6 Ciri Percakapan Bermakna yang Diucapkan Orang Anti Basa-Basi Menurut Psikologi

Ciri percakapan bermakna yang diucapkan orang anti basa-basi menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Psikologi percakapan bermakna menjadi ciri khas orang yang enggan berlama-lama dengan obrolan basa-basi semata.
Sebagian orang mampu melakukan basa-basi ketika dibutuhkan, namun sebenarnya tidak benar-benar menikmati jenis percakapan tersebut.
Mereka lebih tertarik membahas topik yang memberi ruang untuk benar-benar memahami sisi personal lawan bicaranya.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (21/8), berikut enam ciri psikologi percakapan bermakna yang biasa diucapkan orang yang menghindari obrolan basa-basi semata.
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1. Menanyakan perasaan di balik suatu pengalaman
Orang yang menyukai percakapan mendalam sering menghabiskan waktu merenungkan pikiran dan perasaannya sendiri secara mendalam.
Mereka bertanya bagaimana suatu pengalaman memengaruhi perasaan seseorang karena ingin memahami respons emosional yang sesungguhnya.
Ketika orang lain sekadar membicarakan cuaca cerah, mereka justru menjadikan topik itu sebagai pintu masuk.
Pertanyaan lanjutan biasanya mengarah pada suasana hati, rencana, atau kejadian penting yang sedang dialami seseorang.
Bagi mereka, perasaan terasa begitu dalam sehingga obrolan ringan justru terkesan terburu-buru dan kurang bermakna.
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Jawa Pos
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