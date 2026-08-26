Tak Mau Salah Pesan, 7 Ciri Kepribadian Orang yang Gemar Melihat Menu Online

kepribadian orang yang selalu cek menu online sebelum makan di luar. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Pernahkah kamu membuka menu restoran melalui internet sebelum benar-benar datang ke tempatnya? Bagi sebagian orang, kebiasaan tersebut terasa penting agar mereka tidak kebingungan ketika sudah berada di meja makan.
Melihat daftar makanan terlebih dahulu bukan hanya membantu menentukan pesanan. Kebiasaan sederhana ini juga dapat mencerminkan cara seseorang mempersiapkan diri, mengambil keputusan, mengatur pengeluaran, hingga mempertimbangkan kebutuhan orang lain.
Dalam perspektif psikologi, perilaku sehari-hari memang dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan seseorang, meskipun satu kebiasaan saja tentu tidak cukup untuk menentukan kepribadian secara pasti.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah karakter yang mungkin tercermin dari kebiasaan seseorang mengecek menu restoran secara online sebelum makan di luar.
Orang yang selalu melihat menu terlebih dahulu biasanya merasa lebih nyaman ketika sudah mengetahui pilihan yang tersedia.
Dengan melihat daftar makanan dari rumah, mereka dapat menentukan pilihan sebelum tiba di restoran. Cara tersebut juga membuat waktu memilih pesanan menjadi lebih singkat dan mengurangi kemungkinan merasa bingung.
Kecenderungan untuk melakukan persiapan seperti ini biasanya juga dapat terlihat dalam aktivitas lain, misalnya merencanakan perjalanan atau memikirkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.
Bagi sebagian orang, menu restoran bukan sekadar daftar makanan. Mereka justru tertarik mencari tahu lebih jauh mengenai hidangan yang belum pernah dicoba.
Ketika menemukan makanan asing, mereka mungkin mencari informasi mengenai bahan, asal-usul, cara pengolahan, hingga karakter rasanya.
Kebiasaan tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk mengeksplorasi sesuatu yang baru. Pengalaman kuliner akhirnya menjadi salah satu cara untuk mengenal budaya dan berbagai hal di luar rutinitas sehari-hari.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti