Absennya Para Bintang di Montreal ATP Masters 1000 2026 Hadapi Krisis Kehadiran Pemain Papan Atas

Alexander Zverev (Flashscore)
JawaPos.com - National Bank Open Montreal 2026 menghadapi situasi kurang ideal setelah sejumlah pemain bintang memilih mundur dari turnamen ATP Masters 1000 tersebut.
Dilansir dari laman Montreal Gazette pada Sabtu (8/8), Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, dan Novak Djokovic menjadi beberapa nama besar yang tidak tampil di Montreal, sementara Alexander Zverev sebagai unggulan teratas justru tersingkir pada pertandingan pertamanya.
Kondisi tersebut membuat persaingan di salah satu turnamen paling bergengsi dalam kalender ATP kehilangan sejumlah daya tarik utamanya.
Ketiadaan para pemain top juga diperburuk dengan hasil buruk para petenis Kanada di hadapan pendukung sendiri. Felix Auger-Aliassime yang merupakan unggulan kedua dan peringkat keempat dunia menjadi harapan terakhir Kanada sebelum mengundurkan diri beberapa jam sebelum pertandingan akibat cedera punggung.
Direktur turnamen Valérie Tétreault menyebut situasi tersebut sangat berbeda dibandingkan tahun sebelumnya ketika Victoria Mboko memberikan kejutan dengan menjuarai turnamen di Montreal.
National Bank Open merupakan salah satu dari sembilan turnamen ATP Masters 1000 dan memiliki posisi penting setelah empat turnamen Grand Slam, sehingga absennya pemain papan atas menjadi perhatian serius.
Wakil Presiden Performa Tinggi Tennis Canada, Guillaume Marx, mengatakan perubahan kalender dan jadwal turnamen membuat ajang di Kanada menjadi lebih rentan kehilangan komitmen pemain terbaik.
Marx menilai jadwal kompetisi yang padat berpotensi berkontribusi terhadap kelelahan dan meningkatnya risiko cedera bagi para pemain.
Meski minim bintang dan kehilangan banyak wakil tuan rumah, turnamen tetap mendapat sambutan besar dengan hampir 15.000 penonton menghadiri sesi siang pada Rabu dan ribuan lainnya memadati Stadion IGA setiap hari.
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