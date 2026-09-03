Kamu Sedang Belajar Berkomunikasi Lebih Baik, Lakukan 6 Langkah Ini Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

JawaPos.com - Komunikasi yang baik bukan berarti kamu harus selalu tahu harus berkata apa.

Bukan juga berarti kamu harus menjadi orang yang paling pandai berbicara, paling percaya diri, atau selalu bisa membuat orang lain setuju dengan pendapatmu.

Dalam banyak situasi, komunikasi yang baik justru dimulai dari kemampuan yang jauh lebih sederhana: mampu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri sendiri dan dalam diri orang lain.

Kita sering mengira masalah komunikasi terjadi karena seseorang tidak pandai berbicara. Padahal, tidak sedikit konflik muncul bukan karena kata-kata yang salah, melainkan karena kita terlalu cepat bereaksi, terlalu sibuk memikirkan jawaban, salah menafsirkan nada bicara, atau menganggap kita sudah memahami maksud orang lain padahal sebenarnya belum.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (2/9), psikologi komunikasi menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi dapat dilatih. Kita bisa belajar mendengarkan dengan lebih baik, mengelola emosi sebelum merespons, menyampaikan kebutuhan secara jelas, dan memahami perspektif orang lain tanpa harus selalu menyetujui mereka.

Jika saat ini kamu sedang belajar menjadi komunikator yang lebih baik, cobalah enam langkah berikut.

1. Belajar Mendengarkan untuk Memahami, Bukan untuk Membalas

Salah satu kesalahan komunikasi yang paling umum adalah mendengarkan sambil menyiapkan jawaban.

Seseorang sedang bercerita, tetapi di kepala kita sudah muncul: