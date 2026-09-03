Jika Kamu Ingin Mendukung Seseorang yang Sedang Mengalami Krisis, Coba Lakukan 6 Cara Ini

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Ketika seseorang sedang mengalami krisis, hal yang paling mereka butuhkan sering kali bukan nasihat panjang, solusi instan, atau kalimat motivasi. Mereka mungkin hanya membutuhkan seseorang yang bersedia tetap berada di sampingnya ketika pikirannya sedang kacau dan emosinya terasa begitu berat.

Krisis dapat muncul dalam berbagai bentuk. Seseorang mungkin sedang menghadapi kehilangan orang yang dicintai, masalah hubungan, tekanan pekerjaan, konflik keluarga, kegagalan besar, masalah keuangan, pengalaman traumatis, atau situasi lain yang membuatnya merasa tidak sanggup menghadapi keadaan.



Dalam kondisi seperti itu, kemampuan untuk memberikan dukungan secara tepat menjadi sangat penting. Sayangnya, niat baik saja terkadang tidak cukup. Kalimat seperti “jangan terlalu dipikirkan”, “kamu harus kuat”, atau “semua akan baik-baik saja” memang terdengar positif, tetapi bagi orang yang sedang berada dalam krisis, ucapan tersebut justru dapat membuat mereka merasa tidak dipahami.



Lalu, apa yang sebenarnya bisa dilakukan?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (3/9), terdapat enam cara yang dapat membantu kamu mendukung dan menenangkan seseorang yang sedang mengalami krisis, berdasarkan prinsip-prinsip psikologi dan dukungan psikologis awal.



1. Dengarkan tanpa buru-buru memberikan solusi



Salah satu bentuk dukungan paling sederhana tetapi sangat berarti adalah mendengarkan.



Ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang berat, mereka belum tentu membutuhkan jawaban. Mereka mungkin hanya membutuhkan ruang yang aman untuk mengungkapkan apa yang sedang mereka rasakan.



Cobalah untuk tidak langsung memotong pembicaraan, menghakimi, atau mencari kesalahan dalam cerita mereka.



Daripada berkata:



“Sebenarnya kamu jangan melakukan itu dari awal.”



kamu bisa mengatakan:



“Aku dengar. Sepertinya ini memang berat banget buat kamu.”



Atau:



“Kalau kamu mau cerita, aku siap mendengarkan.”



Mendengarkan bukan berarti kamu harus menyetujui semua keputusan orang tersebut. Mendengarkan berarti memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pengalaman dan emosinya tanpa langsung merasa disalahkan.



Dalam psikologi, sikap mendengarkan dengan penuh perhatian berkaitan erat dengan active listening. Fokusnya bukan sekadar mendengar kata-kata, tetapi juga berusaha memahami emosi dan kebutuhan yang berada di balik cerita tersebut.



Ketika seseorang merasa didengar, tingkat kesepian dan keterasingan yang mereka rasakan dapat berkurang. Mereka juga bisa memiliki ruang untuk mengorganisasi pikirannya yang sebelumnya terasa berantakan.



Jangan mengubah percakapan menjadi tentang dirimu



Kesalahan lain yang sering terjadi adalah membandingkan pengalaman.



Misalnya:



“Aku dulu juga pernah mengalami hal yang sama, malah lebih parah.”



Meskipun mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kamu memahami mereka, kalimat seperti ini dapat membuat perhatian berpindah dari pengalaman mereka ke pengalamanmu.



Jika ingin menggunakan pengalaman pribadi, gunakan seperlunya dan tetap kembalikan fokus kepada mereka.



Misalnya:



“Aku pernah mengalami masa yang cukup berat juga, jadi aku sedikit bisa memahami bagaimana melelahkannya situasi seperti ini. Tapi aku ingin dengar dari kamu sendiri, apa yang paling berat sekarang?”



Dengan begitu, pengalaman pribadi digunakan untuk membangun koneksi, bukan untuk mengecilkan masalah mereka.



2. Validasi perasaan mereka, bukan memperbesar masalahnya



Validasi berarti mengakui bahwa emosi yang dirasakan seseorang masuk akal jika dilihat dari pengalaman yang sedang mereka hadapi.



Validasi bukan berarti mengatakan bahwa semua pikiran atau tindakan mereka benar.



Misalnya, seseorang berkata:



“Aku merasa gagal. Rasanya aku nggak berguna.”



Kamu tidak harus menjawab:



“Iya, memang kamu gagal.”



Tetapi juga tidak perlu langsung berkata:



“Ah, jangan berpikir begitu. Kamu sebenarnya hebat kok.”



Kamu bisa mencoba:



“Aku bisa mengerti kenapa kamu merasa sangat terpukul setelah semua yang terjadi.”



Kalimat tersebut tidak membenarkan kesimpulan negatif tentang dirinya. Kamu hanya mengakui bahwa emosinya nyata dan dapat dipahami.



Ini merupakan perbedaan penting.



Validasi emosi tidak sama dengan menyetujui semua pikiran seseorang.



Ketika seseorang sedang mengalami krisis, kemampuan berpikirnya bisa dipengaruhi oleh stres dan emosi yang intens. Karena itu, berdebat mengenai apakah perasaan mereka “benar” atau “salah” biasanya tidak terlalu membantu.



Alih-alih berkata:



“Kamu terlalu lebay.”



cobalah:



“Aku tahu mungkin dari luar situasinya terlihat berbeda, tapi aku bisa melihat bahwa ini benar-benar terasa berat buat kamu.”



Validasi dapat membuat seseorang merasa lebih aman untuk terbuka.



Dan ketika seseorang merasa aman, percakapan mengenai langkah berikutnya biasanya menjadi lebih mudah dilakukan.



3. Bantu mereka kembali ke kondisi yang lebih tenang



Ketika seseorang sedang mengalami krisis, tubuh dan pikirannya dapat berada dalam kondisi sangat tegang. Mereka mungkin sulit berpikir jernih, sulit berkonsentrasi, menangis terus-menerus, merasa panik, atau merasa seolah-olah tidak mampu mengendalikan keadaan.



Dalam situasi seperti ini, jangan selalu memaksa mereka untuk langsung mencari solusi besar.



Mulailah dari hal-hal sederhana yang membantu mereka kembali ke kondisi saat ini.



Kamu bisa mengatakan:



“Kita pelan-pelan dulu, ya.”



“Coba duduk sebentar.”



“Tarik napas pelan. Nggak perlu buru-buru.”



“Sekarang kamu ada di sini sama aku. Kita pikirkan satu hal dulu.”



Teknik sederhana seperti mengatur napas, duduk di tempat yang relatif aman, minum air, atau melakukan grounding dapat membantu seseorang mengalihkan perhatian dari pikiran yang sangat mengancam menuju keadaan saat ini.



Salah satu bentuk grounding yang sederhana adalah mengajak mereka memperhatikan lingkungan sekitar.



Misalnya, minta mereka menyebutkan:



lima hal yang dapat mereka lihat,

empat hal yang dapat mereka sentuh,

tiga hal yang dapat mereka dengar,

dua hal yang dapat mereka cium,

dan satu hal yang dapat mereka rasakan.



Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua teknik bekerja sama pada setiap orang.



Jangan memaksa seseorang untuk melakukan latihan tertentu jika mereka tidak nyaman.



Tujuan utamanya bukan membuat mereka “langsung tenang”, melainkan membantu menciptakan sedikit ruang agar mereka dapat bernapas, merasa lebih aman, dan perlahan mendapatkan kembali kendali.



4. Tanyakan apa yang sebenarnya mereka butuhkan



Ketika melihat seseorang sedang kesulitan, kita sering secara otomatis ingin membantu.



Masalahnya, bantuan yang menurut kita berguna belum tentu merupakan bantuan yang mereka butuhkan.



Ada orang yang membutuhkan teman untuk berbicara. Ada yang membutuhkan bantuan praktis. Ada yang ingin ditemani. Ada pula yang justru membutuhkan waktu sendiri tetapi tetap ingin mengetahui bahwa ada seseorang yang siap membantu.



Karena itu, jangan selalu menebak.



Tanyakan.



Misalnya:



“Kamu ingin aku dengarkan saja, atau kamu ingin kita mencari solusi bersama?”



Atau:



“Sekarang kamu lebih butuh ditemani atau butuh waktu sendiri?”



Pertanyaan sederhana seperti ini dapat memberikan kembali rasa kendali kepada seseorang.



Hal tersebut penting karena krisis sering kali membuat seseorang merasa kehilangan kontrol atas kehidupannya.



Kamu juga bisa menawarkan bantuan yang konkret.



Daripada berkata:



“Kalau butuh apa-apa bilang saja.”



cobalah:



“Aku bisa menemani kamu ke psikolog kalau kamu mau.”



atau:



“Aku bisa bantu mengurus makan malam hari ini. Kamu mau?”



Bantuan konkret sering kali lebih mudah diterima karena orang yang sedang mengalami krisis mungkin tidak memiliki energi mental untuk memikirkan apa yang harus mereka minta.



5. Jangan takut menanyakan keselamatan mereka secara langsung



Ini adalah bagian yang sangat penting ketika seseorang menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka mungkin membahayakan dirinya sendiri.



Banyak orang takut bahwa bertanya tentang pikiran untuk menyakiti diri atau bunuh diri justru akan “memunculkan ide” tersebut. Kekhawatiran ini sering membuat orang menghindari pertanyaan penting.



Padahal, ketika ada alasan yang jelas untuk mengkhawatirkan keselamatan seseorang, pertanyaan yang tenang dan langsung dapat membantu membuka percakapan.



Misalnya:



“Aku melihat kamu sedang sangat tertekan. Aku ingin memastikan kamu aman. Apakah kamu sedang berpikir untuk menyakiti dirimu sendiri?”



Jika jawabannya mengarah pada risiko bunuh diri atau tindakan menyakiti diri, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang sebaiknya ditangani sendirian.



Prioritaskan keselamatan.



Tetap bersama mereka jika memungkinkan dan aman untuk dilakukan, jauhkan akses terhadap benda atau sarana yang dapat digunakan untuk melukai diri, serta hubungi orang yang dapat memberikan bantuan profesional atau layanan darurat setempat.



Yang perlu diingat, kamu tidak harus menjadi terapis untuk membantu seseorang dalam krisis.



Peranmu dapat berupa menjadi orang yang menyadari adanya masalah, tetap menemani, membantu mereka mendapatkan pertolongan, dan memastikan mereka tidak menghadapi situasi tersebut sendirian.



Jika situasinya tampak mengancam keselamatan dalam waktu dekat, jangan hanya mengandalkan percakapan melalui chat. Cari bantuan darurat atau profesional di lokasi orang tersebut.



6. Tetap hadir setelah krisis mulai mereda



Dukungan tidak selalu selesai ketika seseorang sudah berhenti menangis atau terlihat lebih tenang.



Justru setelah situasi akut berlalu, seseorang mungkin masih membutuhkan dukungan.



Kamu dapat menghubungi mereka beberapa jam atau beberapa hari kemudian.



Tidak perlu selalu mengirim pesan panjang.



Sederhana saja:



“Hari ini gimana?”



“Aku cuma mau memastikan kamu baik-baik saja.”



“Kalau kamu masih ingin cerita, aku ada.”



Tindakan kecil seperti ini dapat menunjukkan bahwa kepedulianmu bukan hanya muncul ketika keadaan sedang dramatis.



Namun, tetap penting untuk memahami batas kemampuanmu.



Mendukung seseorang bukan berarti kamu harus selalu tersedia 24 jam sehari. Kamu juga tidak bertanggung jawab untuk “menyembuhkan” mereka.



Kamu bisa mengatakan:



“Aku peduli sama kamu dan aku akan berusaha membantu sebisaku. Tapi aku juga ingin kamu mendapatkan bantuan dari orang yang memang punya keahlian untuk menangani ini.”



Mendorong seseorang mencari bantuan profesional bukan berarti kamu meninggalkan mereka.



Sebaliknya, itu merupakan salah satu bentuk kepedulian.



Hal-Hal yang Sebaiknya Dihindari Saat Menghadapi Orang yang Sedang Krisis



Selain mengetahui apa yang harus dilakukan, penting juga mengetahui apa yang sebaiknya tidak dilakukan.



Jangan mengatakan, “Kamu harus kuat.”



Orang yang sedang berjuang mungkin justru sudah berusaha sangat keras untuk bertahan.



Kalimat tersebut dapat membuat mereka merasa bahwa menunjukkan kesedihan adalah tanda kelemahan.



Jangan mengecilkan masalah mereka



Hindari kalimat seperti:



“Masih banyak orang yang masalahnya lebih berat.”



Rasa sakit bukan kompetisi.



Masalah seseorang tidak menjadi tidak valid hanya karena orang lain mengalami masalah yang berbeda atau lebih berat.



Jangan memberikan terlalu banyak nasihat sekaligus



Saat emosi sedang sangat tinggi, kemampuan seseorang untuk menerima informasi bisa menurun.



Alih-alih memberikan sepuluh solusi, bantu mereka mengambil satu langkah kecil terlebih dahulu.



Jangan memaksa mereka untuk bercerita



Memberikan ruang berbeda dengan memaksa seseorang membuka semua masalahnya.



Kamu bisa mengatakan:



“Kamu nggak harus cerita semuanya sekarang. Kalau nanti kamu siap, aku akan mendengarkan.”



Jangan menjanjikan kerahasiaan mutlak jika keselamatan mereka terancam



Dalam kondisi tertentu, terutama ketika ada risiko serius terhadap keselamatan, mencari bantuan dari orang lain bisa menjadi hal yang diperlukan.



Keselamatan harus menjadi prioritas.



Pada Akhirnya, Kehadiran Sering Kali Lebih Berarti daripada Kata-Kata



Ketika seseorang sedang mengalami krisis, kita mungkin merasa harus mengatakan sesuatu yang sempurna.



Padahal, sering kali tidak ada kalimat ajaib yang dapat langsung menghilangkan rasa sakit seseorang.



Kamu tidak harus memiliki semua jawabannya.



Kamu tidak harus menyelesaikan seluruh masalah mereka.



Terkadang, dukungan yang paling berarti justru terlihat sangat sederhana: duduk di samping mereka, mendengarkan tanpa menghakimi, mengakui bahwa apa yang mereka rasakan memang berat, membantu mereka kembali merasa aman, dan menemani mereka mencari bantuan ketika diperlukan.



Enam langkah yang dapat kamu ingat adalah:



Dengarkan. Validasi. Tenangkan. Tanyakan kebutuhan. Pastikan keselamatan. Tetap hadir.



Dan satu hal yang juga penting: jangan lupa menjaga dirimu sendiri.



Mendampingi seseorang dalam krisis bisa melelahkan secara emosional. Kamu boleh memiliki batas. Kamu boleh meminta bantuan. Dan kamu tidak harus menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas keadaan mereka.



Jika seseorang berada dalam bahaya segera atau berisiko menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain, prioritaskan keselamatan dan segera libatkan layanan darurat atau tenaga profesional yang tersedia di wilayahnya.



Karena pada akhirnya, membantu seseorang melewati masa sulit bukan berarti mengambil seluruh beban mereka.



