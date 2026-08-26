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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.48 WIB

Tak Mau Salah Pesan, 7 Ciri Kepribadian Orang yang Gemar Melihat Menu Online

kepribadian orang yang selalu cek menu online sebelum makan di luar. (Freepik/ freepik) - Image

kepribadian orang yang selalu cek menu online sebelum makan di luar. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Pernahkah kamu membuka menu restoran melalui internet sebelum benar-benar datang ke tempatnya? Bagi sebagian orang, kebiasaan tersebut terasa penting agar mereka tidak kebingungan ketika sudah berada di meja makan.

Melihat daftar makanan terlebih dahulu bukan hanya membantu menentukan pesanan. Kebiasaan sederhana ini juga dapat mencerminkan cara seseorang mempersiapkan diri, mengambil keputusan, mengatur pengeluaran, hingga mempertimbangkan kebutuhan orang lain.

Dalam perspektif psikologi, perilaku sehari-hari memang dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan seseorang, meskipun satu kebiasaan saja tentu tidak cukup untuk menentukan kepribadian secara pasti.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah karakter yang mungkin tercermin dari kebiasaan seseorang mengecek menu restoran secara online sebelum makan di luar.

1. Kamu Suka Membuat Persiapan

Orang yang selalu melihat menu terlebih dahulu biasanya merasa lebih nyaman ketika sudah mengetahui pilihan yang tersedia.

Dengan melihat daftar makanan dari rumah, mereka dapat menentukan pilihan sebelum tiba di restoran. Cara tersebut juga membuat waktu memilih pesanan menjadi lebih singkat dan mengurangi kemungkinan merasa bingung.

Kecenderungan untuk melakukan persiapan seperti ini biasanya juga dapat terlihat dalam aktivitas lain, misalnya merencanakan perjalanan atau memikirkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.

2. Rasa Ingin Tahumu Tinggi

Bagi sebagian orang, menu restoran bukan sekadar daftar makanan. Mereka justru tertarik mencari tahu lebih jauh mengenai hidangan yang belum pernah dicoba.

Ketika menemukan makanan asing, mereka mungkin mencari informasi mengenai bahan, asal-usul, cara pengolahan, hingga karakter rasanya.

Kebiasaan tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk mengeksplorasi sesuatu yang baru. Pengalaman kuliner akhirnya menjadi salah satu cara untuk mengenal budaya dan berbagai hal di luar rutinitas sehari-hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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