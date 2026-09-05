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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 11.08 WIB

Kamu Benar Ingin Menghentikan Kebiasaan Buruk yang Telah Mengakar, Coba Lakukan 6 Strategi Ini

seseorang yang berusaha menghentikan kebiasaan buruk./Magnific/benzoix - Image

seseorang yang berusaha menghentikan kebiasaan buruk./Magnific/benzoix

JawaPos.com - Ada kebiasaan buruk yang sebenarnya sudah kita sadari selama bertahun-tahun.

Kita tahu terlalu banyak scrolling membuat waktu terbuang. Kita tahu menunda pekerjaan hanya akan membuat stres bertambah. Kita tahu begadang membuat tubuh terasa lelah keesokan harinya. Kita tahu terlalu sering mencari validasi, makan secara impulsif, mudah marah, atau terus kembali pada pola hubungan yang tidak sehat bukanlah sesuatu yang baik.

Namun anehnya, mengetahui bahwa sesuatu itu buruk ternyata tidak otomatis membuat kita berhenti melakukannya.

Kita berjanji, “Mulai besok aku akan berubah.”

Besok datang.

Kita mengulanginya lagi.

Kemudian muncul rasa bersalah. Kita berjanji sekali lagi. Beberapa hari mungkin berhasil, tetapi ketika sedang lelah, bosan, stres, kesepian, atau berada dalam situasi tertentu, kebiasaan lama kembali muncul.

Kalau kamu pernah mengalami siklus seperti ini, bukan berarti kamu tidak punya kemauan.

Masalahnya, kebiasaan yang sudah mengakar tidak hanya hidup di dalam pikiran, tetapi juga tertanam dalam pola perilaku yang terus diperkuat oleh lingkungan, emosi, dan penghargaan yang kita dapatkan setelah melakukannya.

Karena itu, melawan kebiasaan buruk hanya dengan berkata “Aku harus lebih disiplin” sering kali tidak cukup.

Editor: Hanny Suwindari
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