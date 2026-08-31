Tak Semua Pertengkaran Berujung ke Terapis! 4 Pemahaman Penting yang Biasanya Dimiliki Pasangan

JawaPos.com - Dalam perjalanan sebuah hubungan, pertengkaran bukanlah tanda kegagalan, melainkan cerminan dari dua pribadi yang sedang berusaha dipahami.

Banyak pasangan panik ketika konflik muncul, seolah setiap perbedaan pendapat adalah ancaman besar bagi masa depan.

Padahal, tidak semua ketegangan membutuhkan campur tangan pihak luar. Justru, pasangan yang mampu bertahan dan tumbuh biasanya memiliki pemahaman batin tertentu tentang bagaimana menghadapi konflik dengan dewasa dan penuh kesadaran.

Pandangan ini diulas dalam artikel yang dimuat oleh YourTango, ditulis oleh psikoterapis Mary Jo Rapini dan terakhir diperbarui pada 12 Februari 2026.

Dari pengalamannya menangani banyak pasangan, ada empat hal utama yang umumnya sudah dipahami oleh pasangan yang tidak membutuhkan terapis setiap kali pertengkaran terjadi.

1. Berani duduk bersama dan mengakui bahwa ada masalah

Langkah pertama yang paling krusial bukan mencari siapa yang salah, melainkan mengakui bersama bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi.

Dengan mengidentifikasi masalah sebagai “milik bersama”, pasangan bisa melihat titik lemah hubungan tanpa saling menyerang.

Percakapan ini memang tidak mudah, tetapi ketika dilakukan dengan empati, ketulusan, dan rasa ingin memahami, konflik justru menjadi pintu menuju kedekatan yang lebih dalam.