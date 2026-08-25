Punya Tekad Kuat, 5 Weton Ini Diprediksi Mampu Menaklukkan Tantangan hingga Jadi Kaya

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian masyarakat juga mengaitkannya dengan karakter, watak, perjalanan hidup, hingga potensi seseorang dalam mencapai kesuksesan.

Beberapa weton dipercaya mempunyai karakter kuat, daya juang tinggi, dan kemampuan memimpin. Sifat tersebut kemudian dianggap menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus membuka peluang menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dalam kepercayaan kejawen, sosok yang memiliki mental tangguh biasanya digambarkan tidak mudah menyerah, mampu mengambil keputusan, serta mempunyai ambisi untuk mencapai tujuan.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter tangguh, jiwa kepemimpinan, dan potensi meraih kemapanan.

1. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kemampuan berpikir logis dan cenderung menganalisis sesuatu sebelum mengambil keputusan.

Mereka tidak mudah terbawa suasana. Setiap langkah biasanya dipertimbangkan dengan matang agar keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan jangka panjang.

Sejak muda, Senin Legi dipercaya mempunyai dorongan untuk berprestasi. Mereka juga tidak cepat puas terhadap pencapaian yang sudah diraih dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan.

Dalam urusan finansial, karakter yang penuh perhitungan membuat mereka cenderung lebih berhati-hati. Mereka dipercaya lebih menyukai membangun kestabilan secara bertahap daripada menghabiskan penghasilan untuk kesenangan sesaat.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing dikenal dalam ramalan weton sebagai sosok yang memiliki karakter kuat dan dorongan besar untuk menjadi pemimpin.