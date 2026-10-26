6 Alasan Anxiety Muncul meski Tidak Ada Ancaman Nyata Menurut Psikologi

Seseorang yang sedang merasa anxiety. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda tiba-tiba merasa jantung berdebar, napas menjadi pendek, tubuh terasa tegang, pikiran berlari ke mana-mana, atau muncul perasaan kuat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi?



Padahal, ketika melihat keadaan di sekitar, sebenarnya tidak ada bahaya yang jelas.



Tidak ada orang yang mengejar. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada ancaman yang sedang terjadi. Anda mungkin bahkan sedang duduk di kamar, bekerja di depan laptop, berada di rumah, atau bersantai bersama keluarga.



Namun tubuh terasa seolah-olah sedang menghadapi keadaan darurat.



Inilah salah satu hal yang membuat anxiety atau kecemasan begitu membingungkan.



Secara logika, kita mungkin tahu bahwa kita sedang aman. Tetapi tubuh dan pikiran seolah mengatakan sebaliknya.



"Kalau tidak ada bahaya, mengapa rasanya begitu nyata?"



Menurut psikologi, jawabannya adalah karena kecemasan bukan sekadar pikiran tentang bahaya. Kecemasan melibatkan sistem tubuh, perhatian, interpretasi pikiran, ingatan, dan mekanisme pertahanan yang dirancang untuk melindungi kita.



Dengan kata lain, perasaan takut tidak selalu menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang berbahaya.



Otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mendeteksi kemungkinan ancaman bahkan sebelum ancaman tersebut benar-benar terjadi. Kemampuan ini sangat berguna dalam situasi tertentu. Namun, sistem yang sama juga dapat aktif ketika ancaman sebenarnya hanya berupa kemungkinan, ketidakpastian, pikiran, sensasi tubuh, atau bayangan tentang masa depan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (25/10), terdapat enam alasan mengapa anxiety bisa terasa sangat nyata meskipun tidak ada bahaya yang sedang terjadi.



1. Otak Tidak Hanya Bereaksi terhadap Bahaya Nyata, tetapi Juga terhadap Bahaya yang Dipersepsikan



Salah satu hal terpenting untuk dipahami tentang kecemasan adalah bahwa otak tidak selalu menunggu sampai bahaya benar-benar terjadi.



Otak bekerja dengan cara memprediksi.



Ketika menemukan sesuatu yang dianggap berpotensi mengancam, sistem pertahanan tubuh dapat mulai aktif bahkan sebelum kita memiliki bukti lengkap bahwa sesuatu tersebut benar-benar berbahaya.



Bayangkan seseorang sedang berjalan sendirian pada malam hari.



Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya.



Seketika tubuhnya mungkin menegang. Jantung berdebar lebih cepat. Perhatian menjadi sangat tajam. Ia mulai memikirkan kemungkinan buruk.



Beberapa detik kemudian, ternyata suara tersebut berasal dari seseorang yang berjalan ke arah yang sama.



Bahaya sebenarnya tidak pernah ada.



Tetapi tubuh tetap sempat bereaksi.



Mengapa?



Karena dari sudut pandang sistem pertahanan, lebih aman bereaksi terlalu cepat daripada terlambat ketika menghadapi kemungkinan ancaman.



Mekanisme seperti ini memiliki nilai evolusioner. Manusia yang terlalu lambat merespons bahaya mungkin berada pada posisi yang lebih berisiko dibandingkan manusia yang sedikit lebih waspada.



Masalahnya, sistem tersebut tidak hanya digunakan untuk menghadapi harimau, kecelakaan, atau ancaman fisik.



Pada kehidupan modern, "ancaman" bisa berupa:



takut gagal,



takut ditolak,



takut dipermalukan,



takut kehilangan pekerjaan,



takut sakit,



takut membuat kesalahan,



takut terhadap ketidakpastian,



takut akan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan.



Akibatnya, tubuh dapat menghasilkan respons yang sangat nyata terhadap sesuatu yang secara fisik sebenarnya tidak sedang terjadi.



Inilah mengapa seseorang bisa berkata:



"Aku tahu sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi tubuhku tetap panik."



Pernyataan tersebut bukan kontradiksi.



Justru, itu menggambarkan perbedaan antara bahaya objektif dan ancaman yang dipersepsikan oleh sistem saraf.



2. Sensasi Tubuh Akibat Anxiety Bisa Terasa Seperti Bukti Bahwa Ada Sesuatu yang Salah



Anxiety bukan hanya terjadi di kepala.



Kecemasan dapat menimbulkan perubahan fisik yang sangat kuat.



Ketika tubuh memasuki keadaan siaga, seseorang dapat mengalami:



jantung berdebar,



napas menjadi lebih cepat,



otot menegang,



tangan berkeringat,



perut terasa tidak nyaman,



dada terasa sesak atau tidak nyaman,



tubuh terasa gemetar,



sulit duduk diam,



merasa panas atau dingin,



kepala terasa ringan,



sulit berkonsentrasi.



Sensasi tersebut benar-benar terjadi.



Dan karena sensasinya nyata, seseorang dapat menyimpulkan:



"Kalau tubuhku terasa seperti ini, pasti ada sesuatu yang benar-benar salah."



Di sinilah kecemasan dapat membentuk sebuah lingkaran.



Misalnya:



merasakan jantung berdebar → menyadari jantung berdebar → berpikir "jangan-jangan ada sesuatu yang serius" → semakin takut → tubuh semakin aktif → jantung semakin berdebar.



Semakin kuat sensasi tubuh, semakin kuat pula perhatian kita terhadap sensasi tersebut.



Kemudian otak menerima sensasi itu sebagai informasi tambahan bahwa situasi memang berbahaya.



Padahal, sebagian sensasi tersebut justru merupakan bagian dari respons kecemasan itu sendiri.



Dengan kata lain, tubuh memberikan sinyal:



"Bersiaplah."



Pikiran kemudian dapat menerjemahkannya menjadi:



"Ada sesuatu yang salah."



Interpretasi kedua inilah yang dapat membuat kecemasan semakin besar.



Karena itu, memahami sensasi tubuh menjadi penting.



Sensasi yang terasa menakutkan tidak selalu berarti sesuatu yang berbahaya sedang terjadi.



Namun, ini juga bukan berarti semua gejala fisik harus otomatis dianggap sebagai anxiety. Jika seseorang mengalami gejala fisik baru, berat, menetap, atau mengkhawatirkan, pemeriksaan medis tetap penting untuk memastikan tidak ada penyebab lain.



3. Anxiety Membuat Otak Menjadi Lebih Sensitif terhadap Hal yang Dianggap Mengancam



Ketika sedang cemas, perhatian kita tidak bekerja seperti biasanya.



Otak menjadi lebih sensitif terhadap informasi yang dianggap relevan dengan ancaman.



Bayangkan Anda baru saja membeli mobil berwarna putih.



Tiba-tiba Anda merasa melihat mobil putih di mana-mana.



Bukan berarti jumlah mobil putih tiba-tiba bertambah.



Perhatian Anda yang berubah.



Hal serupa dapat terjadi ketika seseorang sedang mengalami kecemasan.



Jika seseorang sedang takut sakit, ia mungkin menjadi sangat sadar terhadap sensasi tubuh kecil yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan.



Jika seseorang takut dinilai orang lain, ia mungkin menjadi sangat peka terhadap ekspresi wajah, nada bicara, atau perubahan kecil dalam respons orang lain.



Jika seseorang takut gagal, kesalahan kecil dapat terasa jauh lebih penting daripada biasanya.



Akibatnya, dunia seolah-olah dipenuhi "bukti" bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi.



Padahal, sebagian perubahan tersebut terjadi karena perhatian sedang diarahkan secara selektif kepada informasi yang berkaitan dengan kekhawatiran.



Ini dapat menjelaskan mengapa anxiety sering terasa seperti:



"Aku terus menemukan alasan untuk khawatir."



Ketika otak sedang berada dalam mode waspada, hal-hal yang mendukung kekhawatiran lebih mudah masuk ke pusat perhatian.



Sementara itu, informasi yang menunjukkan bahwa keadaan sebenarnya aman bisa menjadi kurang menonjol.



Misalnya, seseorang mungkin menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan satu komentar negatif dari orang lain, tetapi hampir tidak memikirkan sepuluh komentar positif yang diterimanya pada hari yang sama.



Bukan karena komentar negatif tersebut pasti lebih penting.



Melainkan karena perhatian sedang dipengaruhi oleh kecemasan.



4. Pikiran Anxiety Sering Mengubah Kemungkinan Menjadi Seolah-olah Kepastian



Salah satu karakteristik kecemasan adalah kecenderungan memikirkan masa depan dan berbagai kemungkinan buruk.



Masalahnya, otak manusia terkadang kesulitan membedakan antara:



"Ini mungkin terjadi."



dan



"Ini akan terjadi."



Contohnya:



"Saya mungkin melakukan kesalahan."



dapat berubah menjadi:



"Saya pasti akan melakukan kesalahan."



Kemudian:



"Kalau saya melakukan kesalahan, mungkin orang lain akan kecewa."



berubah menjadi:



"Kalau saya melakukan kesalahan, semua orang akan menganggap saya buruk."



Dan akhirnya:



"Kalau itu terjadi, semuanya akan hancur."



Perhatikan bagaimana satu kemungkinan kecil dapat berkembang menjadi skenario yang sangat besar.



Inilah salah satu alasan anxiety terasa begitu nyata.



Pikiran tidak hanya menghasilkan sebuah kemungkinan. Pikiran juga dapat membuat kita mensimulasikan masa depan secara emosional.



Ketika kita membayangkan sesuatu yang buruk dengan sangat detail, tubuh dapat merespons seolah-olah kita sedang menghadapi sebagian dari pengalaman tersebut sekarang.



Kita belum kehilangan sesuatu.



Tetapi tubuh sudah merasakan ketakutan kehilangan.



Kita belum gagal.



Tetapi tubuh sudah merasakan kecemasan akibat kegagalan.



Kita belum menerima kabar buruk.



Tetapi pikiran sudah membayangkan bagaimana rasanya menerima kabar tersebut.



Inilah mengapa seseorang dapat merasa sangat takut terhadap sesuatu yang sebenarnya belum terjadi.



Masa depan belum terjadi, tetapi respons emosional terhadap bayangan masa depan bisa terjadi sekarang.



5. Anxiety Sering Diperkuat oleh Siklus "Takut terhadap Rasa Takut"



Ini merupakan salah satu alasan mengapa kecemasan bisa bertahan lama.



Awalnya, seseorang mungkin takut terhadap sesuatu.



Namun setelah mengalami kecemasan beberapa kali, ia dapat mulai takut terhadap sensasi kecemasan itu sendiri.



Misalnya seseorang pernah mengalami episode panik ketika berada di tempat ramai.



Setelah itu, ia mulai berpikir:



"Bagaimana kalau terjadi lagi?"



Ketika berada di tempat ramai, ia mulai memeriksa tubuhnya.



"Jantungku mulai cepat."



"Apakah aku mulai panik?"



"Bagaimana kalau aku kehilangan kendali?"



Perhatian tersebut meningkatkan kecemasan.



Kecemasan menghasilkan sensasi tubuh.



Sensasi tubuh kemudian dianggap sebagai tanda bahwa kepanikan sedang dimulai.



Akibatnya:



takut → memperhatikan tubuh → menemukan sensasi → menafsirkan sensasi sebagai bahaya → semakin takut → sensasi semakin kuat.



Lingkaran tersebut dapat berulang.



Yang menarik adalah bahwa pada titik tertentu, sumber ketakutan awal bahkan mungkin sudah tidak terlalu penting.



Seseorang tidak lagi hanya takut pada tempat ramai.



Ia takut terhadap kemungkinan merasa panik di tempat ramai.



Kemudian ia takut terhadap jantung berdebar.



Kemudian takut terhadap rasa takut itu sendiri.



Inilah yang membuat anxiety terasa seperti jebakan.



Semakin keras seseorang berusaha memastikan bahwa dirinya tidak akan cemas, semakin sering ia memeriksa apakah dirinya sedang cemas.



Dan semakin sering ia memeriksa, semakin banyak sensasi kecil yang ia temukan.



6. Otak Lebih Mudah Mengingat Pengalaman yang Dianggap Mengancam



Pengalaman yang sangat emosional dapat meninggalkan jejak yang kuat dalam ingatan.



Jika seseorang pernah mengalami sesuatu yang sangat menakutkan, otak dapat menjadi lebih waspada terhadap situasi yang memiliki kemiripan dengan pengalaman tersebut.



Misalnya seseorang pernah mengalami serangan panik di dalam kendaraan.



Beberapa waktu kemudian, ketika kembali naik kendaraan, otak dapat mengingat pengalaman sebelumnya.



Muncul pikiran:



"Bagaimana kalau terjadi lagi?"



Walaupun kendaraan tersebut sebenarnya aman, pengalaman sebelumnya dapat membuat situasi terasa lebih mengancam.



Hal serupa dapat terjadi dalam berbagai konteks.



Seseorang yang pernah dipermalukan di depan umum dapat menjadi sangat cemas ketika harus berbicara di depan orang lain.



Seseorang yang pernah mengalami kegagalan besar dapat menjadi sangat takut mengambil keputusan baru.



Seseorang yang pernah mengalami kejadian mengejutkan dapat menjadi lebih sensitif terhadap tanda-tanda yang mengingatkan pada kejadian tersebut.



Ini tidak berarti otak sedang "rusak".



Sebaliknya, otak sedang melakukan sesuatu yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi:



belajar dari pengalaman sebelumnya.



Masalah muncul ketika sistem perlindungan tersebut menjadi terlalu sensitif atau menganggap terlalu banyak situasi sebagai ancaman.



Karena itu, seseorang dapat mengalami kecemasan bahkan ketika situasi saat ini sebenarnya berbeda dari pengalaman masa lalu.



