5 Tanda Pria yang Sedang Anxiety tapi Sering Terlewat Menurut Psikologi

Tanda pria yang sedang anxiety tapi sering terlewat menurut psikologi./Magnific/ magnific
JawaPos.com – Dalam ilmu psikologi, kecemasan pada pria sering kali tidak tampak seperti gambaran umum yang selama ini dibayangkan banyak orang.
Karena wujudnya berbeda, banyak pasangan justru menganggapnya sebagai sifat buruk dan bukan sebagai gangguan yang perlu ditangani dengan serius.
Mengenali tanda anxiety sejak dini menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan mental laki-laki dan keharmonisan hubungan dalam keluarga.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (9/10), berikut lima tanda yang kerap luput dari perhatian meskipun dampaknya terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari.
1. Perilaku mengontrol
Sebagian laki-laki yang bergulat dengan rasa gelisah berlebihan justru tampil sebagai sosok yang gemar mengatur banyak hal di sekitarnya.
Lingkungan yang sulit ditebak terasa begitu menyulitkan bagi mereka, sehingga kendali menjadi cara untuk merasa lebih tenang dan aman.
Karena itu, mereka berusaha mengatur setiap detail rutinitas harian, mulai dari jadwal pribadi hingga suasana di dalam rumah tangga.
Bukan hanya urusan sendiri, tindakan orang-orang terdekat pun sering ingin diarahkan agar sesuai dengan gambaran yang sudah mereka susun.
Sikap seperti ini kerap membuat pasangan menilai bahwa laki-laki tersebut egois, bahkan mengarah pada kecenderungan narsistik yang mengganggu hubungan.
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Jawa Pos
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