



Perceraian atau perpisahan dapat mengakhiri hubungan romantis, tetapi tanggung jawab sebagai orang tua tidak otomatis berakhir.



Seseorang mungkin masih harus berkomunikasi tentang:



jadwal anak,



biaya pendidikan,



kesehatan anak,



hak asuh,



liburan,



aturan pengasuhan,



dan berbagai keputusan penting lainnya.



Jika hubungan dengan mantan pasangan penuh konflik, tekanan psikologis dapat menjadi lebih besar.



Penelitian menunjukkan bahwa konflik dengan orang tua lain dari anak dapat berkaitan dengan meningkatnya gejala depresi pada ibu yang menjadi orang tua tunggal.



Jadi ada paradoks yang menarik.



Seseorang mungkin tidak lagi memiliki pasangan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masih harus berinteraksi dengan mantan pasangan dalam urusan anak.



Jika komunikasi sehat, co-parenting dapat menjadi sumber bantuan.



Tetapi jika hubungan penuh konflik, situasi tersebut justru dapat menjadi sumber stres tambahan.



Karena itu, "memiliki pasangan" dan "tidak memiliki pasangan" bukan satu-satunya variabel yang penting.



Kualitas hubungan jauh lebih penting daripada sekadar status hubungan.



Pasangan yang kasar, tidak bertanggung jawab, manipulatif, atau penuh konflik tidak otomatis membuat seseorang lebih bahagia daripada hidup sendiri.



7. Kesepian dan perasaan harus selalu kuat



Ada satu alasan yang sering tidak terlihat.



Orang tua tunggal mungkin merasa bahwa dirinya tidak boleh runtuh.



Ketika seorang anak bergantung kepadanya, ada perasaan:



"Saya tidak punya pilihan selain kuat."



Masalahnya, manusia bukan mesin.



Setiap orang membutuhkan kesempatan untuk menjadi lemah, menangis, mengeluh, meminta bantuan, dan mengatakan:



"Saya tidak sanggup sendirian."



Jika lingkungan sosial justru menuntut orang tua tunggal untuk selalu kuat, mereka dapat mengalami kesepian emosional.



Kesepian bukan hanya berarti tidak memiliki orang di sekitar.



Seseorang dapat dikelilingi banyak orang tetapi tetap merasa tidak memiliki siapa pun yang benar-benar memahami bebannya.



Literatur tentang kesejahteraan orang tua tunggal secara konsisten menempatkan dukungan sosial sebagai salah satu faktor penting. Ketika dukungan sosial rendah, tekanan ekonomi dan tanggung jawab pengasuhan dapat terasa jauh lebih berat.



Karena itu, seorang ibu atau ayah tunggal mungkin tidak membutuhkan orang lain untuk "menyelamatkannya".



Kadang yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang berkata:



"Kamu tidak harus melakukan semuanya sendirian."



Kalimat sederhana tersebut dapat memiliki dampak psikologis yang besar.



Tetapi Apakah Orang Tua Tunggal Benar-Benar Lebih Tidak Bahagia?



Di sinilah kita perlu berhati-hati.



Judul "orang tua tunggal lebih tidak bahagia" memang menarik, tetapi terlalu sederhana jika dianggap sebagai hukum psikologi.



Penelitian justru menunjukkan bahwa struktur keluarga bukan satu-satunya penjelasan.



Studi tahun 2026 terhadap ribuan ibu menemukan bahwa ibu dalam keluarga orang tua tunggal melaporkan lebih banyak tekanan sosial-ekonomi dan psikososial, serta kesejahteraan dan kepuasan hidup yang lebih rendah dibandingkan ibu dalam keluarga inti. Namun, setelah faktor material dan psikososial diperhitungkan, perbedaan berdasarkan struktur keluarga tidak lagi signifikan secara statistik.



Ini merupakan temuan yang sangat penting.



Artinya, kita tidak boleh menyimpulkan:



"Orang tua tunggal tidak bahagia karena tidak punya pasangan."



Kesimpulan yang lebih tepat adalah:



Orang tua tunggal lebih rentan mengalami kondisi-kondisi yang dapat menurunkan kesejahteraan, seperti tekanan finansial, beban pengasuhan, kurangnya dukungan sosial, konflik, dan kesulitan menyeimbangkan pekerjaan dengan keluarga.



Dengan kata lain, statusnya bukan satu-satunya masalah. Kondisinya yang sering menjadi masalah.



Bahkan Memiliki Pasangan Tidak Menjamin Kebahagiaan



Ini juga sangat penting.



Seseorang dapat memiliki pasangan tetapi tetap merasa kesepian.



Seseorang dapat menikah tetapi mengalami stres finansial.



Seseorang dapat tinggal bersama pasangan tetapi tidak mendapatkan dukungan emosional.



Bahkan, hubungan yang penuh konflik dapat menjadi sumber stres yang lebih besar daripada hidup sendiri.



Karena itu, membandingkan:



single parent vs orang yang punya pasangan



secara sederhana sebenarnya kurang tepat.



Perbandingan yang lebih psikologis adalah:



orang yang memiliki dukungan vs orang yang tidak memiliki dukungan.



orang yang hidup stabil vs orang yang hidup dalam tekanan kronis.



orang yang memiliki sumber daya cukup vs orang yang mengalami kesulitan ekonomi.



orang yang memiliki hubungan sehat vs orang yang berada dalam hubungan penuh konflik.



Perspektif ini jauh lebih dekat dengan bukti penelitian.



Apa yang Membuat Orang Tua Tunggal Tetap Bisa Bahagia?



Kabar baiknya adalah menjadi orang tua tunggal tidak berarti seseorang harus hidup dalam ketidakbahagiaan.



Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pelindung psikologis.



1. Memiliki jaringan sosial yang kuat



Teman, keluarga, tetangga, komunitas, dan kelompok orang tua dapat memberikan dukungan emosional maupun praktis.



Bantuan sederhana seperti menjaga anak selama beberapa jam dapat memberikan kesempatan bagi orang tua untuk beristirahat.



2. Memiliki kondisi finansial yang relatif stabil



Stabilitas ekonomi dapat mengurangi salah satu sumber stres terbesar dalam kehidupan orang tua tunggal.



Karena itu, dukungan sosial dan kebijakan yang membantu orang tua mengakses pekerjaan, childcare, pendidikan, dan layanan sosial dapat memiliki dampak psikologis yang besar.



3. Membangun hubungan yang sehat dengan anak



Orang tua tidak harus menjadi sempurna.



Anak tidak membutuhkan orang tua yang tidak pernah lelah.



Mereka membutuhkan orang tua yang cukup hadir, aman, dan responsif.



4. Menerima bantuan



Salah satu jebakan psikologis orang tua tunggal adalah merasa bahwa meminta bantuan berarti gagal.



Padahal justru sebaliknya.



Meminta bantuan adalah strategi adaptif.



Manusia memang tidak dirancang untuk menjalankan seluruh kehidupan sendirian.



5. Memiliki waktu untuk diri sendiri



Waktu pribadi bukan kemewahan.



Istirahat adalah bagian dari menjaga kesehatan psikologis.



Orang tua yang kelelahan terus-menerus akan lebih sulit mengatur emosinya dan merespons kebutuhan anak dengan sabar.



Kesimpulan



Secara psikologis, orang tua tunggal dapat memiliki risiko lebih tinggi mengalami stres dan kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan orang tua yang memiliki pasangan. Beberapa faktor yang paling sering muncul adalah beban pengasuhan yang lebih besar, tekanan finansial, kurangnya dukungan sosial, keterbatasan waktu pribadi, mental load, konflik dengan mantan pasangan, dan kesepian emosional.



Namun, kesimpulan yang lebih ilmiah bukanlah bahwa "orang tua tunggal pasti tidak bahagia."



Justru penelitian menunjukkan bahwa ketika faktor ekonomi dan psikososial dikendalikan, pengaruh struktur keluarga terhadap kesejahteraan dapat berkurang secara signifikan.



Jadi, persoalan sebenarnya bukan sekadar ada atau tidak adanya pasangan.



Yang jauh lebih menentukan adalah:



Apakah seseorang memiliki dukungan?



Apakah kebutuhan ekonominya terpenuhi?



Apakah beban pengasuhan dapat dibagi?



Apakah ia memiliki waktu untuk memulihkan diri?



Apakah hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya sehat?



Dan yang tidak kalah penting:



Apakah ia merasa harus menghadapi semuanya sendirian?



Karena pada akhirnya, manusia tidak hanya membutuhkan pasangan.



Manusia membutuhkan dukungan, rasa aman, koneksi sosial, waktu untuk beristirahat, dan perasaan bahwa bebannya tidak harus ditanggung seorang diri.



Seorang orang tua tunggal yang memiliki semua hal tersebut tetap dapat menjalani kehidupan yang bahagia, bermakna, dan sehat secara psikologis.



Sebaliknya, seseorang yang memiliki pasangan tetapi hidup dalam konflik, kesepian, dan tekanan juga belum tentu lebih bahagia.



