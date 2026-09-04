Sering Dianggap Wajar, 8 Kebiasaan Ini Ternyata Bisa Menjebak Seseorang dalam Masalah Finansial

JawaPos.com - Ketika kondisi keuangan sedang tidak baik, banyak orang langsung mencari satu penyebab utama. Misalnya, terlalu lama menunda investasi, mengambil cicilan kendaraan yang terlalu besar, atau melewatkan kesempatan membeli aset pada waktu yang dianggap tepat.

Padahal, persoalan finansial tidak selalu muncul akibat satu keputusan besar. Dalam banyak kasus, justru kebiasaan sederhana yang dilakukan berulang kali dapat memberikan dampak besar dalam jangka panjang.

Pengeluaran kecil, keputusan yang impulsif, hingga sikap terlalu nyaman dengan keadaan bisa membuat seseorang merasa sudah bekerja keras, tetapi kondisi ekonominya tidak banyak berubah.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah kebiasaan yang dapat menghambat seseorang untuk memperbaiki kondisi finansial. Berikut delapan di antaranya.

1. Terlalu Nyaman dengan Kondisi Saat Ini Merasa cukup dengan penghasilan yang hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Namun, masalah bisa muncul ketika kondisi tersebut membuat seseorang berhenti berusaha meningkatkan kapasitas dirinya.

Tanpa keinginan untuk mempelajari keterampilan baru, mencari sumber pendapatan tambahan, atau mengejar peluang yang lebih baik, pertumbuhan finansial dapat berjalan sangat lambat.

Zona nyaman memang memberikan rasa aman. Namun, jika tidak dibarengi perencanaan masa depan, kenyamanan tersebut justru dapat menjadi penghambat ketika kebutuhan hidup semakin meningkat.

2. Tidak Memiliki Anggaran Keuangan Banyak orang menganggap membuat anggaran identik dengan membatasi semua kesenangan. Padahal, anggaran sebenarnya berfungsi sebagai alat untuk mengetahui bagaimana pendapatan digunakan.

Menurut survei Schwab 2024 yang dikutip dalam artikel tersebut, hanya 36 persen responden di Amerika Serikat yang memiliki rencana keuangan tertulis.