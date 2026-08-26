Jika Anda Menemukan 6 Tanda Ini pada Pasangan, Dia Mungkin Orang yang Akan Mendampingi Anda Menua

seseorang yang menua bersama pasangan / foto: Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Menemukan seseorang yang membuat kita jatuh cinta mungkin tidak terlalu sulit. Yang jauh lebih sulit adalah menemukan seseorang yang tetap memilih kita ketika kehidupan tidak lagi terasa seperti masa-masa indah di awal hubungan.

Sebab, hubungan jangka panjang tidak hanya dibangun dari rasa cinta, ketertarikan, atau banyaknya momen romantis. Seiring berjalannya waktu, pasangan akan menghadapi tekanan pekerjaan, masalah keuangan, perubahan kondisi keluarga, kegagalan, sakit, kehilangan, perbedaan pendapat, bahkan perubahan diri masing-masing.



Pada titik tertentu, pertanyaannya bukan lagi, “Apakah dia membuat saya bahagia?”



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



“Apakah orang ini mampu bertumbuh bersama saya ketika kehidupan menjadi sulit?”



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (26/8), dalam psikologi hubungan, kualitas pasangan jangka panjang lebih banyak terlihat dari pola perilaku yang konsisten daripada kata-kata romantis. Seseorang mungkin sangat pandai mengatakan “aku mencintaimu”, tetapi kemampuan mempertahankan hubungan justru terlihat ketika terjadi konflik, ketika salah satu sedang lemah, atau ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan.



Karena itu, jika Anda menemukan enam tanda berikut pada pasangan, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa Anda sedang bersama seseorang yang memiliki fondasi kuat untuk hubungan jangka panjang.



Namun perlu diingat: tidak ada satu pun tanda yang dapat menjamin seseorang pasti menjadi pasangan seumur hidup. Psikologi tidak dapat meramal masa depan sebuah hubungan. Yang dapat kita lihat adalah pola-pola yang biasanya berkaitan dengan hubungan yang lebih sehat, stabil, dan mampu bertahan menghadapi perubahan.



1. Dia Tidak Hanya Mencintai Anda Saat Semuanya Berjalan Baik



Salah satu tanda paling penting dari pasangan yang memiliki potensi untuk bertahan lama adalah kemampuannya tetap hadir ketika keadaan tidak menyenangkan.



Di awal hubungan, hampir semua orang bisa terlihat penuh perhatian. Ketika semuanya menyenangkan, mudah untuk menjadi pasangan yang romantis, sabar, dan penuh pengertian.



Tetapi karakter seseorang sering kali terlihat ketika situasi menjadi sulit.



Bagaimana reaksinya ketika Anda sedang gagal?



Bagaimana sikapnya ketika Anda mengalami hari yang buruk?



Apakah dia langsung menjauh ketika Anda sedang tidak dalam kondisi terbaik?



Atau justru dia mencoba memahami apa yang sedang Anda alami?



Pasangan yang matang secara emosional tidak selalu mampu menyelesaikan masalah Anda. Namun dia tidak membuat Anda merasa harus menghadapi semuanya sendirian.



Ada perbedaan besar antara “Aku akan menyelesaikan masalahmu” dan “Aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, tetapi aku akan menemanimu melewatinya.”



Yang kedua sering kali jauh lebih berharga dalam hubungan jangka panjang.



Sebab, kehidupan bersama seseorang pada akhirnya bukan tentang mendapatkan pasangan yang mampu membuat semua masalah menghilang. Kita membutuhkan seseorang yang bersedia duduk bersama ketika masalah tersebut belum memiliki solusi.



Ketika seseorang tetap menunjukkan kepedulian bahkan saat Anda sedang tidak menyenangkan untuk diajak bicara, sedang kecewa, sedang gagal, atau sedang mengalami masa sulit, itu menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak sepenuhnya dibangun berdasarkan kenyamanan.



Dia tidak hanya mencintai versi Anda yang mudah dicintai.



Dia juga berusaha memahami manusia di balik semua kekurangan tersebut.



2. Dia Mampu Bertengkar Tanpa Berusaha Menghancurkan Anda



Banyak orang mengira pasangan yang cocok adalah pasangan yang jarang bertengkar.



Padahal, konflik dalam hubungan adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin sepenuhnya dihindari.



Dua orang yang berbeda akan memiliki kebutuhan, kebiasaan, cara berpikir, pengalaman masa lalu, dan harapan yang berbeda.



Masalah sebenarnya bukan apakah pasangan pernah bertengkar.



Masalahnya adalah bagaimana mereka bertengkar.



Perhatikan cara pasangan Anda menghadapi konflik.



Apakah dia menghina Anda?



Mengancam akan meninggalkan hubungan setiap kali marah?



Mengungkit semua kesalahan masa lalu?



Sengaja membuat Anda cemburu?



Mendiamkan Anda sebagai bentuk hukuman?



Atau dia masih berusaha menjaga rasa hormat meskipun sedang marah?



Pasangan yang memiliki kapasitas untuk hubungan jangka panjang memahami bahwa memenangkan pertengkaran tidak sama dengan memenangkan hubungan.



Dalam hubungan yang sehat, konflik seharusnya bukan arena untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Konflik adalah kesempatan untuk memahami kebutuhan yang sebelumnya tidak terlihat.



Misalnya, daripada berkata:



“Kamu memang tidak pernah peduli padaku.”



Seseorang yang lebih mampu mengelola konflik mungkin mengatakan:



“Ketika kamu tidak memberi kabar, aku merasa tidak dianggap penting. Aku ingin kita menemukan cara agar hal seperti ini tidak terus terjadi.”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi sebenarnya sangat besar.



Kalimat pertama menyerang karakter.



Kalimat kedua menyampaikan pengalaman dan kebutuhan.



Pasangan yang baik bukan orang yang tidak pernah membuat Anda marah. Dia adalah orang yang, bahkan ketika sedang marah, masih berusaha mengingat bahwa Anda adalah manusia yang dia cintai.



Dan ada satu hal yang bahkan lebih penting:



Apakah setelah konflik dia mampu melakukan perbaikan?



Dia mungkin salah.



Anda juga mungkin salah.



Tetapi setelah emosi mereda, apakah kalian mampu kembali berbicara, meminta maaf, memahami satu sama lain, dan memperbaiki pola yang bermasalah?



Kemampuan melakukan repair atau perbaikan setelah konflik merupakan salah satu fondasi penting dalam hubungan jangka panjang.



3. Dia Tidak Berusaha Mengubah Anda Menjadi Orang Lain



Cinta yang sehat tidak berarti menerima semua perilaku buruk seseorang tanpa batas.



Tetapi ada perbedaan antara membantu pasangan bertumbuh dan memaksa pasangan menjadi seseorang yang sesuai dengan keinginan kita.



Pasangan yang matang biasanya memahami bahwa orang yang dicintainya tetap merupakan individu yang memiliki identitas, minat, batasan, dan kebutuhan sendiri.



Dia mungkin memberikan masukan.



Dia mungkin mengatakan ketika Anda melakukan sesuatu yang menyakitinya.



Dia mungkin mendorong Anda untuk berkembang.



Tetapi dia tidak terus-menerus membuat Anda merasa bahwa Anda baru layak dicintai jika berubah menjadi versi tertentu yang dia inginkan.



Misalnya, dia tidak membuat Anda merasa harus mengubah cara berpakaian, teman-teman, hobi, kepribadian, atau seluruh cara hidup hanya agar hubungan dapat berjalan.



Dalam psikologi hubungan, rasa memiliki identitas pribadi yang sehat penting bagi keberlangsungan hubungan.



Hubungan bukan berarti dua manusia melebur menjadi satu orang.



Hubungan yang sehat justru memungkinkan dua individu tetap menjadi dirinya sendiri sambil membangun kehidupan bersama.



Anda boleh memiliki waktu sendiri.



Dia juga boleh memiliki waktu sendiri.



Anda boleh memiliki minat yang berbeda.



Dia pun boleh memiliki dunia kecilnya sendiri.



Yang penting adalah adanya rasa aman dan saling menghormati.



Pasangan yang tepat tidak membuat Anda bertanya setiap hari:



“Apakah aku cukup baik untuk dicintai?”



Sebaliknya, hubungan yang sehat secara perlahan membantu Anda merasa:



“Aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus takut kehilangan cinta hanya karena aku tidak sempurna.”



4. Dia Konsisten, Bukan Hanya Intens



Ini adalah tanda yang sering kali diabaikan.



Pada awal hubungan, seseorang bisa memberikan perhatian yang sangat besar.



Pesan setiap beberapa menit.



Telepon sampai larut malam.



Memberikan kejutan.



Mengatakan berbagai hal romantis.



Semua itu memang menyenangkan.



Tetapi intensitas bukanlah hal yang sama dengan konsistensi.



Hubungan jangka panjang lebih membutuhkan konsistensi.



Orang yang konsisten mungkin tidak selalu membuat hubungan terasa seperti film romantis. Tetapi dia dapat diandalkan.



Jika mengatakan akan menelepon, dia berusaha menelepon.



Jika membuat kesalahan, dia berusaha memperbaikinya.



Jika berjanji melakukan sesuatu, dia berusaha menepatinya.



Jika sedang sibuk, dia tetap berusaha memberi tahu.



Jika terjadi masalah, dia tidak tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan.



Inilah salah satu alasan mengapa perilaku sehari-hari sering kali lebih penting daripada deklarasi cinta yang besar.



Cinta bukan hanya sesuatu yang dikatakan.



Cinta juga terlihat dari pola.



Bayangkan Anda hidup bersama seseorang selama dua puluh atau tiga puluh tahun.



Kemungkinan besar kehidupan tersebut tidak akan dipenuhi kejutan romantis setiap hari.



Akan ada pagi ketika kalian sama-sama lelah.



Ada tagihan yang harus dibayar.



Ada pekerjaan yang membuat stres.



Ada keluarga yang membutuhkan perhatian.



Ada rumah yang harus diurus.



Ada keputusan besar yang harus dibuat.



Dalam kondisi seperti itu, pasangan yang dapat diandalkan sering kali jauh lebih berharga daripada pasangan yang hanya sangat romantis ketika suasana sedang sempurna.



Hubungan jangka panjang dibangun oleh banyak tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.



5. Dia Bisa Mengakui Kesalahan Tanpa Merasa Harga Dirinya Hancur



Tidak ada manusia yang selalu benar.



Termasuk Anda.



Termasuk pasangan Anda.



Karena itu, salah satu tanda kematangan emosional adalah kemampuan mengatakan:



“Aku salah.”



Kalimat sederhana ini ternyata tidak mudah bagi sebagian orang.



Ada orang yang ketika melakukan kesalahan langsung mencari alasan.



“Aku melakukan itu karena kamu duluan.”



“Aku seperti ini karena kamu membuatku marah.”



“Kalau kamu tidak melakukan itu, aku tidak akan melakukan ini.”



Dalam pola seperti ini, seseorang selalu menemukan cara untuk menghindari tanggung jawab.



Pasangan yang matang secara emosional mampu melihat kontribusinya sendiri dalam sebuah masalah.



Dia mungkin mengatakan:



“Aku memang sedang marah, tetapi caraku berbicara kepadamu tadi tidak benar.”



Atau:



“Aku mengerti kenapa kamu terluka. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tetapi aku sadar tindakanku memang berdampak seperti itu.”



Ini bukan berarti dia harus selalu mengalah.



Mengakui kesalahan juga bukan berarti kehilangan harga diri.



Justru sebaliknya.



Kemampuan bertanggung jawab menunjukkan bahwa seseorang cukup aman secara psikologis untuk menerima bahwa dirinya tidak sempurna.



Dan dalam hubungan jangka panjang, kemampuan seperti ini sangat penting.



Bayangkan hidup bersama seseorang selama puluhan tahun tetapi dia tidak pernah mau mengakui kesalahannya.



Setiap konflik selalu menjadi kesalahan Anda.



Setiap masalah selalu disebabkan oleh Anda.



Setiap luka selalu memiliki alasan yang membenarkan perilakunya.



Hubungan seperti itu dapat menjadi sangat melelahkan.



Sebaliknya, dua orang yang sama-sama mampu berkata, “Aku salah, mari kita perbaiki,” memiliki peluang jauh lebih besar untuk terus berkembang bersama.



6. Dia Memikirkan “Kita” Tanpa Menghilangkan “Aku”



Tanda terakhir mungkin merupakan salah satu yang paling dalam.



Pasangan yang benar-benar siap membangun kehidupan bersama biasanya mulai berpikir dalam kerangka “kita”.



Bukan berarti semua keputusan harus dilakukan bersama.



Bukan berarti Anda kehilangan kebebasan.



Justru sebaliknya.



Dia mampu mempertahankan identitas pribadi sambil tetap mempertimbangkan dampak keputusannya terhadap hubungan.



Misalnya ketika mendapatkan pekerjaan baru, dia tidak hanya berpikir:



“Apa yang terbaik untukku?”



Tetapi juga:



“Bagaimana keputusan ini akan memengaruhi kehidupan kita?”



Ketika merencanakan masa depan, dia tidak hanya berbicara tentang keinginannya sendiri.



Ada ruang untuk membicarakan:



tempat tinggal;

pekerjaan;

keuangan;

keluarga;

anak;

gaya hidup;

kesehatan;

impian;

tanggung jawab;

dan bagaimana kalian ingin menjalani masa depan bersama.



Hal ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak hanya dianggap sebagai sumber kebahagiaan saat ini.



Hubungan mulai dipandang sebagai sebuah kehidupan yang sedang dibangun.



Dan ada satu pertanyaan yang sangat penting untuk diperhatikan:



Apakah dia tetap menghargai impian Anda ketika impian itu berbeda dari miliknya?



Sebab pasangan hidup bukan seseorang yang harus memiliki semua mimpi yang sama.



Pasangan hidup adalah seseorang yang bersedia mencari jalan agar dua kehidupan dapat berjalan berdampingan.



Bukan Kesempurnaan yang Membuat Seseorang Layak Dipertahankan



Setelah membaca enam tanda tersebut, mungkin Anda mulai memikirkan pasangan Anda.



Mungkin Anda menyadari bahwa dia memiliki sebagian besar tanda tersebut.



Mungkin hanya beberapa.



Atau mungkin Anda justru menyadari bahwa hubungan Anda memiliki masalah yang selama ini berusaha Anda abaikan.



Apa pun jawabannya, jangan menggunakan enam tanda ini sebagai semacam “tes” untuk menentukan apakah seseorang adalah jodoh Anda.



Psikologi tidak bekerja sesederhana itu.



Tidak ada manusia yang akan selalu sabar.



Tidak ada pasangan yang akan selalu tahu apa yang harus dilakukan.



Tidak ada hubungan yang bebas dari konflik.



Bahkan pasangan yang sangat sehat pun dapat mengalami masa-masa sulit.



Yang lebih penting adalah pola keseluruhannya.



Apakah pasangan Anda bersedia belajar?



Apakah dia bersedia mendengarkan?



Apakah dia mampu memperbaiki kesalahan?



Apakah Anda merasa aman untuk menjadi diri sendiri?



Apakah kalian bisa membicarakan masalah tanpa saling menghancurkan?



Apakah hubungan membuat Anda berkembang sebagai manusia?



Dan yang tidak kalah penting:



Apakah Anda juga menjadi pasangan yang seperti itu untuknya?



Karena hubungan jangka panjang bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat.



Hubungan juga tentang menjadi orang yang mampu membangun hubungan yang sehat bersama orang lain.



Orang yang Akan Menemani Anda Menua Bukan Selalu Orang yang Membuat Anda Paling Deg-degan



Ada sebuah kesalahpahaman populer tentang cinta.



Kita sering mengira pasangan terbaik adalah orang yang membuat jantung berdebar paling kencang, membuat hidup terasa seperti petualangan, atau memberikan emosi yang sangat intens.



Padahal, intensitas emosi tidak selalu menunjukkan kualitas hubungan.



Kadang-kadang yang terasa sangat intens justru ketidakpastian.



Hari ini sangat dekat.



Besok menjauh.



Hari ini mengatakan cinta.



Besok menghilang.



Hari ini membuat Anda merasa menjadi orang paling istimewa.



Besok membuat Anda bertanya-tanya apakah Anda masih diinginkan.



Pola seperti itu dapat membuat seseorang terus-menerus mencari kepastian.



Sebaliknya, hubungan yang sehat terkadang terasa jauh lebih tenang.



Bukan karena tidak ada cinta.



Tetapi karena ada rasa aman.



Anda tidak perlu terus-menerus menebak apakah dia masih mencintai Anda.



Anda tidak harus mendapatkan perhatian dengan cara membuatnya cemburu.



Anda tidak perlu memainkan permainan psikologis untuk mempertahankan ketertarikannya.



Anda tahu bahwa ketika terjadi masalah, kalian akan membicarakannya.



Anda tahu bahwa ketika salah satu sedang lemah, yang lain tidak langsung pergi.



Dan mungkin justru dalam ketenangan itulah bentuk cinta yang paling matang ditemukan.



Pada Akhirnya, Perhatikan Bagaimana Perasaan Anda Ketika Bersamanya



Ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin layak Anda tanyakan kepada diri sendiri:



“Ketika hidup saya menjadi sulit, apakah keberadaan orang ini membuat saya merasa lebih aman atau justru semakin takut?”



Pasangan yang berpotensi menemani Anda menua bukan berarti seseorang yang selalu membuat hidup mudah.



Dia juga akan membuat Anda kesal.



Dia akan memiliki kekurangan.



Dia mungkin terkadang mengecewakan Anda.



Anda pun akan melakukan hal yang sama kepadanya.



Namun di tengah semua ketidaksempurnaan tersebut, terdapat sesuatu yang jauh lebih penting: kemauan untuk tetap saling menghargai, memperbaiki diri, dan memilih hubungan tersebut berulang kali.



Jika seseorang mampu hadir ketika Anda sedang tidak sempurna, berbicara dengan hormat ketika sedang marah, mengakui kesalahan, menghargai individualitas Anda, konsisten dalam tindakan, dan mulai membangun masa depan dengan mempertimbangkan kehidupan bersama, maka Anda mungkin sedang bersama seseorang yang memiliki fondasi kuat untuk hubungan jangka panjang.



Bukan karena dia sempurna.



Bukan karena dia tidak pernah membuat kesalahan.



Dan bukan karena psikologi dapat menjamin bahwa kalian akan bersama selamanya.



Tetapi karena ketika kehidupan berubah, dia memiliki kualitas yang memungkinkan kalian berubah bersamanya, bukan saling meninggalkan ketika keadaan menjadi sulit.



Sebab pada akhirnya, menua bersama seseorang bukan tentang menemukan manusia yang sempurna.



Ini tentang menemukan seseorang yang bersedia berkata:



“Kita mungkin akan berubah. Hidup kita mungkin tidak selalu mudah. Kita mungkin akan menghadapi banyak hal yang tidak pernah kita bayangkan. Tetapi selama kita masih bisa saling menghormati, saling mendengarkan, dan terus belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa, aku ingin menjalaninya bersamamu.”



