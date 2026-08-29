10 Kepribadian Unik Shio Anjing yang Jarang Diketahui Menurut Astrologi Tionghoa

Shio anjing (freepik)
JawaPos.com – Shio Anjing dikenal sebagai simbol kejujuran, kesetiaan, dan keramahan dalam astrologi Tionghoa.
Kepribadian shio Anjing memiliki banyak sisi menarik yang jarang diketahui secara mendalam oleh banyak orang.
Astrologi Tionghoa menjelaskan berbagai sifat unik yang membentuk karakter khas dari shio Anjing.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (28/8), dijelaskan delapan kepribadian unik shio Anjing secara lengkap menurut astrologi Tionghoa.
1. Jujur dan berterus terang
Pada zaman dahulu, shio Anjing bahkan dikaitkan dengan legenda gerhana matahari dan mitos anjing surgawi.
Sifat lugas ini membuat mereka dikenal sebagai pribadi yang jujur dan mudah dipercaya orang lain.
Mereka jarang menyembunyikan pendapat dan lebih memilih menyampaikan sesuatu secara langsung dan apa adanya.
Kejujuran ini menjadi salah satu ciri paling dikenal dari kepribadian shio Anjing sejak dahulu kala.
Kepribadian mereka sering terlihat konsisten dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari yang mereka jalani.
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Jawa Pos
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