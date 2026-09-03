9 Ucapan Khas Orang yang Benar-Benar Dibesarkan dengan Baik Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa cara seseorang berbicara sehari-hari dapat mencerminkan pola asuh yang diterimanya sejak kecil.

Anak yang dibesarkan dengan baik cenderung memiliki kesehatan mental dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pelajaran dari orang tua terus terbawa hingga dewasa dan memengaruhi cara menjalani hubungan serta karier.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (3/9), berikut sembilan kalimat ciri khas yang biasa diucapkan orang yang benar-benar dibesarkan dengan baik dalam percakapan sehari-hari.

1. "Aku berubah pikiran"

Banyak anak dari keluarga otoriter tumbuh dengan rasa takut berlebihan terhadap kesalahan yang mungkin dilakukan.

Ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang tua membuat anak sulit mengakui kesalahan atau perubahan pikirannya sendiri.

Anak dengan orang tua yang baik tetap rendah hati, namun juga berani dan penuh rasa ingin tahu.

Harga diri mereka tidak bergantung pada selalu benar sehingga terbuka terhadap berbagai sudut pandang baru.