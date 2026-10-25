Bukan Cuma Ganteng, 4 Sifat Pria Ini Bisa Membuat Wanita Nyaman dan Terpikat

JawaPos.com – Ketertarikan dalam sebuah hubungan tidak selalu berawal dari penampilan fisik. Sikap, cara berkomunikasi, dan kebiasaan sehari-hari juga dapat memengaruhi bagaimana seorang pria dipandang oleh wanita.

Membangun hubungan yang dekat membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata manis. Kejujuran, rasa percaya, dan kemampuan memahami perasaan pasangan menjadi beberapa hal penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan bermakna.

Meski setiap wanita memiliki preferensi berbeda dalam memilih pasangan, ada sejumlah karakter yang kerap dianggap menarik karena dapat menciptakan rasa nyaman dan kedekatan emosional. Sikap-sikap tersebut juga membantu membangun hubungan yang lebih kuat dalam jangka panjang.

Dilansir dari English Jagran, terdapat empat kebiasaan atau karakter pria yang dapat memberikan kesan mendalam bagi wanita. Berikut ulasannya.

1. Memiliki Kepercayaan Diri Kepercayaan diri menjadi salah satu karakter yang dapat membuat seseorang terlihat menarik. Pria yang percaya diri umumnya mampu menunjukkan pendapat, mengambil keputusan, dan berkomunikasi tanpa harus terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain.

Sikap tersebut bukan berarti harus selalu tampil dominan atau merasa paling benar. Kepercayaan diri yang sehat justru terlihat ketika seseorang mampu menerima kelebihan dan kekurangannya, sekaligus menghargai orang lain.

Dalam hubungan, pria yang nyaman dengan dirinya sendiri cenderung lebih leluasa membangun komunikasi dan menunjukkan ketertarikan secara wajar. Ia juga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk mendapatkan perhatian.

2. Menjadi Diri Sendiri dan Bersikap Tulus Keaslian atau sikap autentik merupakan karakter lain yang dapat memperkuat ketertarikan dalam sebuah hubungan. Pria yang berani menunjukkan jati dirinya tanpa dibuat-buat berpeluang membangun hubungan yang lebih terbuka dan jujur.

Bersikap autentik berarti tidak menciptakan citra palsu hanya demi terlihat sempurna di mata pasangan. Seseorang tetap dapat memperbaiki diri tanpa harus menyembunyikan kepribadian atau berpura-pura menyukai sesuatu yang sebenarnya tidak disukai.