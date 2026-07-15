5 Alasan Psikologis Orang Memilih Diam dan Menjauh Saat Terluka: Bukan Soal Mati Rasa dan Tak Peduli, Simak!

Ilustrasi seseorang yang memilih diam dan menjauh saat terluka / Foto: (Magnific/wirestock)
JawaPos.com — Ada kalanya seseorang yang biasanya dekat dengan Anda tiba-tiba menjadi pendiam setelah tersakiti. Mereka tidak marah, tidak memperdebatkan masalah, bahkan terlihat baik-baik saja. Namun, perlahan mereka mulai menjauh tanpa banyak penjelasan.
Bagi sebagian orang, diam bukan tanda tidak peduli atau kehilangan perasaan. Justru sebaliknya, sikap menarik diri sering menjadi cara seseorang melindungi diri ketika rasa sakit terasa terlalu sulit untuk diungkapkan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa respons emosional manusia tidak selalu berbentuk tangisan atau konfrontasi. Ada orang yang memilih memendam, mengurangi komunikasi, dan memproses luka sendirian karena merasa berbicara hanya akan membuat mereka semakin terluka.
Baca Juga:Langsung Buka Media Sosial Setelah Bangun? Ini 7 Ciri Kepribadian yang Mungkin Anda Miliki
Orang yang memilih diam ketika terluka sering kali memiliki pola psikologis yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, terutama ketika mereka pernah merasa tidak didengar atau tidak aman saat mengungkapkan emosi.
Dilansir dari YouTube Psychology Simplified, Rabu (15/7), berikut lima alasan psikologis mengapa mereka cenderung hanya diam dan tak membela diri saat merasa terluka:
1. Diam Bisa Menjadi Cara Otak Melindungi Diri dari Rasa Sakit
Orang yang menghilang saat terluka bukan selalu berarti mereka tidak ingin memperbaiki hubungan. Dalam banyak kasus, diam menjadi mekanisme perlindungan diri karena mereka merasa berbicara terlalu berisiko.
Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang membuat ekspresi emosi sering diabaikan atau dianggap berlebihan, mereka dapat belajar bahwa menunjukkan rasa sakit bukanlah sesuatu yang aman. Akibatnya, mereka mulai terbiasa menyimpan perasaan daripada meminta bantuan.
Pola ini kemudian terbawa hingga dewasa. Ketika mengalami konflik dengan pasangan, teman, atau rekan kerja, mereka cenderung menarik diri dibandingkan menyampaikan kekecewaan secara langsung.
Bagi orang lain, sikap tersebut mungkin terlihat dingin. Namun, bagi mereka, diam adalah cara untuk menjaga diri agar tidak kembali mengalami penolakan.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa