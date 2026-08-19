7 Cara Bagaimana Musik Dapat Membantu Seseorang Berkembang dengan Pesat Menurut Psikologi

seseorang yang berkembang bersama musik./Magnific/chartchai suwanachun
JawaPos.com - Musik bukan sekadar hiburan yang menemani perjalanan, pekerjaan, olahraga, atau waktu santai. Bagi banyak orang, musik juga menjadi bagian penting dalam kehidupan emosional dan psikologis.
Sebuah lagu dapat membuat kita merasa lebih bersemangat ketika sedang lelah, membantu menenangkan pikiran ketika sedang tertekan, atau bahkan mengingatkan kita pada pengalaman tertentu yang sudah lama berlalu.
Menariknya, berbagai kajian dalam psikologi menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan musik jauh lebih kompleks daripada sekadar “suka” atau “tidak suka”. Musik dapat memengaruhi suasana hati, perhatian, motivasi, ingatan, pengelolaan emosi, bahkan cara seseorang berhubungan dengan orang lain.
Itulah sebabnya musik dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk membantu perkembangan diri. Tentu saja, musik bukanlah jalan pintas yang secara otomatis membuat seseorang menjadi lebih cerdas, sukses, atau bahagia.
Namun, jika digunakan secara tepat, musik dapat mendukung kebiasaan-kebiasaan psikologis yang membuat seseorang lebih siap untuk belajar, bekerja, menghadapi tantangan, dan berkembang.
Lantas, bagaimana sebenarnya musik dapat membantu Anda berkembang dengan pesat?
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (17/8), terdapat 7 cara yang menarik untuk dipahami menurut perspektif psikologi.
1. Musik Dapat Meningkatkan Motivasi dan Membantu Anda Mulai Bertindak
Salah satu masalah terbesar dalam proses pengembangan diri bukan selalu kurangnya kemampuan, melainkan sulitnya memulai.
Kita mungkin sudah memiliki tujuan yang jelas. Ingin belajar lebih banyak, berolahraga secara rutin, menyelesaikan pekerjaan, membaca buku, atau membangun kebiasaan baru. Namun, ketika waktunya tiba, kita justru merasa malas.
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Jawa Pos
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