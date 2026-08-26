8 Alasan Mengapa Menjadi Anak Kembar Merupakan Tantangan yang Sangat Sulit Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki saudara kembar / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Menjadi anak kembar sering kali dianggap sebagai sebuah keberuntungan. Sejak kecil, anak kembar mungkin mendapatkan perhatian lebih karena penampilan mereka yang mirip, hubungan yang dianggap sangat dekat, serta pengalaman tumbuh bersama seseorang yang memiliki usia sama. Banyak orang bahkan membayangkan bahwa memiliki saudara kembar berarti tidak pernah benar-benar sendirian.

Namun, di balik keunikan tersebut, menjadi anak kembar juga dapat menghadirkan tantangan psikologis yang tidak selalu terlihat dari luar.



Anak kembar bukan hanya tumbuh sebagai dua individu yang lahir pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka juga sering kali tumbuh dalam lingkungan sosial yang memperlakukan mereka sebagai sebuah "pasangan". Nama mereka sering disebut bersamaan, pakaian mereka mungkin dibuat seragam, pencapaian mereka dibandingkan, bahkan kepribadian mereka pun kerap dianggap harus sama.



Padahal, meskipun memiliki hubungan biologis yang sangat dekat, setiap anak kembar tetap merupakan individu dengan kebutuhan, karakter, keinginan, dan identitasnya sendiri.



Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa proses membangun identitas merupakan bagian penting dari masa kanak-kanak hingga remaja. Bagi sebagian anak kembar, proses tersebut dapat menjadi lebih kompleks karena mereka harus membangun diri sendiri sambil terus berhadapan dengan keberadaan saudara yang usianya sama dan sering kali dianggap sebagai "versi lain" dari dirinya.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (26/8), terdapat delapan alasan mengapa menjadi anak kembar dapat menjadi tantangan yang cukup sulit secara psikologis.



1. Sulit Membangun Identitas Diri yang Benar-Benar Mandiri



Salah satu tantangan terbesar anak kembar adalah menemukan jawaban atas pertanyaan sederhana tetapi sangat penting: "Siapa saya?"



Bagi anak yang tumbuh tanpa saudara kembar, proses membangun identitas biasanya berlangsung dengan membedakan dirinya dari saudara kandung yang usianya berbeda. Namun, anak kembar memiliki situasi yang berbeda.



Mereka memiliki saudara yang lahir hampir bersamaan, berada di tahap perkembangan yang sama, sering menjalani aktivitas yang sama, dan bahkan mungkin memiliki wajah atau karakteristik fisik yang sangat mirip.



Akibatnya, lingkungan sekitar terkadang secara tidak sadar memperlakukan keduanya sebagai satu kesatuan.



"Si kembar mana?"



"Kamu yang mana?"



"Kamu pasti sama seperti saudaramu."



Pertanyaan dan komentar semacam ini mungkin terdengar sepele. Akan tetapi, jika dialami berulang kali sejak kecil, anak dapat merasa bahwa keberadaannya selalu didefinisikan melalui hubungan dengan saudara kembarnya.



Padahal, anak membutuhkan kesempatan untuk mengetahui apa yang membuat dirinya unik.



Ia perlu memiliki teman sendiri, minat sendiri, gaya sendiri, kemampuan sendiri, bahkan kegagalan dan keberhasilannya sendiri.



Jika lingkungan terus-menerus menggabungkan keduanya, proses membangun identitas pribadi dapat menjadi lebih rumit.



Inilah sebabnya orang tua perlu memberi ruang agar anak kembar dapat berkembang sebagai dua individu, bukan hanya sebagai "anak kembar".



2. Perbandingan dengan Saudara Kembar Bisa Terjadi Hampir Setiap Hari



Bayangkan tumbuh bersama seseorang yang memiliki usia sama dengan Anda dan selalu berada di dekat Anda.



Kemudian bayangkan bahwa orang-orang di sekitar Anda terus membandingkan keduanya.



Siapa yang lebih pintar?



Siapa yang lebih cepat belajar?



Siapa yang lebih ramah?



Siapa yang lebih cantik atau tampan?



Siapa yang lebih berprestasi?



Siapa yang lebih populer?



Bagi anak kembar, perbandingan semacam ini bisa menjadi pengalaman yang sangat melelahkan.



Persaingan antarsaudara sebenarnya bukan sesuatu yang hanya terjadi pada anak kembar. Namun, pada anak kembar, kesempatan untuk dibandingkan bisa menjadi lebih besar karena keduanya berada pada usia yang sama dan sering kali menjalani lingkungan pendidikan serta sosial yang sama.



Jika salah satu anak mendapat nilai lebih tinggi, perbedaan tersebut mudah terlihat.



Jika salah satu lebih pandai bergaul, hal itu juga mudah diperhatikan.



Jika salah satu memiliki prestasi tertentu, saudara kembarnya mungkin secara tidak sengaja ditempatkan dalam posisi pembanding.



Dalam jangka panjang, perbandingan terus-menerus dapat membuat anak mengembangkan keyakinan bahwa dirinya harus "mengalahkan" saudara kembarnya agar dianggap cukup baik.



Hubungan yang seharusnya menjadi sumber dukungan akhirnya bisa berubah menjadi sumber tekanan.



Karena itu, orang tua sebaiknya tidak menjadikan anak kembar sebagai tolok ukur satu sama lain. Setiap anak perlu dinilai berdasarkan perkembangan dirinya sendiri.



3. Ada Tekanan untuk Memiliki Kepribadian yang Sama



Masyarakat sering memiliki gambaran tertentu tentang anak kembar.



Karena wajah mereka mirip, orang kemudian menganggap bahwa kepribadian mereka juga pasti mirip.



Padahal, kenyataannya tidak demikian.



Dua anak kembar dapat memiliki karakter yang sangat berbeda.



Satu mungkin pendiam, sementara yang lain sangat aktif.



Satu mungkin menyukai olahraga, sedangkan yang lain lebih menikmati membaca.



Satu mungkin senang berada di tengah banyak orang, sementara saudaranya membutuhkan lebih banyak waktu sendiri.



Perbedaan tersebut sebenarnya sehat.



Namun, anak kembar kadang mendapatkan tekanan untuk tetap terlihat sebagai "pasangan yang serasi".



Ketika salah satu mencoba memiliki gaya rambut berbeda, memilih pakaian berbeda, menyukai musik yang berbeda, atau berteman dengan kelompok berbeda, lingkungan mungkin menganggapnya aneh.



Padahal, keinginan untuk berbeda bukan berarti anak tidak menyayangi saudara kembarnya.



Justru, kemampuan untuk memiliki perbedaan dapat menjadi bagian penting dari perkembangan identitas.



Anak kembar perlu memahami bahwa kedekatan tidak mengharuskan kesamaan.



Mereka bisa saling mencintai tanpa harus menjadi identik.



4. Privasi dan Ruang Pribadi Bisa Menjadi Lebih Sulit Didapatkan



Anak membutuhkan ruang pribadi untuk berkembang.



Mereka membutuhkan waktu untuk berpikir sendiri, bermain sendiri, berbicara dengan teman sendiri, dan terkadang bahkan mengalami emosi tanpa harus langsung diketahui oleh saudara.



Namun, bagi anak kembar, batas antara "saya" dan "kami" terkadang menjadi lebih tipis.



Jika sejak kecil selalu berbagi kamar, barang, aktivitas, kelompok pertemanan, bahkan jadwal, anak dapat memiliki lebih sedikit kesempatan untuk merasakan kehidupan yang benar-benar personal.



Ini bukan berarti berbagi dengan saudara kembar selalu buruk.



Bahkan, berbagi dapat memperkuat kedekatan.



Masalah muncul ketika tidak ada pilihan untuk mendapatkan ruang pribadi.



Seorang anak mungkin ingin menyimpan rahasia kecil, memiliki hobi sendiri, atau menghabiskan waktu sendirian. Jika setiap hal selalu diketahui atau diikuti oleh saudara kembarnya, ia dapat merasa tidak memiliki batas pribadi.



Karena itu, memberikan ruang pribadi kepada anak kembar merupakan bagian penting dari pengasuhan.



Kedekatan tidak harus berarti selalu bersama.



5. Persaingan Dapat Menjadi Lebih Intens



Hubungan antara anak kembar sering kali sangat dekat. Namun, kedekatan yang tinggi tidak otomatis menghilangkan persaingan.



Justru karena mereka berada dalam tahap perkembangan yang sama, persaingan dapat muncul dalam berbagai bentuk.



Mulai dari perhatian orang tua, prestasi sekolah, olahraga, pertemanan, hingga hubungan sosial.



Anak mungkin tidak secara sadar berpikir bahwa dirinya sedang bersaing. Namun, ketika lingkungan terus memberikan label seperti "yang lebih pintar" dan "yang lebih berani", peran tersebut dapat menjadi bagian dari cara anak melihat dirinya sendiri.



Yang lebih berbahaya adalah ketika satu anak merasa selalu menjadi "kembar kedua".



Ia mungkin mulai bertanya:



"Mengapa kakakku lebih disukai?"



"Mengapa orang-orang selalu menganggap dia lebih pintar?"



"Mengapa saya tidak sehebat dia?"



Jika perasaan tersebut berlangsung lama, rasa percaya diri dapat ikut terpengaruh.



Karena itu, orang tua sebaiknya berhati-hati dalam memberikan pujian.



Pujian sebaiknya diarahkan pada usaha dan perkembangan masing-masing anak, bukan pada siapa yang lebih unggul dibandingkan saudaranya.



6. Mereka Bisa Merasa Kehilangan Diri Ketika Harus Berpisah



Ada sisi lain yang menarik dalam psikologi anak kembar.



Hubungan yang sangat dekat dapat menjadi sumber kekuatan, tetapi sekaligus dapat membuat perpisahan terasa lebih sulit.



Jika sejak kecil anak selalu melakukan hampir semuanya bersama saudara kembarnya, maka ketika mereka mulai memasuki fase kehidupan yang berbeda, perubahan tersebut dapat terasa besar.



Misalnya, mereka masuk sekolah yang berbeda, memilih jurusan berbeda, memiliki kelompok pertemanan berbeda, atau tinggal di tempat yang berbeda ketika dewasa.



Situasi tersebut sebenarnya merupakan bagian normal dari perkembangan.



Namun, bagi anak kembar, perpisahan terkadang dapat memunculkan pertanyaan baru:



"Kalau dia tidak ada, saya tetap menjadi siapa?"



Ini menunjukkan mengapa kemandirian penting dibangun sejak dini.



Anak kembar perlu memiliki pengalaman pribadi di luar hubungan kembar mereka.



Mereka perlu belajar membuat keputusan sendiri, menghadapi masalah sendiri, dan membangun hubungan sosial sendiri.



Dengan begitu, ketika suatu hari mereka harus menjalani kehidupan secara lebih mandiri, perpisahan tidak terasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya.



7. Mereka Sering Menjadi Pusat Perhatian Tanpa Memintanya



Ada satu tantangan yang mungkin terlihat positif tetapi sebenarnya bisa melelahkan: perhatian dari orang lain.



Anak kembar sering dianggap menarik.



Orang asing mungkin bertanya apakah mereka kembar identik.



Teman mungkin meminta mereka berdiri berdampingan.



Orang dewasa mungkin mengomentari kemiripan wajah mereka.



Dalam beberapa situasi, perhatian tersebut bisa menyenangkan.



Namun, jika terjadi terus-menerus, anak dapat merasa bahwa dirinya selalu menjadi objek pengamatan.



Yang lebih kompleks adalah ketika orang lain lebih tertarik pada fakta bahwa mereka kembar daripada siapa mereka sebagai individu.



Alih-alih bertanya tentang minat mereka, orang mungkin hanya membicarakan kemiripan fisik.



Alih-alih mengenal karakter mereka, orang mungkin sibuk mencari perbedaan di antara keduanya.



Hal ini dapat membuat anak merasa bahwa identitas "kembar" lebih dominan daripada identitas pribadinya.



Anak tetap membutuhkan pengalaman bahwa dirinya dihargai bukan karena keunikan sebagai kembar, tetapi karena dirinya sendiri.



8. Hubungan yang Sangat Dekat Juga Bisa Membawa Beban Emosional



Mungkin inilah tantangan yang paling tidak terlihat.



Anak kembar sering memiliki ikatan emosional yang kuat. Mereka tumbuh bersama, mengalami banyak hal bersama, dan memiliki sejarah kehidupan yang hampir sama.



Kedekatan tersebut bisa menjadi sumber dukungan luar biasa.



Namun, kedekatan yang sangat kuat juga dapat membuat emosi satu anak ikut memengaruhi anak lainnya.



Ketika salah satu sedang mengalami masalah, saudaranya mungkin ikut merasa khawatir.



Ketika salah satu gagal, yang lain mungkin merasa bersalah karena berhasil.



Ketika salah satu memilih jalan hidup tertentu, yang lain mungkin merasa harus ikut menyesuaikan diri.



Dalam hubungan yang sangat dekat, batas emosional kadang menjadi kabur.



Karena itu, anak kembar perlu belajar bahwa mencintai saudara bukan berarti bertanggung jawab atas semua perasaan dan keputusan saudara tersebut.



Mereka boleh memiliki kehidupan masing-masing.



Mereka boleh memilih jalan berbeda.



Mereka bahkan boleh tidak setuju.



Hubungan yang sehat bukanlah hubungan tanpa perbedaan, melainkan hubungan yang mampu mempertahankan kedekatan meskipun masing-masing individu berkembang dengan cara yang berbeda.



Menjadi Anak Kembar Bukan Hanya Tentang Memiliki "Teman Seumur Hidup"



Dari luar, kehidupan anak kembar mungkin terlihat sangat menyenangkan.



Mereka memiliki seseorang yang lahir bersamaan, tumbuh bersama, dan sering dianggap sebagai teman terbaik sejak kecil.



Namun, psikologi perkembangan mengingatkan bahwa manusia membutuhkan dua hal sekaligus: koneksi dan individualitas.



Anak kembar membutuhkan keduanya.



Mereka membutuhkan hubungan yang dekat dengan saudara, tetapi juga membutuhkan ruang untuk mengetahui siapa diri mereka tanpa saudara tersebut.



Mereka membutuhkan kebersamaan, tetapi juga kebebasan.



Mereka membutuhkan dukungan, tetapi juga kesempatan untuk belajar mandiri.



Dan yang paling penting, mereka perlu mengetahui bahwa menjadi berbeda bukanlah sebuah ancaman terhadap hubungan mereka.



Justru, perbedaan dapat membuat hubungan tersebut semakin sehat.



Bagaimana Orang Tua Bisa Membantu Anak Kembar?



Jika Anda memiliki anak kembar, beberapa hal sederhana dapat membantu mereka membangun identitas yang sehat.



Pertama, hindari terlalu sering membandingkan mereka.



Kedua, berikan kesempatan untuk memiliki hobi dan pertemanan masing-masing.



Ketiga, jangan selalu memaksakan pakaian, aktivitas, atau pilihan yang sama hanya karena mereka kembar.



Keempat, gunakan nama mereka secara individual, bukan hanya menyebut mereka sebagai "si kembar".



Kelima, berikan waktu khusus bersama masing-masing anak agar mereka merasa dilihat sebagai individu.



Keenam, hargai perbedaan karakter mereka.



Dan yang tidak kalah penting, jangan menganggap konflik antara anak kembar sebagai sesuatu yang otomatis buruk. Perselisihan merupakan bagian dari hubungan saudara. Yang penting adalah membantu mereka belajar menyelesaikan konflik dengan sehat.



Pada Akhirnya, Menjadi Kembar Adalah Keunikan Sekaligus Tantangan



Menjadi anak kembar bukanlah sesuatu yang secara otomatis membuat seseorang mengalami masalah psikologis.



Banyak anak kembar justru memiliki hubungan yang sangat dekat, saling mendukung, dan berkembang dengan baik.



Tantangannya muncul ketika lingkungan terlalu menekankan bahwa mereka harus selalu sama.



Karena pada akhirnya, anak kembar tetap merupakan dua manusia yang berbeda.



Mereka boleh memiliki mimpi yang berbeda.



Mereka boleh memiliki teman yang berbeda.



Mereka boleh memiliki kepribadian yang berbeda.



Mereka boleh memilih jalan hidup yang berbeda.



Dan mereka tetap bisa saling menyayangi.



Mungkin inilah pelajaran terpenting tentang menjadi anak kembar: kedekatan tidak harus menghapus individualitas.



Hubungan yang paling sehat bukanlah ketika dua orang selalu melakukan semuanya bersama, melainkan ketika keduanya mampu berkata, "Saya bisa menjadi diri saya sendiri, dan saya tetap menyayangi kamu."



