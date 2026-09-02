8 Alasan Mengapa Orang Mungkin Menjalin Hubungan dengan Pasangan yang Tidak Benar-Benar Mereka Sukai

JawaPos.com - Tidak semua hubungan romantis dimulai dari perasaan cinta yang kuat. Ada orang yang sejak awal merasa sangat tertarik kepada pasangannya, tetapi ada pula yang menjalani hubungan karena alasan yang jauh lebih kompleks.

Menariknya, seseorang bahkan bisa tetap bertahan dalam sebuah hubungan meskipun jauh di dalam hati ia menyadari bahwa dirinya tidak benar-benar menyukai pasangan tersebut.

Bagi orang di luar hubungan, situasi seperti ini mungkin terasa membingungkan. Mengapa seseorang mau berpacaran dengan orang yang sebenarnya tidak terlalu ia sukai? Mengapa tidak mengakhiri hubungan saja?

Menurut psikologi, jawabannya tidak selalu sederhana. Hubungan romantis bukan hanya tentang rasa suka. Di dalamnya ada kebutuhan akan keamanan, penerimaan, kedekatan, status sosial, kebiasaan, ketakutan akan kesepian, bahkan pengalaman masa lalu yang dapat memengaruhi cara seseorang memilih pasangan.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (2/9), terdapat delapan alasan yang mungkin menjelaskan mengapa seseorang menjalin hubungan dengan pasangan yang sebenarnya tidak benar-benar mereka sukai.

1. Takut Kesepian

Salah satu alasan yang paling umum adalah ketakutan terhadap kesendirian.

Bagi sebagian orang, memiliki pasangan memberikan rasa aman secara emosional. Mereka merasa lebih tenang ketika mengetahui ada seseorang yang dapat dihubungi, diajak berbicara, ditemani, atau dianggap sebagai tempat bergantung.

Akibatnya, seseorang mungkin memilih tetap berada dalam hubungan meskipun perasaannya terhadap pasangan tidak terlalu kuat.