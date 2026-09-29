Jika Anda Akan Mempersiapkan Diri Menjelang Akhir Karier, Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mempersiapkan karier untuk mencapai sesuatu: mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, memperoleh jabatan, meningkatkan penghasilan, membangun reputasi, atau mencapai posisi yang selama bertahun-tahun mereka impikan.

Namun, ada satu tahap dalam perjalanan karier yang sering kali justru kurang dipersiapkan: akhir karier.

Ketika seseorang mulai mendekati masa pensiun, memasuki fase akhir masa kerja, atau menyadari bahwa kehidupan profesionalnya tidak akan berlangsung selamanya, muncul pertanyaan yang mungkin selama ini jarang dipikirkan.

“Setelah ini, saya akan menjadi siapa?”

Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan finansial. Bagi banyak orang, pekerjaan sudah menjadi bagian besar dari identitas diri. Selama puluhan tahun, seseorang terbiasa memperkenalkan dirinya melalui profesinya.

“Saya seorang manajer.”

“Saya bekerja di perusahaan ini.”

“Saya seorang guru.”

“Saya seorang dokter.”