Kesulitan Menjaga Konsistensi? Coba Lakukan 6 Tips Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjaga konsistensi sering kali terdengar sederhana: lakukan sesuatu berulang kali sampai menjadi kebiasaan. Namun, dalam praktiknya, konsistensi justru menjadi salah satu tantangan terbesar ketika seseorang sedang berusaha mengubah hidupnya.

Kita bisa sangat bersemangat pada awalnya. Hari pertama olahraga terasa menyenangkan, belajar terasa produktif, pekerjaan terasa penuh motivasi, atau rutinitas baru membuat kita merasa sedang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tetapi beberapa hari kemudian, semangat itu mulai menurun. Kesibukan muncul, rasa malas datang, hasil belum terlihat, dan akhirnya rutinitas yang sudah dibangun perlahan ditinggalkan.

Jika Anda mengalami hal tersebut, mungkin masalahnya bukan karena Anda tidak memiliki kemauan yang cukup kuat. Dari sudut pandang psikologi, mempertahankan perilaku dalam jangka panjang memang membutuhkan lebih dari sekadar motivasi. Kita perlu memahami bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana lingkungan memengaruhi perilaku, dan bagaimana otak merespons tujuan serta penghargaan.

Kabar baiknya, konsistensi bukan semata-mata bakat atau karakter bawaan. Konsistensi dapat dilatih dengan strategi yang tepat.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (17/8), terdapat enam tips yang bisa membantu Anda menjadi lebih konsisten.

1. Jangan Menunggu Motivasi, Bangun Sistem

Salah satu kesalahan paling umum ketika ingin konsisten adalah terlalu bergantung pada motivasi.

Kita sering berpikir, "Kalau saya sedang semangat, saya pasti bisa melakukannya."

Masalahnya, motivasi bersifat naik turun. Ada hari ketika kita merasa berenergi dan optimis, tetapi ada juga hari ketika kita lelah, stres, bosan, atau tidak memiliki keinginan untuk melakukan apa pun.