4 Bulan Kelahiran yang Selalu Merasa Gagal dan Tertinggal Meski Banyak Pencapaian yang Berhasil

Ilustrasi, orang yang selalu merasa gagal dan tertinggal. Magnific/ freepic.diller.

JawaPos.com - Ada tipe orang yang sudah merasa puas atas pencapaian-pencapaian sederhana. Namun, ada juga yang selalu merasa gagal dan tertinggal meski sudah banyak keberhasilan yang diraihnya.



Orang-orang tersebut cenderung menjadi kritikus terberat bagi diri sendiri.



Mereka itulah yang disebut para astrologi lahir di bulan-bulan berikut ini, dilansir JawaPos.com dari parade pada Rabu (26/8).



1. Maret



Mereka hanya terpaku pada kegagalan, bukan hasil akhir.



Baik seorang Pisces yang penuh angan-angan maupun Aries yang berani, mereka merasakan segala sesuatu dengan begitu mendalam.

Membuat kegagalan cenderung membekas lebih lama dalam ingatan dibandingkan keberhasilan.



Sebagai contoh, mereka bisa mencapai tonggak sejarah yang mengubah hidup di hari Senin, namun di hari Jumat mereka mulai memutar ulang dan terpaku pada satu kesalahan kecil.



Mereka melangkah maju secara konsisten lebih dari yang diakui oleh suara hati mereka sendiri.

Intuisi menjadi anugerah terbesar mereka, tapi bisa juga memperbesar keraguan yang sama besarnya saat mereka menyoroti keberhasilan.



Itu sebabnya, orang yang lahir di bulan Maret perlu merayakan keberhasilan sebelum terburu-buru mengejar hal besar berikutnya.





Lalu, tanyakan pada diri sendiri 'apakah yang dirasakan itu benar adanya?'.



Orang-orang yang menyayangi mereka melihat kemajuan mereka jauh lebih jelas daripada diri mereka sendiri.



Jadi, ada baiknya meminta pandangan orang-orang tersayang untuk memastikan realitas yang sebenarnya, sehingga kritik diri yang berlebihan bisa lebih terkendali.



2. Juni



Mereka berpacu dengan linimasa yang tidak nyata.



Baik Gemini yang penuh rasa ingin tahu atau Cancer yang sensitif, pikiran mereka terus-menerus aktif membandingkan posisi saat ini dengan posisi yang menurut mereka seharusnya sudah dicapai.



Penilaian diri yang gelisah ini membuat kemajuan nyata yang stabil terasa seolah tidak ada, hanya karena hal itu tidak terjadi secepat yang mereka bayangkan.



Mereka sebenarnya jarang tertinggal.



Mereka lebih sering memaksakan diri mengikuti linimasa dalam imajinasi daripada benar-benar hadir dan turut menciptakan realitas sendiri.



Rasa ingin tahu yang besar terus menarik mereka menuju hal berikutnya sebelum benar-benar meresapi hal sebelumnya.



Akibatnya, berbagai pencapaian penting berlalu begitu cepat hingga nyaris tak sempat mereka sadari.



Meluangkan waktu sejenak untuk benar-benar menikmati apa yang telah dibangun alih-alih langsung mencari apa yang akan dilakukan selanjutnya mungkin menjadi kunci pada apa yang selama ini terasa hilang.



3. Agustus



Mereka sosok yang mengesankan di luar, namun selalu merasa kurang di dalam.



Baik seorang Leo yang percaya diri maupun Virgo yang sangat memerhatikan detail, suara kritis dalam diri mereka lebih senyap dari kesan percaya diri yang ditampilkan.



Dengan ketelitian tinggi, mereka menyadari setiap kekurangan bahkan sebelum orang lain melihatnya.



Meski bangga akan upaya diri sendiri dalam mengejar kesempurnaan, mereka jarang memperlihatkan betapa beratnya beban dari sikap kritis tersebut bagi diri sendiri.



Dari luar, mereka tampak begitu tenang dan terkendali.



Namun, di dalam hati, mereka terus menganalisis sepuluh hal berikutnya yang perlu diperbaiki.



Menjaga kesenjangan antara kedua sisi diri ini sungguh melelahkan, meski orang lain tidak menyadarinya.



Padahal, membiarkan beberapa ketidaksempurnaan begitu saja tidak akan mengurangi kesan mengesankan pada diri sendiri.



Sebaliknya, justru membuat mereka akhirnya bisa menikmati sosok percaya diri yang selama ini dilihat orang lain.



4. Desember



Mereka selalu mengukur kemajuan berdasarkan sebuah fantasi.



Baik itu Sagitarius yang berjiwa petualang maupun Capricorn yang disiplin.



Standar mereka tidak pernah ditentukan oleh hal-hal yang realistis.



Mereka selalu membidik visi yang paling besar dan berani.



Akibatnya, sebagian besar kemajuan nyata, betapa pun signifikannya justru dibandingkan dan diukur berdasarkan cita-cita tertinggi, bukan berdasarkan titik awal mereka sebenarnya.



Orang-orang yang lahir Desember sebenarnya tidak benar-benar gagal atau tertinggal.



Mereka hanya membandingkan diri dengan suatu gambaran kesuksesan yang sejak awal tidak mungkin sepenuhnya dicapai.



Mereka memiliki impian yang ekstrem dan menuntut diri sendiri untuk memenuhi standar tersebut tanpa ampun.



Jadi, fakta bahwa jarak antara 'mengesankan' dan 'belum cukup mengesankan' itu hampir sepenuhnya hanyalah ciptaan pikiran mereka sendiri.