Otak berkata:



"Aku pernah mengalami sesuatu yang buruk seperti ini. Kita harus berhati-hati."



Padahal keadaan sekarang belum tentu sama.



Jadi, Mengapa Anxiety Bisa Terasa Sangat Nyata?



Jawabannya adalah karena perasaan itu memang nyata, meskipun ancamannya belum tentu nyata.



Ini adalah perbedaan yang sangat penting.



Ketakutan yang dirasakan seseorang bukanlah sesuatu yang dibuat-buat.



Jantung yang berdebar memang terasa.



Napas yang berubah memang terasa.



Pikiran yang terus berputar memang melelahkan.



Ketegangan tubuh memang nyata.



Rasa tidak nyaman memang nyata.



Yang perlu dipertanyakan bukan:



"Apakah aku benar-benar merasakan ini?"



Tetapi:



"Apakah sensasi dan pikiran ini selalu merupakan bukti bahwa aku sedang berada dalam bahaya?"



Jawabannya: tidak selalu.



Kecemasan merupakan sistem pertahanan yang dapat memberikan alarm meskipun situasi sebenarnya aman.



Mirip seperti alarm kebakaran yang berbunyi karena asap dari masakan.



Alarmnya benar-benar berbunyi.



Suaranya nyata.



Tubuh kita benar-benar bereaksi terhadapnya.



Namun bunyi alarm tidak otomatis membuktikan bahwa rumah sedang terbakar.



Begitu pula dengan anxiety.



Rasa takut adalah sinyal. Bukan selalu fakta.



Apa yang Bisa Dilakukan Ketika Anxiety Terasa Sangat Nyata?



Memahami mekanisme kecemasan bukan berarti kita bisa langsung menghilangkannya.



Namun pemahaman dapat mengubah cara kita meresponsnya.



Alih-alih langsung berpikir:



"Ada sesuatu yang salah."



kita dapat mencoba bertanya:



"Apakah tubuhku sedang berada dalam mode siaga?"



Alih-alih:



"Aku pasti akan gagal."



kita dapat bertanya:



"Apakah ini fakta, atau prediksi dari pikiran yang sedang cemas?"



Alih-alih:



"Aku tidak boleh merasa cemas."



kita dapat mencoba:



"Aku sedang merasa cemas, dan aku bisa membiarkan sensasi ini ada tanpa harus langsung menyimpulkan bahwa aku dalam bahaya."



Perubahan kecil dalam cara kita memandang kecemasan dapat membantu memutus siklus ketakutan terhadap kecemasan itu sendiri.



Dalam banyak pendekatan psikologis, termasuk pendekatan kognitif-perilaku, seseorang belajar mengenali hubungan antara pikiran, sensasi tubuh, emosi, dan perilaku.



Tujuannya bukan sekadar memaksa diri untuk "berpikir positif".



Tujuannya adalah belajar melihat pengalaman secara lebih akurat.



Penutup: Rasa Takut Tidak Selalu Berarti Ada Bahaya



Anxiety terasa begitu nyata karena ia bukan sekadar sebuah pikiran.



Ia melibatkan seluruh sistem tubuh.



Otak dapat mendeteksi kemungkinan ancaman, tubuh dapat masuk ke mode siaga, perhatian menjadi lebih sensitif, pikiran mulai memprediksi berbagai kemungkinan buruk, dan pengalaman sebelumnya dapat memperkuat respons tersebut.



Semua itu dapat terjadi bahkan ketika kita sedang berada di tempat yang sebenarnya aman.



Karena itu, mengalami anxiety bukan berarti seseorang lemah, berlebihan, atau "mengada-ada".



Namun pada saat yang sama, merasakan ketakutan juga tidak selalu berarti bahwa ketakutan tersebut sedang memberi kita informasi yang akurat tentang bahaya.



Ada perbedaan antara:



"Aku merasa takut."



dan



"Aku sedang berada dalam bahaya."



Keduanya bisa terasa sangat mirip.



Tetapi keduanya tidak selalu sama.



Mungkin salah satu keterampilan terpenting dalam menghadapi anxiety adalah belajar mengatakan:



"Aku memang sedang merasa takut. Sensasinya nyata. Tetapi aku tidak harus langsung menganggap setiap rasa takut sebagai bukti bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi."



Dan ketika kecemasan mulai mengganggu pekerjaan, hubungan, tidur, aktivitas sehari-hari, atau membuat seseorang terus-menerus menghindari berbagai situasi, mencari bantuan dari psikolog atau profesional kesehatan mental merupakan langkah yang wajar dan dapat membantu.



Memahami anxiety bukan berarti kita harus melawan tubuh setiap kali ia merasa takut.



