7 Alasan Mengapa Beberapa Mimpi Tampak Memprediksi Masa Depan Menurut Psikologi

seseorang yang merasa mimpinya tampak memprediksi masa depan / foto: Magnific/DC Studio

JawaPos.com - Pernahkah Anda bermimpi tentang seseorang, sebuah tempat, atau suatu kejadian, lalu beberapa hari kemudian mengalami sesuatu yang terasa sangat mirip? Mungkin Anda bermimpi bertemu teman lama, kemudian keesokan harinya orang tersebut menghubungi Anda. Atau Anda bermimpi berada di sebuah tempat yang belum pernah dikunjungi, tetapi ketika akhirnya datang ke sana, suasananya terasa begitu familiar.

Pengalaman seperti ini sering membuat seseorang bertanya-tanya: apakah mimpi benar-benar bisa memprediksi masa depan?



Bagi sebagian orang, kebetulan semacam itu terasa terlalu tepat untuk dianggap sebagai kebetulan biasa. Ada pula yang menganggap mimpi sebagai firasat atau pesan tentang sesuatu yang belum terjadi.



Namun, dari sudut pandang psikologi, ada sejumlah mekanisme yang dapat membuat mimpi terasa seperti ramalan, meskipun tidak berarti otak benar-benar memiliki kemampuan supernatural untuk melihat masa depan.



Mimpi merupakan hasil dari aktivitas otak yang kompleks selama tidur. Ingatan, emosi, pengalaman sehari-hari, kekhawatiran, harapan, dan berbagai informasi yang tidak selalu kita sadari dapat muncul dalam bentuk cerita atau gambaran yang aneh dan simbolis.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (28/8), terdapat 7 alasan psikologis mengapa beberapa mimpi tampak seperti memprediksi masa depan.



1. Otak Terus Membuat Prediksi Berdasarkan Informasi yang Sudah Dimiliki



Salah satu alasan utama mengapa mimpi kadang tampak seperti prediksi adalah karena otak manusia memang bekerja dengan cara mengantisipasi apa yang mungkin terjadi.



Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus membuat perkiraan tanpa menyadarinya. Ketika melihat langit yang sangat gelap, misalnya, kita mungkin memperkirakan hujan akan turun. Ketika seseorang berbicara dengan nada yang berbeda dari biasanya, kita mungkin merasa ada sesuatu yang tidak beres.



Prediksi tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk pikiran sadar.



Otak mengumpulkan berbagai informasi kecil dari lingkungan: ekspresi wajah, kebiasaan seseorang, perubahan perilaku, percakapan, pengalaman masa lalu, dan situasi yang sedang kita hadapi. Kemudian otak menggunakan informasi tersebut untuk memperkirakan apa yang mungkin terjadi berikutnya.



Proses yang sama dapat berlanjut ketika kita tidur.



Misalnya, seseorang sedang mengalami masalah dalam hubungan. Sebelum tidur, ia mungkin tidak secara sadar berpikir, "Hubungan saya akan berakhir." Namun, ia sudah melihat berbagai tanda: komunikasi semakin buruk, pasangan menjadi lebih dingin, dan konflik semakin sering terjadi.



Informasi tersebut tersimpan dalam pikirannya.



Dalam mimpi, semua informasi itu bisa muncul sebagai sebuah cerita. Ia mungkin bermimpi bahwa pasangannya pergi meninggalkannya.



Beberapa minggu kemudian, hubungan tersebut benar-benar berakhir.



Mimpi itu kemudian terasa seperti ramalan.



Padahal, ada kemungkinan bahwa otak orang tersebut sudah menangkap pola yang mengarah ke peristiwa tersebut sebelum ia menyadarinya secara sadar.



Dengan kata lain, mimpi tidak harus "melihat masa depan". Mimpi bisa menjadi hasil dari otak yang menggunakan informasi masa lalu dan masa kini untuk membangun kemungkinan tentang masa depan.



2. Kita Mengalami Banyak Mimpi, Tetapi Hanya Mengingat Mimpi yang Terasa Cocok



Manusia bermimpi berkali-kali selama tidur. Namun, sebagian besar mimpi tidak kita ingat ketika bangun.



Ini menciptakan sebuah masalah ketika kita mencoba menilai apakah mimpi dapat memprediksi masa depan.



Bayangkan seseorang mengalami ratusan atau bahkan ribuan mimpi sepanjang hidupnya. Sebagian besar mimpi tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Kita lupa semuanya.



Tetapi suatu hari, ia bermimpi tentang sebuah kecelakaan mobil.



Beberapa bulan kemudian, ia melihat kecelakaan di jalan.



Ia mungkin langsung teringat pada mimpinya.



"Ini persis seperti yang saya impikan!"



Padahal, ia tidak menghitung semua mimpi lain yang tidak pernah terjadi.



Dalam psikologi, kecenderungan untuk lebih memperhatikan informasi yang sesuai dengan keyakinan atau harapan tertentu dapat berkaitan dengan confirmation bias atau bias konfirmasi.



Kita cenderung memberikan perhatian lebih besar pada kejadian yang mendukung suatu pola dan mengabaikan kejadian yang tidak mendukungnya.



Contohnya sederhana.



Seseorang bermimpi bahwa teman lamanya akan menghubunginya. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada pesan apa pun. Mimpi itu perlahan dilupakan.



Beberapa bulan kemudian, teman tersebut benar-benar mengirim pesan.



Tiba-tiba mimpi lama itu kembali diingat.



Karena peristiwa tersebut cocok dengan isi mimpi, pengalaman itu terasa luar biasa.



Padahal, mimpi-mimpi lain yang tidak pernah terbukti biasanya tidak mendapatkan perhatian yang sama.



Jadi, salah satu alasan mimpi terasa prediktif adalah karena ingatan kita tidak bekerja seperti kamera yang merekam semua pengalaman secara objektif. Kita cenderung mengingat hal-hal yang dianggap penting, emosional, atau mengejutkan.



3. Ingatan tentang Mimpi Dapat Berubah Setelah Kejadian Terjadi



Ada hal lain yang membuat fenomena ini semakin menarik: ingatan manusia dapat berubah seiring waktu.



Ketika seseorang mengingat mimpi setelah suatu peristiwa terjadi, ia tidak selalu mengingat mimpi tersebut secara persis seperti saat pertama kali bangun.



Otak dapat merekonstruksi ingatan.



Misalnya, pada pagi hari seseorang hanya mengingat bahwa ia bermimpi berada di sebuah kota dan melihat seseorang yang dikenalnya.



Beberapa minggu kemudian, ia benar-benar mengunjungi kota tersebut.



Ketika mengingat kembali mimpinya, detail tertentu mungkin terasa semakin jelas.



"Di mimpi saya memang ada gedung seperti itu."



Padahal, belum tentu detail tersebut benar-benar ada dalam ingatan awal.



Setelah kejadian nyata terjadi, otak dapat menghubungkan pengalaman baru dengan ingatan lama. Hubungan tersebut kemudian membuat mimpi tampak jauh lebih spesifik daripada yang sebenarnya.



Ini merupakan salah satu alasan mengapa pengalaman "saya pernah memimpikan ini" bisa terasa sangat kuat.



Fenomena semacam ini juga berhubungan dengan déjà vu, yaitu perasaan kuat bahwa suatu pengalaman saat ini pernah dialami sebelumnya.



Déjà vu tidak selalu berarti seseorang benar-benar pernah melihat kejadian tersebut di masa lalu. Perasaan familiar dapat muncul karena cara otak memproses pengenalan dan ingatan.



Hal yang sama dapat terjadi ketika kita mengingat mimpi.



Mimpi yang awalnya samar dapat terasa sangat cocok dengan kenyataan setelah otak menemukan titik persamaannya.



4. Mimpi Sering Mengolah Kekhawatiran dan Emosi yang Sedang Kita Alami



Mimpi juga sangat berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang.



Jika kita sedang cemas tentang pekerjaan, hubungan, kesehatan keluarga, pendidikan, atau masa depan, tema-tema tersebut dapat muncul dalam mimpi.



Misalnya, seorang mahasiswa sangat khawatir akan gagal dalam ujian.



Ia bermimpi bahwa dirinya datang terlambat dan tidak diperbolehkan mengikuti ujian.



Beberapa hari kemudian, ia benar-benar terlambat ke kampus.



Mimpi tersebut kemudian terasa seperti prediksi.



Tetapi ada penjelasan psikologis yang lebih sederhana.



Kecemasan tentang terlambat sudah ada sebelum mimpi tersebut muncul.



Karena orang tersebut terus memikirkan kemungkinan terlambat, otaknya memasukkan kekhawatiran itu ke dalam mimpi. Bahkan, kecemasan tersebut mungkin membuatnya kurang tidur, sulit berkonsentrasi, atau tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik.



Akibatnya, sesuatu yang awalnya hanya merupakan kekhawatiran dalam mimpi bisa menjadi lebih mungkin terjadi di dunia nyata.



Ini menciptakan kesan seolah-olah mimpi tersebut "mengetahui" masa depan.



Padahal, mimpi dan kejadian nyata mungkin berasal dari sumber yang sama: kondisi psikologis orang tersebut.



5. Kebetulan yang Sangat Jarang Bisa Terasa Sangat Bermakna



Kehidupan manusia penuh dengan kebetulan.



Sebagian besar kebetulan tidak menarik perhatian kita.



Namun, ketika dua peristiwa yang tidak berkaitan kebetulan memiliki kemiripan yang kuat, kita cenderung mencari makna di dalamnya.



Misalnya, Anda bermimpi menerima telepon dari seorang teman.



Keesokan harinya, teman tersebut benar-benar menelepon.



Secara subjektif, kejadian itu terasa sangat luar biasa.



Tetapi jika Anda sering bermimpi tentang teman, keluarga, telepon, percakapan, perjalanan, pekerjaan, atau berbagai kejadian sehari-hari, kemungkinan salah satu mimpi tersebut secara kebetulan akan memiliki kemiripan dengan kejadian nyata bukanlah sesuatu yang mustahil.



Masalahnya, kita biasanya hanya menghitung kecocokan, bukan semua ketidakcocokan.



Bayangkan seseorang memiliki 1.000 mimpi sepanjang beberapa tahun. Jika satu mimpi memiliki kemiripan yang luar biasa dengan sebuah kejadian nyata, pengalaman tersebut mungkin akan terasa seperti bukti kuat.



Namun, dari sudut pandang statistik, kita perlu mempertimbangkan berapa banyak mimpi yang tidak pernah cocok dengan kenyataan.



Otak manusia juga sangat pandai menemukan pola.



Kemampuan tersebut sangat berguna untuk bertahan hidup. Kita perlu mengenali pola untuk memahami lingkungan dan mengambil keputusan.



Tetapi kemampuan yang sama juga dapat membuat kita menemukan hubungan antara dua hal yang sebenarnya tidak berkaitan.



Dalam konteks mimpi, sebuah kebetulan yang kuat dapat terasa jauh lebih bermakna daripada probabilitas sebenarnya.



6. Mimpi Dapat Menggabungkan Informasi Kecil yang Tidak Kita Sadari



Salah satu kemungkinan yang paling menarik adalah bahwa mimpi dapat mencerminkan informasi yang sudah diketahui otak tetapi belum sepenuhnya disadari oleh kita.



Kita menerima begitu banyak informasi setiap hari.



Kita memperhatikan cara seseorang berbicara, perubahan ekspresi wajah, kebiasaan, suasana ruangan, percakapan singkat, suara, dan berbagai detail kecil.



Tidak semua informasi tersebut masuk ke dalam kesadaran secara jelas.



Namun, otak tetap dapat memprosesnya.



Bayangkan seorang manajer melihat seorang karyawan yang biasanya sangat produktif mulai sering terlambat, lebih pendiam, dan beberapa kali melakukan kesalahan kecil.



Manajer tersebut tidak memikirkan hal itu secara serius.



Malamnya, ia bermimpi bahwa karyawan tersebut mengundurkan diri.



Beberapa minggu kemudian, karyawan tersebut benar-benar mengajukan pengunduran diri.



Apakah mimpi itu meramalkan masa depan?



Belum tentu.



Bisa jadi otak sang manajer telah mengenali perubahan perilaku tersebut sebelum ia menyadarinya secara sadar. Mimpi kemudian menjadi tempat berbagai informasi itu digabungkan menjadi sebuah cerita.



Dengan kata lain, mimpi mungkin terkadang tampak seperti ramalan karena otak sebenarnya sudah memiliki petunjuk tentang apa yang sedang terjadi.



Ini berbeda dengan kemampuan paranormal untuk mengetahui kejadian yang benar-benar tidak dapat diprediksi.



Dalam kasus ini, otak hanya melakukan pekerjaan yang memang biasa dilakukannya: mengenali pola dan memperkirakan kemungkinan.



7. Kita Cenderung Memberi Makna Besar pada Mimpi yang Sangat Emosional



Tidak semua mimpi memiliki dampak psikologis yang sama.



Mimpi yang sangat emosional cenderung lebih mudah diingat.



Mimpi tentang kehilangan orang yang dicintai, kecelakaan, pernikahan, keberhasilan, kegagalan, atau bahaya dapat meninggalkan kesan kuat setelah kita bangun.



Karena emosinya intens, mimpi tersebut terasa penting.



Kemudian, jika sesuatu yang berkaitan terjadi di kehidupan nyata, mimpi tersebut dapat memperoleh makna yang jauh lebih besar.



Misalnya, seseorang bermimpi bahwa keluarganya berkumpul di rumah lama.



Beberapa minggu kemudian, keluarga tersebut benar-benar berkumpul karena sebuah acara tertentu.



Mimpi tersebut kemudian dianggap sebagai "tanda".



Namun, ada kemungkinan bahwa rumah lama dan keluarga memang memiliki nilai emosional yang kuat bagi orang tersebut. Karena itu, tema tersebut lebih mungkin muncul dalam mimpi.



Emosi membuat pengalaman menjadi lebih menonjol dalam ingatan.



Semakin emosional sebuah mimpi, semakin besar kemungkinan kita mengingatnya dan menghubungkannya dengan kejadian berikutnya.



Dengan demikian, perasaan bahwa sebuah mimpi memiliki makna khusus tidak selalu berarti mimpi tersebut merupakan prediksi literal tentang masa depan.



Lalu, Apakah Mimpi Bisa Benar-Benar Memprediksi Masa Depan?



Dari perspektif psikologi ilmiah, kita perlu berhati-hati membedakan antara mimpi yang tampak prediktif dan mimpi yang terbukti memprediksi kejadian yang belum diketahui.



Seseorang memang bisa mengalami mimpi yang kemudian memiliki kemiripan dengan kejadian nyata. Pengalaman tersebut valid sebagai pengalaman subjektif.



Tetapi pengalaman subjektif dan bukti bahwa mimpi memiliki kemampuan untuk melihat masa depan adalah dua hal yang berbeda.



Ada banyak mekanisme psikologis yang dapat menjelaskan mengapa kesan tersebut muncul:



otak membuat prediksi berdasarkan pengalaman;

kita lebih mengingat mimpi yang kebetulan cocok;

ingatan dapat direkonstruksi setelah kejadian;

kecemasan dapat muncul baik dalam mimpi maupun kehidupan nyata;

kebetulan dapat menghasilkan kecocokan yang sangat mengesankan;

otak dapat menangkap pola yang belum kita sadari;

dan emosi membuat mimpi tertentu terasa jauh lebih penting.



Karena itu, ketika sebuah mimpi terasa seperti ramalan, pertanyaan yang menarik bukan hanya:



"Apakah mimpi ini memprediksi masa depan?"



Tetapi juga:



"Informasi apa yang sebenarnya sedang diproses oleh otak saya?"



Pertanyaan kedua sering kali justru lebih berguna.



Mimpi Sebagai Jendela ke Pikiran Kita



Meskipun mimpi belum tentu dapat melihat masa depan, mimpi tetap dapat memberikan gambaran menarik tentang kehidupan mental seseorang.



Mimpi dapat membawa kembali pengalaman lama, mencerminkan kekhawatiran, menggabungkan berbagai ingatan, dan memunculkan emosi yang mungkin tidak terlalu diperhatikan ketika kita terjaga.



Karena itu, mimpi dapat dipandang bukan sebagai peta masa depan, melainkan sebagai salah satu cara otak memproses pengalaman.



Kadang-kadang hasilnya tampak seperti ramalan.



Kadang-kadang hasilnya sama sekali tidak masuk akal.



Dan sesekali, sebuah mimpi kebetulan cocok dengan kenyataan dengan cara yang begitu tepat sehingga membuat kita terdiam dan bertanya-tanya.



Namun, justru di situlah menariknya psikologi manusia.



Otak kita adalah mesin pencari pola yang luar biasa. Ia bekerja bahkan ketika kita sedang tidur. Ia mengambil potongan-potongan pengalaman, emosi, ingatan, dan prediksi, lalu menyusunnya menjadi sebuah cerita.



Cerita tersebut tidak selalu menunjukkan apa yang akan terjadi.



Tetapi terkadang, tanpa kita sadari, cerita itu menunjukkan apa yang sudah kita rasakan, ketahui, khawatirkan, atau perkirakan tentang kehidupan kita sendiri.



Jadi, ketika suatu hari Anda bermimpi tentang sesuatu lalu kejadian tersebut benar-benar terjadi, tidak perlu langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang supernatural.



Anda bisa berhenti sejenak dan bertanya:



Apa yang sebenarnya sudah saya ketahui sebelum mimpi itu muncul?



