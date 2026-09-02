Ingin Menyelamatkan Hubungan yang Sudah di Ujung Tanduk, Lakukan 8 Cara Ini

JawaPos.com - Ada hubungan yang tidak berakhir karena sudah tidak ada cinta.

Kadang, hubungan berakhir karena dua orang yang sebenarnya masih saling mencintai sudah terlalu lelah untuk terus berjuang.

Terlalu banyak pertengkaran. Terlalu banyak salah paham. Terlalu banyak kata-kata yang menyakitkan. Terlalu banyak kekecewaan yang tidak pernah benar-benar dibicarakan.

Pada akhirnya, keduanya sampai pada satu titik:

“Mungkin kita memang sudah tidak bisa seperti dulu.”

Padahal, “tidak seperti dulu” tidak selalu berarti hubungan tersebut tidak bisa diselamatkan.

Dalam psikologi hubungan, kualitas hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar cinta yang dimiliki dua orang, tetapi juga oleh bagaimana mereka menghadapi konflik, memberikan respons terhadap pasangan, mengelola emosi, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan pengalaman positif bersama.

Di sinilah kita bisa menggunakan sebuah prinsip sederhana yang disebut Aturan 90–10.

Aturan ini bukan teori psikologi resmi dengan rumus baku. Namun, sebagai prinsip praktis, kita dapat memakainya untuk mengingat satu hal penting: