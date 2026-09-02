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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 3 September 2026 | 06.56 WIB

7 Alasan Mengapa Kita Jarang Mengalami Mimpi Indah Meski Tidur Nyenyak Menurut Psikologi, Apa Saja?

seseorang yang jarang mengalami mimpi indah./Magnific/artfolio - Image

seseorang yang jarang mengalami mimpi indah./Magnific/artfolio

JawaPos.com - Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dan merasa, “Kenapa mimpi saya hampir selalu aneh, menegangkan, atau bahkan menakutkan?” Sementara itu, ada orang yang tampaknya bisa menceritakan mimpi indah tentang liburan, bertemu orang yang disukai, berada di tempat yang menakjubkan, atau mengalami berbagai hal menyenangkan.

Pertanyaannya: mengapa kita justru lebih sering mengingat mimpi yang buruk, membingungkan, atau membuat tidak nyaman dibandingkan mimpi yang indah?

Menurut psikologi tidur, pengalaman bermimpi tidak sesederhana membagi mimpi menjadi “indah” dan “buruk”. Isi mimpi dipengaruhi oleh emosi, pengalaman sehari-hari, tingkat stres, kualitas tidur, ingatan, serta aktivitas otak selama tidur. Bahkan, seseorang mungkin sebenarnya mengalami mimpi yang menyenangkan, tetapi tidak mengingatnya ketika bangun.

Jadi, jika Anda merasa jarang mengalami mimpi indah, hal itu belum tentu berarti ada sesuatu yang salah dengan diri Anda.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (2/9), terdapat tujuh alasan yang dapat membantu menjelaskan fenomena tersebut.

1. Otak Lebih Mudah Mengingat Pengalaman yang Penuh Emosi

Salah satu alasan utama kita merasa lebih sering mengingat mimpi buruk adalah karena emosi yang kuat membuat suatu pengalaman lebih menonjol dalam ingatan.

Mimpi tentang dikejar, jatuh, kehilangan seseorang, terlambat menghadiri sesuatu, atau berada dalam situasi berbahaya biasanya menimbulkan respons emosional yang lebih kuat dibandingkan mimpi sederhana seperti duduk di taman atau menikmati pemandangan.

Dalam psikologi, pengalaman yang memiliki muatan emosional tinggi cenderung lebih mudah mendapatkan perhatian dan meninggalkan jejak ingatan.

Bayangkan Anda mengalami dua mimpi.

Editor: Hanny Suwindari
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