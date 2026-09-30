Riset Buktikan Pemilik IQ Tinggi Cenderung Pasif, Kebiasaan Malas Tapi Otak Aktif

Ilustrasi IQ.
JawaPos.com - Orang yang gemar bersantai atau kurang aktif bergerak sering kali mendapat stigma negatif sebagai pribadi yang pemalas dan tidak produktif.
Namun, temuan ilmiah terbaru justru membeberkan fakta unik. Kecenderungan fisik yang pasif bisa menjadi indikator seseorang memiliki tingkat kecerdasan kognitif di atas rata-rata.
Sebuah studi yang memantau pola pergerakan harian manusia mengonfirmasi bahwa individu dengan kapasitas berpikir tinggi tidak memerlukan banyak stimulasi fisik luar untuk mengusir rasa jenuh.
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Otak mereka mampu mengolah gagasan secara mandiri, sehingga mereka merasa cukup nyaman meski hanya duduk berdiam diri dalam kurun waktu lama.
Seperti dikutip dari Your Tango, kaitan antara tingkat aktivitas fisik dan kemampuan kognitif ini menawarkan perspektif psikologis baru.
Kebiasaan yang tampak sebagai kemalasan acap kali merupakan bentuk dari proses berpikir intensif yang tengah berlangsung di dalam otak.
Pengukuran Aktivitas Lewat Kategori Need for Cognition
Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Health Psychology oleh tim peneliti Florida Gulf Coast University di bawah pimpinan Todd McElroy, menguji korelasi antara tingkat kecerdasan dan aktivitas fisik harian.
Dalam studi tersebut, para partisipan dikelompokkan berdasarkan skala Need for Cognition (NFC), yaitu tingkat kesenangan seseorang terhadap aktivitas yang menguras pikiran.
Setiap peserta dipasangi perangkat pemantau gerak tubuh (actigraphy) yang merekam puluhan ribu titik data setiap 30 detik selama tujuh hari berturut-turut.
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