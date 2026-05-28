9 Tanda Diam yang Ungkap Trauma Masa Kecil Menyakitkan dan Berdampak Kesehatan Mental Secara Psikologi

JawaPos.com – Trauma masa kecil tidak selalu terlihat jelas dari luar, namun secara psikologi ia meninggalkan jejak yang dalam pada perilaku seseorang hingga dewasa.

Tanda-tanda yang ditinggalkan oleh luka masa kecil ini sering kali tersembunyi di balik kebiasaan sehari-hari yang tampak biasa namun menyimpan makna mendalam.

Memahami tanda-tanda ini penting untuk menjaga kesehatan mental, baik bagi diri sendiri maupun orang-orang terkasih di sekitar kita.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (27/5), berikut sembilan tanda diam yang ungkap trauma masa kecil menyakitkan dan berdampak kesehatan mental secara psikologi.

1. Sangat peka terhadap suasana hati orang lain

Anak-anak yang tumbuh di lingkungan tidak stabil belajar membaca emosi orang lain sebagai mekanisme bertahan hidup sejak dini.

Psikolog Dr. Nicole LePera menjelaskan bahwa energi sosial orang seperti ini habis untuk mendeteksi perasaan orang lain, bukan menyadari kebutuhan diri sendiri.

Baterai sosial yang cepat habis bisa menjadi sinyal bahwa trauma lama masih memengaruhi kemampuan seseorang untuk hadir secara penuh dalam interaksi.

2. Terlalu bergantung atau terlalu mandiri