Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 3 September 2026 | 06.58 WIB

8 Alasan Mengapa Orang Mungkin Menjalin Hubungan dengan Pasangan yang Tidak Benar-Benar Mereka Sukai

seseorang yang menjalin hubungan dengan pasangan yang tidak benar-benar mereka sukai./Magnific/komodo - Image

seseorang yang menjalin hubungan dengan pasangan yang tidak benar-benar mereka sukai./Magnific/komodo

JawaPos.com - Tidak semua hubungan romantis dimulai dari perasaan cinta yang kuat. Ada orang yang sejak awal merasa sangat tertarik kepada pasangannya, tetapi ada pula yang menjalani hubungan karena alasan yang jauh lebih kompleks.

Menariknya, seseorang bahkan bisa tetap bertahan dalam sebuah hubungan meskipun jauh di dalam hati ia menyadari bahwa dirinya tidak benar-benar menyukai pasangan tersebut.

Bagi orang di luar hubungan, situasi seperti ini mungkin terasa membingungkan. Mengapa seseorang mau berpacaran dengan orang yang sebenarnya tidak terlalu ia sukai? Mengapa tidak mengakhiri hubungan saja?

Menurut psikologi, jawabannya tidak selalu sederhana. Hubungan romantis bukan hanya tentang rasa suka. Di dalamnya ada kebutuhan akan keamanan, penerimaan, kedekatan, status sosial, kebiasaan, ketakutan akan kesepian, bahkan pengalaman masa lalu yang dapat memengaruhi cara seseorang memilih pasangan.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (2/9), terdapat delapan alasan yang mungkin menjelaskan mengapa seseorang menjalin hubungan dengan pasangan yang sebenarnya tidak benar-benar mereka sukai.

1. Takut Kesepian

Salah satu alasan yang paling umum adalah ketakutan terhadap kesendirian.

Bagi sebagian orang, memiliki pasangan memberikan rasa aman secara emosional. Mereka merasa lebih tenang ketika mengetahui ada seseorang yang dapat dihubungi, diajak berbicara, ditemani, atau dianggap sebagai tempat bergantung.

Akibatnya, seseorang mungkin memilih tetap berada dalam hubungan meskipun perasaannya terhadap pasangan tidak terlalu kuat.

Dalam kondisi seperti ini, yang dipertahankan bukan selalu hubungan karena cinta, melainkan karena kehadiran orang lain dianggap lebih nyaman daripada menghadapi kesepian.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
11 Hal Kecil yang Menjadi Sangat Berarti Bagi Orang yang Anda Cintai - Image
Lifestyle

11 Hal Kecil yang Menjadi Sangat Berarti Bagi Orang yang Anda Cintai

Rabu, 2 September 2026 | 22.10 WIB

5 Kebiasaan Psikologi Pasangan Belum Matang yang Diam-Diam Merusak Hubungan - Image
Lifestyle

5 Kebiasaan Psikologi Pasangan Belum Matang yang Diam-Diam Merusak Hubungan

Rabu, 2 September 2026 | 22.02 WIB

7 Alasan Mengapa Memberikan Pilihan Hadiah Ulang Tahun untuk Pasangan Bikin Kurang Spesial - Image
Lifestyle

7 Alasan Mengapa Memberikan Pilihan Hadiah Ulang Tahun untuk Pasangan Bikin Kurang Spesial

Selasa, 1 September 2026 | 21.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore