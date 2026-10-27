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Penulis: Cicilia Margarettha
Selasa, 27 Oktober 2026 | 23.08 WIB

11 Tips Kehidupan Sehari-Hari Bagi Introver Yang Relevan Di Era Modern

Sejumlah kebiasaan sederhana introvert relevan di era modern. (Pexels) - Image

Sejumlah kebiasaan sederhana introvert relevan di era modern. (Pexels)

JawaPos.com - Menjalani kehidupan di Era modern yang serba cepat bisa menjadi tantangan tersendiri bagi setiap individu.

Tuntutan pekerjaan, komunikasi digital, pertemuan sosial, hingga kebiasaan selalu terhubung melalui media sosial dapat membuat seseorang membutuhkan waktu lebih banyak untuk beristirahat dan memulihkan energi.

Kepribadian introver sering disalah artikan sebagai pribadi pemalu atau tidak suka bergaul ternyata relevan di era modern.

Introver lebih berkaitan dengan preferensi seseorang dalam berinteraksi dan mengelola energi.

Seorang dengan kepribadian introver tetap bisa percaya diri, aktif bekerja, dan membangun hubungan sosial yang sehat.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (26/10), membagikan 11 tips kehidupan introver yang relevan di era modern.

Berikut 11 tips kehidupan sehari-hari kepribadian introver yang relevan di era modern.

1. Jangan merasa bersalah karena membutuhkan waktu sendiri

Editor: Novia Tri Astuti
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